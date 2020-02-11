ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драка у торгового центра, страсти вокруг аптечной реформы и грустная история пожилого мужчины
Предлагаем вашему вниманию подборку самых важных новостей этого вторника:
Предлагаем вашему вниманию подборку самых важных новостей этого вторника:
На прошлой неделе 27-летний заключенный Таллиннской тюрьмы предпринял попытку покончить с собой.
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Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян. Об этом сообщает The Guardian.
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В ночь на 2 февраля двое злоумышленников вломились в принадлежащую 81-летней женщине квартиру на улице Уус, нанесли ей побои и унесли из квартиры телевизор, кошелек с документами и наличными деньгами, мобильный телефон и даже еду из холодильника.
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Дагестанский борец Пайзутдин Алиев получил тяжелейшую травму во время Кубка мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Спортсмена доставили в больницу в состоянии паралича.
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В одном из московских детских садов развесили ”плакаты с окровавленными детьми”, пишут "Открытые медиа".
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Несколько дней назад возле торгового центра на улице Ааса в Пылва произошла жестокая драка: молодой человек избил другого, лежавшего на земле. Сегодня полиция задержала нападавшего.
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В понедельник на RusDelfi вышел текст про аптечную реформу. Смотрите, что думают читатели портала о том, что с 1-го апреля 308 аптек вынуждены будут закрыться, если их не передадут провизорам.
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Правительство России поручило министерству иностранных дел совместно с МВД РФ заняться содействием переселению обратно в Россию граждан, покинувших родину. Для этого планируется создать временные группы чиновников, которые будут выезжать за границу и лично убеждать соотечественников переехать в РФ, пишет finanz.ru.
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Уже неделю несколько тысяч человек остаются заблокированными на круизном лайнере Diamond Princess из-за коронавируса, обнаруженного у некоторых туристов. От скуки пассажиров спасают уроки оригами, выступления фокусников и трансляция премии “Оскар”, пишет News.mail.ru cо ссылкой на Forbes.
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Завтра, 12 февраля, в 13:00 состоится торжественное открытие кафе-павильона, расположенного в парке Таммсааре.
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Полиция просит помощи в поисках 18-летней Ольги, которая ушла из дома по улице Веэризе в Хааберсти 8 февраля и до сих пор не вернyлась. С девушкой в последний раз можно было связаться по телефону 9 февраля, с этого времени она не отвечает на звонки.
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Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA) сделал владельцам ветропарка Айду предписание снять с одного из установленных ветряков лопасти, сообщил в своем пресс-релизе департамент.
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Девелоперская компания Bonava начинает строительство жилого микрорайона в Мустамяэ на улице Айанди, которое планируют закончить в середине 2020-х.
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В декабре в Тартуском доме по уходу скончался мужчина. Его печальная судьба наглядно показывает, насколько важно вовремя и правильно организовать (в том числе и юридически) последние годы своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.
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Таиланд утром в понедельник сжалился над туристами круизного лайнера “MS Westerdam”, принадлежащего оператору Holland America Line (HAL), которых подозревают в коронавирусе, и разрешил судну пришвартоваться в порту Лаем Чабанг под Бангкоком. Но уже в понедельник вечером тайские чиновники резко изменили свою позицию, решив не рисковать: разрешение было отозвано.
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Немецкая компания ERNW, специализирующаяся на безопасности, рассказала об обнаруженной критической уязвимости Bluetooth в операционной системе Android. Уязвимость получила название BlueFrag, пишет rosinvest.com.
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Полиция Юго-Западного округа Финляндии просит помощи в поиске 45-летнего Сергея Добродетелева. Мужчина может также использовать имя Сергей Похлебаев. В Эстонии мужчина с 2014 года уклоняется от исполнения решения суда.
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Swedbank сообщает на свой странице, что завершает свою премиальную программу в ее нынешнем виде, по которой клиенты могли накапливать пункты и обменивать их на подарки, 30 апреля 2020 года.
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Известный магазин электроники продал клиенту два неисправных телевизора, а после нескольких попыток ремонта отказался возвращать деньги.
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За нарушение требований GDPR в странах ЕС назначены штрафы на сотни миллионов евро. Крупнейший в странах Балтии штраф в размере 150 000 евро получило латвийское предприятие.
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Харьюский уездный суд 10 февраля вынес приговор известному эстонскому кикбоксеру Миркко Мойсару. За физическое насилие и порчу документа иностранцу спортсмен оштрафован на 2000 евро.
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Налоги на рабочую силу должны платить все, но на практике это не так. Те, кто работают через мобильное приложение, платят налоги как им вздумается, пишет Eesti Päevaleht.
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