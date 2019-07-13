ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дни моря в Таллинне, летное шоу в Эмари и что происходит на выходных на Лаагна теэ



Законодательно вопрос регулируется 319 и 320 статьями пенитенциарного кодекса. Первая рассматривает ложную жалобу, то есть обвинение другого человека в преступлении, которое он не совершал. Вторая — ложные показания и ложную присягу, то есть обман со стороны свидетеля. Кросс обвиняет именно в даче ложных показаний. За это предусмотрен либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет.

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ФОТО DELFI | Кто за рулем? Смотрите, как съемочные приемы облегчают работу Роберту Паттинсону

Foto: Andres Putting



На Лаагна теэ проходят съемки кинофильма фильма "Tenet" режиссера Кристофера Нолана, которые продлятся до 21 июля. Одного из главных героев фильма играет Роберт Паттинсон.

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ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | ”Русский язык помог мне лучше играть в шахматы”. Гроссмейстер Кюлаотс стартует на Супертурнире в Дортмунде

Pöördumisele kirjutas alla ka Eesti esimaletaja Kaido Külaots Foto: Andres Putting



Сегодня эстонский гроссмейстер Кайдо Кюлаотс начинает свой путь на Супертурнире в Дортмунде. В соперниках — лучший российский шахматист #прямосейчас Ян Непомнящий, переживающий карьерный пик поляк Радослав Войташек и еще пять гроссмейстеров с приставкой топ. Кюлаотсу 43 года, и для него на подобном уровне это дебют. Более того, эстонские шахматисты на турнирах такого уровня вот уже лет 20 не появлялись.

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ФОТО: Красота! В эти выходные Хаапсалу заполнили американские автомобили

American Beauty Car Show 2019 Foto: Liisa Addi

ТОП Английский не знают, сложно сходить в туалет, а кормят лучше, чем дома: каково водителям сниматься в массовке на Лаагна теэ? эксклюзив от читателя Что нельзя хранить дома: 10 предметов, которые притягивают бедность Злобные комментаторы заставили семью тяжело больного мальчика отказаться от помощи



На этих выходных в Хаапсалу проходит American Beauty Car Show — крупнейшая выставка американских автомобилей в странах Балтии. Накануне город наводнили американские красавицы и их поклонники.

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ФОТО | Невероятное везение! Удалось опознать советского летчика, чьи останки были найдены под Тарту

Maapõuest leiti Nõukogude Liidu sõjalennuk Foto: Argo Ingver



В ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья, недалеко от Тарту, были обнаружены фрагменты сбитого советского самолета вместе с останками летчика. Теперь же удалось установить личность пилота.

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ФОТО: Интерес к летному шоу в Эмари превысил ожидания. Пробка на Хаапсалуском шоссе растянулась на десяток километров

Foto: Andres Putting



Сегодня на аэродроме в Эмари состоится летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил, и направляющиеся на него эстоноземельцы создали на шоссе Таллинн-Хаапсалу пробку длинной в 10 километров.

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ФОТО DELFI: Толпы зрителей и отменное летное шоу! На аэродроме Эмари отметили 100-летие эстонских ВВС

Eesti õhuvägi 100 aastat Foto: Andres Putting



Сегодня на аэродроме в Эмари состоялось летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Жизнь в портах кипит! Смотрите, как проходят Дни моря в Таллинне