ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драма в доме призрения, разоблачение мифов о круизах и спор миллионера о парковке
Все самые важные новости этой пятницы, 14 июня — в нашей традиционной подборке.
Все самые важные новости этой пятницы, 14 июня — в нашей традиционной подборке.
94-летнюю Айно и ее супруга 93-летнего Александра вынудили покинуть дом призрения. Они же надеялись, что смогут быть там вместе до самого конца, пишет Eesti Ekspress.
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В Старом городе Таллинна на улице Лай в последние недели внимание привлекает следующая картина: на краю улицы стоит роскошный черный Ferrari, под дворником которого вложены сразу несклько штрафных квитанций.
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В районе Пирита-Козе находится так называемый ”тусовочный особняк”, где проживают несколько десятков иностранных моделей, которые перед десятками камер сутками напролет развлекают зрителей. Местные жители недовольны сложившейся ситуацией.
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Окончательное решения о закрытии Лаагна теэ в Таллинне ради съемок фильма Кристофера Нолана пока еще не вынесено. Но наш корреспондент уже сейчас проверил, насколько отсутствие "канавы" окажется судьбоносным для Ласнамяэ и всего Таллинна.
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Многие задумываются о том, чтобы провести отпуск не в обычном путешествии, а в круизном. Но не многие на это решаются, доверяя слухам и вводя себя в заблуждение. Dreamlines развенчает самые большие круизные мифы и у вас точно не останется сомнений, отправляться этим летом в круиз или в обычное путешествие.
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