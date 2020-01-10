ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драма Кяролин, жалоба пассажиров и КХЛ в Таллинне

Чудом спасенной в Пяэскюла Кяролин пришлось ампутировать ноги

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Пропавшую 19 декабря Кяролин неделю искали полицейские и добровольцы. 26 декабря девушку нашли живой на болоте Пяэскюла и доставили в больницу. Но в результате обморожения 23-летняя Кяролин потеряла обе ноги и пальцы правой руки. В опасности также и пальцы левой руки.

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