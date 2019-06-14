ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драма в доме призрения, разоблачение мифов о круизах и спор миллионера о парковке

Как такое возможно? Пожилую пару вынудили покинуть дом призрения. Стоимость пребывания там — 1800 евро в месяц

Vallo Kruuser

94-летнюю Айно и ее супруга 93-летнего Александра вынудили покинуть дом призрения. Они же надеялись, что смогут быть там вместе до самого конца, пишет Eesti Ekspress.

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Миллионер спорит с AS Ühisteenused за право бесплатно парковать в Старом городе свой Ferrari

Eesti Ekspress

В Старом городе Таллинна на улице Лай в последние недели внимание привлекает следующая картина: на краю улицы стоит роскошный черный Ferrari, под дворником которого вложены сразу несклько штрафных квитанций.

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Управа Пирита обещает держать ”тусовочный порно-особняк” под надзором

PIRITA LINNAOSA VALITSUS Foto: Rauno Volmar

В районе Пирита-Козе находится так называемый ”тусовочный особняк”, где проживают несколько десятков иностранных моделей, которые перед десятками камер сутками напролет развлекают зрителей. Местные жители недовольны сложившейся ситуацией.

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Как жить без Лаагна теэ? Экспертиза RusDelfi