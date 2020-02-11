11.02.2020, 20:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драка у торгового центра, страсти вокруг аптечной реформы и грустная история пожилого мужчины


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Võsu apteegi sulgemine
Võsu apteegi sulgemineFoto: Anna Teele Orav

Предлагаем вашему вниманию подборку самых важных новостей этого вторника:

Совершивший попытку самоубийства заключенный Таллиннской тюрьмы скончался в больнице

Tallinna vangla Foto: Rauno Volmar

На прошлой неделе 27-летний заключенный Таллиннской тюрьмы предпринял попытку покончить с собой.
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Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

Maskid sadamas 30.01.2020 Foto: Andres Putting

Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян. Об этом сообщает The Guardian.
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Двое мужчин избили и ограбили престарелую женщину. Унесли даже продукты!

Demineerijad raekoja platsil 07.02 Foto: Kretel Kuusk

В ночь на 2 февраля двое злоумышленников вломились в принадлежащую 81-летней женщине квартиру на улице Уус, нанесли ей побои и унесли из квартиры телевизор, кошелек с документами и наличными деньгами, мобильный телефон и даже еду из холодильника.
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Шокирующее видео. Борец сломал шею во время схватки - он парализован

Kristjan Palusalu mälestusvõistlused Kreeka-Rooma maadluses Foto: Siim Solman

Дагестанский борец Пайзутдин Алиев получил тяжелейшую травму во время Кубка мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Спортсмена доставили в больницу в состоянии паралича.
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ФОТО: В Москве появились календари с окровавленными детьми. Они посвящены 75-летию Победы

Фото: Сергей Лопатин, Facebook

В одном из московских детских садов развесили ”плакаты с окровавленными детьми”, пишут "Открытые медиа".
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Возле торгового центра в Пылва среди белого дня жестоко избили молодого человека

Kaklus Põlva kaubanduskeskuse ees Foto: Kuvatõmmised videost

Несколько дней назад возле торгового центра на улице Ааса в Пылва произошла жестокая драка: молодой человек избил другого, лежавшего на земле. Сегодня полиция задержала нападавшего.
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"Главное — мы в НАТО": Как читатели RusDelfi отреагировали на возможное закрытие аптек

Võsu ja Loksa apteegid Foto: Anna Teele Orav

В понедельник на RusDelfi вышел текст про аптечную реформу. Смотрите, что думают читатели портала о том, что с 1-го апреля 308 аптек вынуждены будут закрыться, если их не передадут провизорам.
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Выездные группы чиновников из России начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов

Foto: Stringer/Russia, REUTERS

Правительство России поручило министерству иностранных дел совместно с МВД РФ заняться содействием переселению обратно в Россию граждан, покинувших родину. Для этого планируется создать временные группы чиновников, которые будут выезжать за границу и лично убеждать соотечественников переехать в РФ, пишет finanz.ru.
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“США, спасите нас”: как тысячи туристов спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере

Scanpix, REUTERS By-line:ISSEI KATO

Уже неделю несколько тысяч человек остаются заблокированными на круизном лайнере Diamond Princess из-за коронавируса, обнаруженного у некоторых туристов. От скуки пассажиров спасают уроки оригами, выступления фокусников и трансляция премии “Оскар”, пишет News.mail.ru cо ссылкой на Forbes.
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В столичном парке Таммсааре уже в эту среду откроется кафе-павильон

Pomo Italo Dining Tammsaare park 5.02.2020 Foto: Andres Putting

Завтра, 12 февраля, в 13:00 состоится торжественное открытие кафе-павильона, расположенного в парке Таммсааре.
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ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 18-летней Ольги

PPA

Полиция просит помощи в поисках 18-летней Ольги, которая ушла из дома по улице Веэризе в Хааберсти 8 февраля и до сих пор не вернyлась. С девушкой в последний раз можно было связаться по телефону 9 февраля, с этого времени она не отвечает на звонки.
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Власти требуют у Сынаялгов снять с ветряка в Айду лопасти

Rauno Volmar

Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA) сделал владельцам ветропарка Айду предписание снять с одного из установленных ветряков лопасти, сообщил в своем пресс-релизе департамент.
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ФОТО | На месте бывших теплиц “Кадака” начинается строительство нового микрорайона Уус-Мустамяэ

Foto: Bonava

Девелоперская компания Bonava начинает строительство жилого микрорайона в Мустамяэ на улице Айанди, которое планируют закончить в середине 2020-х.
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В разводе и неимущий. Зажиточный пожилой мужчина из-за доверчивости остался без всего

Foto: Shutterstock

В декабре в Тартуском доме по уходу скончался мужчина. Его печальная судьба наглядно показывает, насколько важно вовремя и правильно организовать (в том числе и юридически) последние годы своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.
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Круизный лайнер не пускают уже в шестой порт из-за коронавируса. Туристы на грани бунта

Фото иллюстративное Foto: Jaanus Lensment

Таиланд утром в понедельник сжалился над туристами круизного лайнера “MS Westerdam”, принадлежащего оператору Holland America Line (HAL), которых подозревают в коронавирусе, и разрешил судну пришвартоваться в порту Лаем Чабанг под Бангкоком. Но уже в понедельник вечером тайские чиновники резко изменили свою позицию, решив не рисковать: разрешение было отозвано.
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На вашем смартфоне нет последней версии Android? Тогда дела могут быть плохи

Samsung Galaxy A5 Foto: Andres Putting

Немецкая компания ERNW, специализирующаяся на безопасности, рассказала об обнаруженной критической уязвимости Bluetooth в операционной системе Android. Уязвимость получила название BlueFrag, пишет rosinvest.com.
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Может быть опасен! В Финляндии разыскивают подозреваемого в преступлении жителя Эстонии

Сергей Добродетелев Полиция Финляндии

Полиция Юго-Западного округа Финляндии просит помощи в поиске 45-летнего Сергея Добродетелева. Мужчина может также использовать имя Сергей Похлебаев. В Эстонии мужчина с 2014 года уклоняется от исполнения решения суда.
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Swedbank в апреле закроет программу премиальных пунктов

Foto: Anni Õnneleid

Swedbank сообщает на свой странице, что завершает свою премиальную программу в ее нынешнем виде, по которой клиенты могли накапливать пункты и обменивать их на подарки, 30 апреля 2020 года.
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Известный магазин электроники продал клиенту два проблемных телевизора, но деньги возвращать отказался

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Известный магазин электроники продал клиенту два неисправных телевизора, а после нескольких попыток ремонта отказался возвращать деньги.
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GDPR-штрафы доберутся и до Эстонии? В Латвии предприятие уже оштрафовали на 150 000 евро

Unsplash

За нарушение требований GDPR в странах ЕС назначены штрафы на сотни миллионов евро. Крупнейший в странах Балтии штраф в размере 150 000 евро получило латвийское предприятие.
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Известный эстонский боец угодил на скамью подсудимых

Mirkko Moisar Foto: Jaanus Lensment

Харьюский уездный суд 10 февраля вынес приговор известному эстонскому кикбоксеру Миркко Мойсару. За физическое насилие и порчу документа иностранцу спортсмен оштрафован на 2000 евро.
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Невероятная щедрость! При работе через мобильное приложение уплата налогов — дело добровольное?

Foto: Priit Simson

Налоги на рабочую силу должны платить все, но на практике это не так. Те, кто работают через мобильное приложение, платят налоги как им вздумается, пишет Eesti Päevaleht.
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