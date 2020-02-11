ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драка у торгового центра, страсти вокруг аптечной реформы и грустная история пожилого мужчины

Совершивший попытку самоубийства заключенный Таллиннской тюрьмы скончался в больнице

Tallinna vangla Foto: Rauno Volmar

На прошлой неделе 27-летний заключенный Таллиннской тюрьмы предпринял попытку покончить с собой.

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Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

Maskid sadamas 30.01.2020 Foto: Andres Putting

Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян. Об этом сообщает The Guardian.

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Двое мужчин избили и ограбили престарелую женщину. Унесли даже продукты!

Demineerijad raekoja platsil 07.02 Foto: Kretel Kuusk

В ночь на 2 февраля двое злоумышленников вломились в принадлежащую 81-летней женщине квартиру на улице Уус, нанесли ей побои и унесли из квартиры телевизор, кошелек с документами и наличными деньгами, мобильный телефон и даже еду из холодильника.

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Шокирующее видео. Борец сломал шею во время схватки - он парализован

Kristjan Palusalu mälestusvõistlused Kreeka-Rooma maadluses Foto: Siim Solman

Дагестанский борец Пайзутдин Алиев получил тяжелейшую травму во время Кубка мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Спортсмена доставили в больницу в состоянии паралича.

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