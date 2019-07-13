13.07.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дни моря в Таллинне, летное шоу в Эмари и что происходит на выходных на Лаагна теэ

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rus.delfi.ee
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Tallinna merepäevad
Tallinna merepäevadFoto: Hendrik Osula

В Таллинне с размахом проходят Дни моря, в Эмари — летное шоу к столетию эстонских ВВС, а в Хаапсалу — фестиваль американских авто. Ну и выходные! Смотрите, что происходит на выходных на полностью закрытой Лаагна теэ и какие странные вещи посылают по почте жители Эстонии, хотя на самом деле это запрещено.

ГАЛЕРЕЯ | По новой программе: смотрите, как теперь учат в эстонской армии новобранцев

sõjaväeõppus Foto: peastaap, mil.ee


Около тысячи солдат срочной службы июльского призыва 1-ой пехотной бригады преодолели первый в своей службе пятикилометровый марш-бросок в боевой экипировке вместе с ночёвкой в лесу.
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Тепло придет в Эстонию примерно через неделю. А что ждать сейчас?

Pixabay


Ведущий синоптик отдела прогнозов погоды Тайми Пальяк сказала rus.err.ee, что с воскресенья ночи постепенно станут теплее, а примерно через неделю в Эстонии настанет летняя погода. Читайте прогноз pogoda.ee на ближайшие дни, чтобы знать, какую погоду ждать сейчас.
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ТАБЛИЦА: Потерял на пьяную голову ценную вещь и испугался. Зачем люди врут полиции и какое наказание за это грозит

Foto: Andres Putting


Законодательно вопрос регулируется 319 и 320 статьями пенитенциарного кодекса. Первая рассматривает ложную жалобу, то есть обвинение другого человека в преступлении, которое он не совершал. Вторая — ложные показания и ложную присягу, то есть обман со стороны свидетеля. Кросс обвиняет именно в даче ложных показаний. За это предусмотрен либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет.
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ФОТО DELFI | Кто за рулем? Смотрите, как съемочные приемы облегчают работу Роберту Паттинсону

Foto: Andres Putting


На Лаагна теэ проходят съемки кинофильма фильма "Tenet" режиссера Кристофера Нолана, которые продлятся до 21 июля. Одного из главных героев фильма играет Роберт Паттинсон.
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ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | ”Русский язык помог мне лучше играть в шахматы”. Гроссмейстер Кюлаотс стартует на Супертурнире в Дортмунде

Pöördumisele kirjutas alla ka Eesti esimaletaja Kaido Külaots Foto: Andres Putting


Сегодня эстонский гроссмейстер Кайдо Кюлаотс начинает свой путь на Супертурнире в Дортмунде. В соперниках — лучший российский шахматист #прямосейчас Ян Непомнящий, переживающий карьерный пик поляк Радослав Войташек и еще пять гроссмейстеров с приставкой топ. Кюлаотсу 43 года, и для него на подобном уровне это дебют. Более того, эстонские шахматисты на турнирах такого уровня вот уже лет 20 не появлялись.
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ФОТО: Красота! В эти выходные Хаапсалу заполнили американские автомобили

American Beauty Car Show 2019 Foto: Liisa Addi

ТОП


На этих выходных в Хаапсалу проходит American Beauty Car Show — крупнейшая выставка американских автомобилей в странах Балтии. Накануне город наводнили американские красавицы и их поклонники.
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ФОТО | Невероятное везение! Удалось опознать советского летчика, чьи останки были найдены под Тарту

Maapõuest leiti Nõukogude Liidu sõjalennuk Foto: Argo Ingver


В ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья, недалеко от Тарту, были обнаружены фрагменты сбитого советского самолета вместе с останками летчика. Теперь же удалось установить личность пилота.
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ФОТО: Интерес к летному шоу в Эмари превысил ожидания. Пробка на Хаапсалуском шоссе растянулась на десяток километров

Foto: Andres Putting


Сегодня на аэродроме в Эмари состоится летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил, и направляющиеся на него эстоноземельцы создали на шоссе Таллинн-Хаапсалу пробку длинной в 10 километров.
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ФОТО DELFI: Толпы зрителей и отменное летное шоу! На аэродроме Эмари отметили 100-летие эстонских ВВС

Eesti õhuvägi 100 aastat Foto: Andres Putting


Сегодня на аэродроме в Эмари состоялось летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Жизнь в портах кипит! Смотрите, как проходят Дни моря в Таллинне

Tallinna merepäevad Foto: Hendrik Osula


12 июля начался крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник — Таллиннские дни моря. Фестиваль проходит в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера и яхтенном порту Какумяэ. Таллиннские дни моря продлятся до 14 июля.
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ВИДЕО DELFI: Что происходит на выходных на полностью закрытой Лаагна теэ?


В субботу, 13 июля, первый день, когда Лаагна теэ полностью закрыта. Корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный прогулялся вдоль "канавы" и посмотрел, что там происходит. Смотрите короткий видео-обзор!
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Важно знать! Какие странные вещи посылают по почте жители Эстонии, хотя на самом деле это запрещено?

Eesti Post - Lehtse pood Foto: Sven Arbet


Список вещей, которые нельзя отправлять почтой, довольно длинный. Однако зачастую отправители не имеют о нем ни малейшего представления. Если посылка приходит поврежденной или застревает на таможне, то первым делом люди призывают к ответу поставщика услуги.
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И снова съемки! Жителей Эстонии приглашают сняться в известном американском сериале "Родина" с Клэр Дэйнс

Foto: Impawards


В одной эстонской группе в Facebook появилось объявление от Baltic Casting Agency о поиске молодой и пожилой женщины для участия в съемках 8 сезона американского сериала "Родина", удостоенный восьми "Эмми" и пяти "Золотых глобусов".
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ФОТО | Назад в прошлое: смотрите, как проходят Дни средневековья в Вильянди

Foto: Kenno Soo


В эти выходные в Вильянди проходят Дни средневековья: по улицам ходят люди в средневековых одеяниях, в ресторанах подают блюда, приготовленные по старинным рецептам, а на развалинах знаменитого замка выступают артисты и музыканты. Настоящий пир и море развлечений!
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