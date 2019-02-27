27.02.2019, 21:14

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Допинг скандал с эстонскими спортсменами, связи Януковича с банком Swedbank и кем был убитый в ночном клубе Poseidon


rus.delfi.ee
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Karel Tammjärv
Karel TammjärvFoto: Anni Õnneleid

На чемпионате мира в Австрии задержаны два эстонца. Им грозит тюремное заключение за допинг. Виктор Янукович якобы вывел из Украины 3,6 млн долларов через Swedbank. Читайте, кем был убитый в ночном клубе Poseidon член Кемеровской группировки и смотрите видео-интервью с председателем EKRE Мартом Хельме на русском языке.

ВИДЕО DELFI | Председатель EKRE Март Хельме: в Эстонии две привилегированные национальности — евреи и русские

Mart Helme Foto: Ilmar Saabas

Финальный эпизод репортажей "Портрет политика" был записан с самым "популярным" среди русскоязычного избирателя кандидатом в Рийгикогу. Лидера EKRE Марта Хельме можно ненавидеть и презирать. Можно любить — согласно последнему опросу, его партию поддерживают 17% респондентов (3-е место в стране).
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Десятки тысяч человек в условиях дефицита рабочей силы не могут найти работу. Почему?

Reelika Leetmaa sõnul ei vasta töötuna arvel olevate klientide oskused tihti tööandjate soovidele. Foto: Tiit Blaat

По состоянию на конец прошлого года в Кассе по безработице на учете стояло около 31 000 человек. Из них шесть значатся в списках уже более десяти лет, пишет Ärileht.
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Продаваемые в Европе и Эстонии автомобили могут обязать оснастить вибрирующими педалями газа

фото иллюстративное Foto: Taavi Sepp

Наличие автоматической системы экстренного торможения и затрудняющей превышение скоростного режима педали газа в будущем может стать обязательным для всех европейских автомобилей. Соответствующее постановление, которое включает в себя и другие требования, сейчас ожидает окончательного соглашения в Европейском союзе, пишет rus.err.ee.
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Шведское телевидение: Янукович вывел из Украины 3,6 млн долларов через Swedbank

Foto: AFP/SCANPIX

Бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский банк Swedbank, выведя с его помощью как минимум $3,6 млн или 34 млн шведских крон, сообщает Шведское телевидение SVT в своем большом расследовании.
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”Я представил, как люди со всего мира приезжают сюда молиться". Белорусский проповедник имеет на Эстонию большие планы

Erakogu

Международное движение, основанное белорусским пастором Сергеем Шидловским, приобрело в центре Азери несколько участков земли. Конечная цель — евангелизация Эстонии, пишет Eesti Eskpress.
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В Эстонии запустили процедуру экстрадиции в США предполагаемых членов наркомафии

фото иллюстративное Foto: EPLi arhiiv

Эстонские власти приступили к процедуре выдачи в США предполагаемых членов наркомафии с участием каратистов. Их подозревают в причастности к незаконному обороту большого количества наркотиков. Министр юстиции уже одобрил экстрадицию двух предполагаемых членов группировки.
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У 20% жителей Эстонии в конце месяца на банковском счету остается менее 100 евро

Foto: Sven Arbet

Несмотря на то, что жители Эстонии стали больше откладывать, разница в накоплениях разных домохозяйств по-прежнему большая.
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ФОТО: В Prisma игрушка на эстонском языке стоит в несколько раз дороже аналогичной на русском. В чем дело?

Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, сделанную в воскресенье в магазине Prisma на улице Йыэ в Тарту. На снимке видно, что одна и та же игрушка на эстонском языке стоит 19,19 евро, а на русском — всего 7,50.
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В Эстонии лечение зубов для инвалидов будет бесплатным

Hambaravi Foto: Raivo Tasso

Больничной кассой начато предоставление услуги бесплатной помощи в лечении зубов людям с глубокими расстройствами физического и психического здоровья, которые не в состоянии сами заботиться о гигиене ротовой полости.
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Полицейский допинг-рейд на чемпионате мира. Задержаны два эстонца

Austria politseinikud Foto: LISI NIESNER, REUTERS

На чемпионате мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде вспыхнул громкий допинг-скандал. Накануне мужской гонки на 15 км прошли обыски в некоторых командах. В нарушении антидопинговых правил подозреваются 5 лыжников. Среди задержанных и два эстонца.
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Эстонским лыжникам грозит тюремное заключение в Австрии

Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv Delfi

В Инсбруке прошла пресс-конференция австрийской полиции, в ходе которой были раскрыты детали совместной операции правоохранительных органов Австрии и Германии. Всего задержано 9 человек, среди которых два лыжника сборной Эстонии Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв.
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Андрус Веэрпалу о допинг-скандале сына: я не знаю, что сказать

Poltoranin ja Veerpalu Foto: Rauno Volmar

На чемпионате мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде грянул большой допинг-скандал. Накануне гонки на 15 км в ходе полицейской операции были задержаны 5 лыжников, среди которых два представителя сборной Эстонии - Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв.
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Любовь к Эстонии и 300 подружек: кем был убитый в ночном клубе Poseidon член Кемеровской группировки Лаури Меримаа aka Лаврентий Палыч?

Foto: erakogu

Центральная криминальная полиция долго наблюдала за убитым в ночном клубе Poseidon Лаури Меримаа (1975–2017). Друзья и знакомые вспоминают его как любителя потренироваться и любимца женщин, пишет Eesti Ekspress.
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Город ждет новый строительный объект: Таллинн начинает создание малой кольцевой магистрали

Foto on illustreeriv Foto: Jaanus Lensment

"Мы приступаем к предварительному проектирование малой кольцевой магистрали, которая, с точки зрения организации транспортных потоков, для города важнее, чем реализованные и реализуемые проекты в Юлемисте, Хааберсти и улица Рейди вместе взятые", — заявил мэр Таллинна Таави Аас.
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Нарвский пенсионер говорит, что на прошлых выборах его обманули, лишив 1000 евро в год. "Никто не объясняет, откуда возьмутся деньги"

Eurod peopesal Foto: Sven Arbet

Нарвитянин Александр, которому 26 февраля исполнилось 68 лет, продолжает работать электриком. Как большинство эстонских работающих пенсионеров, он потерял от налоговой реформы годичной давности — в его случае пенсия в 2018 году уменьшилась примерно на 85 евро.
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