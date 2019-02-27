ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Допинг скандал с эстонскими спортсменами, связи Януковича с банком Swedbank и кем был убитый в ночном клубе Poseidon

Продаваемые в Европе и Эстонии автомобили могут обязать оснастить вибрирующими педалями газа

фото иллюстративное Foto: Taavi Sepp

Наличие автоматической системы экстренного торможения и затрудняющей превышение скоростного режима педали газа в будущем может стать обязательным для всех европейских автомобилей. Соответствующее постановление, которое включает в себя и другие требования, сейчас ожидает окончательного соглашения в Европейском союзе, пишет rus.err.ee.

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Шведское телевидение: Янукович вывел из Украины 3,6 млн долларов через Swedbank

Бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский банк Swedbank, выведя с его помощью как минимум $3,6 млн или 34 млн шведских крон, сообщает Шведское телевидение SVT в своем большом расследовании.

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”Я представил, как люди со всего мира приезжают сюда молиться". Белорусский проповедник имеет на Эстонию большие планы

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Международное движение, основанное белорусским пастором Сергеем Шидловским, приобрело в центре Азери несколько участков земли. Конечная цель — евангелизация Эстонии, пишет Eesti Eskpress.

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В Эстонии запустили процедуру экстрадиции в США предполагаемых членов наркомафии

фото иллюстративное Foto: EPLi arhiiv

Эстонские власти приступили к процедуре выдачи в США предполагаемых членов наркомафии с участием каратистов. Их подозревают в причастности к незаконному обороту большого количества наркотиков. Министр юстиции уже одобрил экстрадицию двух предполагаемых членов группировки.

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У 20% жителей Эстонии в конце месяца на банковском счету остается менее 100 евро

Foto: Sven Arbet

Несмотря на то, что жители Эстонии стали больше откладывать, разница в накоплениях разных домохозяйств по-прежнему большая.

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ФОТО: В Prisma игрушка на эстонском языке стоит в несколько раз дороже аналогичной на русском. В чем дело?

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Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, сделанную в воскресенье в магазине Prisma на улице Йыэ в Тарту. На снимке видно, что одна и та же игрушка на эстонском языке стоит 19,19 евро, а на русском — всего 7,50.

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В Эстонии лечение зубов для инвалидов будет бесплатным

Hambaravi Foto: Raivo Tasso

Больничной кассой начато предоставление услуги бесплатной помощи в лечении зубов людям с глубокими расстройствами физического и психического здоровья, которые не в состоянии сами заботиться о гигиене ротовой полости.

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Полицейский допинг-рейд на чемпионате мира. Задержаны два эстонца

Austria politseinikud Foto: LISI NIESNER, REUTERS

На чемпионате мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде вспыхнул громкий допинг-скандал. Накануне мужской гонки на 15 км прошли обыски в некоторых командах. В нарушении антидопинговых правил подозреваются 5 лыжников. Среди задержанных и два эстонца.

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