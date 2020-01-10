ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драма Кяролин, жалоба пассажиров и КХЛ в Таллинне
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 10 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 10 января.
Пропавшую 19 декабря Кяролин неделю искали полицейские и добровольцы. 26 декабря девушку нашли живой на болоте Пяэскюла и доставили в больницу. Но в результате обморожения 23-летняя Кяролин потеряла обе ноги и пальцы правой руки. В опасности также и пальцы левой руки.
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RusDelfi разбирался, готовы ли в Эстонии к возможной эпидемии гриппа. И какую роль в этом играют иммигранты из Украины.
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Американское издание The New York Times на своем официальном сайте показало видео, снятое неподалеку от аэропорта Тегерана.
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По имеющейся в распоряжении Delfi информации, водитель автобуса, выехавшего в среду в 13:20 из Таллинна в направлении Муналаскме, требовал с пассажиров деньги за выход из автобуса. ATKO занимается выяснением обстоятельств, водитель обвинения отрицает.
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В 18.30 по таллиннскому времени в матче регулярного чемпионата КХЛ встретились финский "Йокерит" и российская "Северсталь", представляющая город Череповец.
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