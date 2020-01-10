10.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драма Кяролин, жалоба пассажиров и КХЛ в Таллинне


EST
Tallin Hocey Weekend 2
Tallin Hocey Weekend 2Foto: Priit Simson

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 10 января.

Чудом спасенной в Пяэскюла Кяролин пришлось ампутировать ноги

PPA


Пропавшую 19 декабря Кяролин неделю искали полицейские и добровольцы. 26 декабря девушку нашли живой на болоте Пяэскюла и доставили в больницу. Но в результате обморожения 23-летняя Кяролин потеряла обе ноги и пальцы правой руки. В опасности также и пальцы левой руки.
Loe edasi...

На Украине распространяется смертельно опасный грипп — в Эстонии им заболели уже 150 человек

Dr. Ivo Valter Foto: Ilmar Saabas


RusDelfi разбирался, готовы ли в Эстонии к возможной эпидемии гриппа. И какую роль в этом играют иммигранты из Украины.
Loe edasi...

The New York Times показал видео попадания ракеты в украинский Boeing

Видео взрыва украинского Boeing Фото: скриншот видео


Американское издание The New York Times на своем официальном сайте показало видео, снятое неподалеку от аэропорта Тегерана.
Loe edasi...

Пассажиры утверждают, что водитель обзывал их "колхозом" и требовал деньги. Проблемы с автобусами ATKO продолжаются

ATKO buss Foto: Andres Putting


По имеющейся в распоряжении Delfi информации, водитель автобуса, выехавшего в среду в 13:20 из Таллинна в направлении Муналаскме, требовал с пассажиров деньги за выход из автобуса. ATKO занимается выяснением обстоятельств, водитель обвинения отрицает.
Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ | "Йокерит" обыграл "Северсталь" в первом матче. Реванш — уже в субботу

Foto: Priit Simson


В 18.30 по таллиннскому времени в матче регулярного чемпионата КХЛ встретились финский "Йокерит" и российская "Северсталь", представляющая город Череповец.
Loe edasi...

Читайте также: