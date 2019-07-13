ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дни моря в Таллинне, летное шоу в Эмари и что происходит на выходных на Лаагна теэ

В Таллинне с размахом проходят Дни моря, в Эмари — летное шоу к столетию эстонских ВВС, а в Хаапсалу — фестиваль американских авто. Ну и выходные! Смотрите, что происходит на выходных на полностью закрытой Лаагна теэ и какие странные вещи посылают по почте жители Эстонии, хотя на самом деле это запрещено.
ГАЛЕРЕЯ | По новой программе: смотрите, как теперь учат в эстонской армии новобранцев
Около тысячи солдат срочной службы июльского призыва 1-ой пехотной бригады преодолели первый в своей службе пятикилометровый марш-бросок в боевой экипировке вместе с ночёвкой в лесу. Loe edasi…
Тепло придет в Эстонию примерно через неделю. А что ждать сейчас?
Ведущий синоптик отдела прогнозов погоды Тайми Пальяк сказала rus.err.ee, что с воскресенья ночи постепенно станут теплее, а примерно через неделю в Эстонии настанет летняя погода. Читайте прогноз pogoda.ee на ближайшие дни, чтобы знать, какую погоду ждать сейчас. Loe edasi…
ТАБЛИЦА: Потерял на пьяную голову ценную вещь и испугался. Зачем люди врут полиции и какое наказание за это грозит
Законодательно вопрос регулируется 319 и 320 статьями пенитенциарного кодекса. Первая рассматривает ложную жалобу, то есть обвинение другого человека в преступлении, которое он не совершал. Вторая — ложные показания и ложную присягу, то есть обман со стороны свидетеля. Кросс обвиняет именно в даче ложных показаний. За это предусмотрен либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет. Loe edasi…
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ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | ”Русский язык помог мне лучше играть в шахматы”. Гроссмейстер Кюлаотс стартует на Супертурнире в Дортмунде
Сегодня эстонский гроссмейстер Кайдо Кюлаотс начинает свой путь на Супертурнире в Дортмунде. В соперниках — лучший российский шахматист #прямосейчас Ян Непомнящий, переживающий карьерный пик поляк Радослав Войташек и еще пять гроссмейстеров с приставкой топ. Кюлаотсу 43 года, и для него на подобном уровне это дебют. Более того, эстонские шахматисты на турнирах такого уровня вот уже лет 20 не появлялись. Loe edasi…
ФОТО: Красота! В эти выходные Хаапсалу заполнили американские автомобили
ФОТО | Невероятное везение! Удалось опознать советского летчика, чьи останки были найдены под Тарту
В ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья, недалеко от Тарту, были обнаружены фрагменты сбитого советского самолета вместе с останками летчика. Теперь же удалось установить личность пилота. Loe edasi…
ФОТО: Интерес к летному шоу в Эмари превысил ожидания. Пробка на Хаапсалуском шоссе растянулась на десяток километров
Сегодня на аэродроме в Эмари состоится летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил, и направляющиеся на него эстоноземельцы создали на шоссе Таллинн-Хаапсалу пробку длинной в 10 километров. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Толпы зрителей и отменное летное шоу! На аэродроме Эмари отметили 100-летие эстонских ВВС
Сегодня на аэродроме в Эмари состоялось летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Жизнь в портах кипит! Смотрите, как проходят Дни моря в Таллинне
12 июля начался крупнейший в Эстонии морской и семейный праздник — Таллиннские дни моря. Фестиваль проходит в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера и яхтенном порту Какумяэ. Таллиннские дни моря продлятся до 14 июля. Loe edasi…
ВИДЕО DELFI: Что происходит на выходных на полностью закрытой Лаагна теэ?
В субботу, 13 июля, первый день, когда Лаагна теэ полностью закрыта. Корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный прогулялся вдоль "канавы" и посмотрел, что там происходит. Смотрите короткий видео-обзор! Loe edasi…
Важно знать! Какие странные вещи посылают по почте жители Эстонии, хотя на самом деле это запрещено?
Список вещей, которые нельзя отправлять почтой, довольно длинный. Однако зачастую отправители не имеют о нем ни малейшего представления. Если посылка приходит поврежденной или застревает на таможне, то первым делом люди призывают к ответу поставщика услуги. Loe edasi…
И снова съемки! Жителей Эстонии приглашают сняться в известном американском сериале "Родина" с Клэр Дэйнс
В одной эстонской группе в Facebook появилось объявление от Baltic Casting Agency о поиске молодой и пожилой женщины для участия в съемках 8 сезона американского сериала "Родина", удостоенный восьми "Эмми" и пяти "Золотых глобусов". Loe edasi…
ФОТО | Назад в прошлое: смотрите, как проходят Дни средневековья в Вильянди
В эти выходные в Вильянди проходят Дни средневековья: по улицам ходят люди в средневековых одеяниях, в ресторанах подают блюда, приготовленные по старинным рецептам, а на развалинах знаменитого замка выступают артисты и музыканты. Настоящий пир и море развлечений! Loe edasi…
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