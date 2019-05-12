ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День матери, рассуждения о серых паспортах и разваливающийся Тоомпеа

Сегодня страна праздновала День матери. Также мы предложили читателям еще раз немного порассуждать на тему серых паспортов. И опубликовали репортаж из здания Рийгикогу, которое сильно нуждается в ремонте. Все самые интересные новости дня найдете в нашей подборке!
ФОТО и ВИДЕО | Почти как в "Сталкере". Заклеенные окна, трещины в стенах и ”древние” трубы: здание Рийгикогу отчаянно нуждается в капремонте
Каждое лето в здании Рийгикогу на Тоомпеа проводятся различного рода небольшие ремонтные работы, однако для того, чтобы продолжать использовать его в качестве места работы парламента, ему необходим капитальный ремонт. Loe edasi...
"Серопаспортникам нужно дать срок — пусть принимают любое гражданство!" Рассуждения на злободневную тему
ФОТО | Матерью года стала преподаватель Маре Тупитс
Сегодня титул ”Мать года” были присвоен матери троих детей, бабушке и преподавателю Маре Тупитс. Loe edasi...
Министр народонаселения в День матери: материнство — это то, на чем держится весь наш народ
Министр народонаселения Рийна Солман обратилась к жителям Эстонии и поздравила их с Днем матери, который отмечается сегодня. Loe edasi...
Жители страны считают эстонцев большими ворчунами и жалобщиками, чем русских
Фирма Norstat, специализирующаяся на сборе и обработке социологических данных, провела в апреле опрос, согласно результатам которого 58 жителей Эстонии считает, что их соотечественники слишком много ворчат и ноют. Loe edasi...
Европейский министр, который хочет сохранить свою страну белой. О Мартине Хельме написало и издание Bloomberg
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал законопроект, согласно которому с 1 декабря 2022 года зимние шины без шипов должны отвечать согласованным на международном уровне требованиям и иметь соответствующую маркировку в виде горы с тремя вершинами и снежинки. Loe edasi...
ФОТО: Полицейские помогли блуждавшим по дороге собачкам вернуться к хозяину
Вчера вечером полицейские Карл и Катрин заметили на шоссе Пийбе двух собачек. Находиться на дороге животным было опасно, поэтому стражи порядка попытались по чипам установить личность их хозяина, но безрезультатно. Loe edasi...
Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России
В заявлениях некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за советскую оккупацию нет ничего нового, и посольство РФ в Эстонии исходит из того, что такие заявления отражают личное мнение политиков, а не официальную позицию Эстонии, сказал посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью радионовостям ERR. Loe edasi...
На Эстонию надвигаются грозы
По прогнозам синоптиков, грозы с Финляндии в самое ближайшее время дойдут и до Эстонии. Loe edasi...
ВИДЕО: Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная России без проблем разобралась в Братиславе с Австрией - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Loe edasi...
Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”
Порошенко подсчитал, сколько украинцев уже "ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС"
Действующий президент УкраиныПетр Порошенко заявил, что с момента введения безвизового режима страны Евросоюза посетили уже более 2,5 млн украинцев. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере. Loe edasi...
Хельме в свете визита Ле Пен: либеральная демократия хочет сделать все нации и людей одинаковыми. Мы с этим не согласны