ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День матери, рассуждения о серых паспортах и разваливающийся Тоомпеа

Министр народонаселения в День матери: материнство — это то, на чем держится весь наш народ

Foto: Hendrik Osula



Министр народонаселения Рийна Солман обратилась к жителям Эстонии и поздравила их с Днем матери, который отмечается сегодня.

Loe edasi...



Жители страны считают эстонцев большими ворчунами и жалобщиками, чем русских

Tarbijakaitseameti iseteemindusterminal Tallinna lennujaamas Foto: Karli Saul



Фирма Norstat, специализирующаяся на сборе и обработке социологических данных, провела в апреле опрос, согласно результатам которого 58 жителей Эстонии считает, что их соотечественники слишком много ворчат и ноют.

Loe edasi...



Европейский министр, который хочет сохранить свою страну белой. О Мартине Хельме написало и издание Bloomberg



В свете запланированной на 16 мая встречи министров финансов еврогруппы в Брюсселе издание Bloomberg пишет о министре финансов Эстонии Мартине Хельме, который впервые примет участие в мероприятии.

Loe edasi...



ФОТО: В Пылва пьяный водитель вылетел в кювет

Avarii Põlvas Foto: Veiko Vares



Вчера в 20:57 возле Яама 32а в Пылва 57-летний мужчина на легковом автомобиле Chevrolet Trans Sport не справился с совершением правого поворота и вылетел в кювет.

Loe edasi...



Внимание! Министерство утвердило ужесточение требований к зимним шинам

Kummiproff Foto: Karin Kaljuläte

ТОП "Серопаспортникам нужно дать срок — пусть принимают любое гражданство!" Рассуждения на злободневную тему На Эстонию надвигаются грозы Зеленая бригада: 9 лучших растений для каждой комнаты и 3 для балкона



Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал законопроект, согласно которому с 1 декабря 2022 года зимние шины без шипов должны отвечать согласованным на международном уровне требованиям и иметь соответствующую маркировку в виде горы с тремя вершинами и снежинки.

Loe edasi...



ФОТО: Полицейские помогли блуждавшим по дороге собачкам вернуться к хозяину

Facebook



Вчера вечером полицейские Карл и Катрин заметили на шоссе Пийбе двух собачек. Находиться на дороге животным было опасно, поэтому стражи порядка попытались по чипам установить личность их хозяина, но безрезультатно.

Loe edasi...



Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России

Foto: Rauno Volmar



В заявлениях некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за советскую оккупацию нет ничего нового, и посольство РФ в Эстонии исходит из того, что такие заявления отражают личное мнение политиков, а не официальную позицию Эстонии, сказал посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью радионовостям ERR.

Loe edasi...



На Эстонию надвигаются грозы

Lugejate äikesefotod Foto: Lugejate fotod



По прогнозам синоптиков, грозы с Финляндии в самое ближайшее время дойдут и до Эстонии.

Loe edasi...



ВИДЕО: Россия разгромила Австрию на чемпионате мира

IHOCKEY-WC-IIHF-RUS-NOR Foto: Vladimir Simicek, AFP



Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная России без проблем разобралась в Братиславе с Австрией - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Loe edasi...



Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”