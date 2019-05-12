12.05.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: День матери, рассуждения о серых паспортах и разваливающийся Тоомпеа


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Toompea lossi murekohad
Toompea lossi murekohadFoto: Madis Veltman

Сегодня страна праздновала День матери. Также мы предложили читателям еще раз немного порассуждать на тему серых паспортов. И опубликовали репортаж из здания Рийгикогу, которое сильно нуждается в ремонте. Все самые интересные новости дня найдете в нашей подборке!

ФОТО и ВИДЕО | Почти как в "Сталкере". Заклеенные окна, трещины в стенах и ”древние” трубы: здание Рийгикогу отчаянно нуждается в капремонте

Toompea lossi murekohad Foto: Madis Veltman


Каждое лето в здании Рийгикогу на Тоомпеа проводятся различного рода небольшие ремонтные работы, однако для того, чтобы продолжать использовать его в качестве места работы парламента, ему необходим капитальный ремонт.
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"Серопаспортникам нужно дать срок — пусть принимают любое гражданство!" Рассуждения на злободневную тему

Foto: Ilmar Saabas


Читательница "МК-Эстония" Людмила Алексеева из Тарту рассуждает на тему серых паспортов:
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ФОТО | Матерью года стала преподаватель Маре Тупитс

Aasta ema 2019 Foto: Kaspar Pokk


Сегодня титул ”Мать года” были присвоен матери троих детей, бабушке и преподавателю Маре Тупитс.
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Министр народонаселения в День матери: материнство — это то, на чем держится весь наш народ

Foto: Hendrik Osula


Министр народонаселения Рийна Солман обратилась к жителям Эстонии и поздравила их с Днем матери, который отмечается сегодня.
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Жители страны считают эстонцев большими ворчунами и жалобщиками, чем русских

Tarbijakaitseameti iseteemindusterminal Tallinna lennujaamas Foto: Karli Saul


Фирма Norstat, специализирующаяся на сборе и обработке социологических данных, провела в апреле опрос, согласно результатам которого 58 жителей Эстонии считает, что их соотечественники слишком много ворчат и ноют.
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Европейский министр, который хочет сохранить свою страну белой. О Мартине Хельме написало и издание Bloomberg

Uus valitsus annab ametivande Foto: Ilmar Saabas


В свете запланированной на 16 мая встречи министров финансов еврогруппы в Брюсселе издание Bloomberg пишет о министре финансов Эстонии Мартине Хельме, который впервые примет участие в мероприятии.
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ФОТО: В Пылва пьяный водитель вылетел в кювет

Avarii Põlvas Foto: Veiko Vares


Вчера в 20:57 возле Яама 32а в Пылва 57-летний мужчина на легковом автомобиле Chevrolet Trans Sport не справился с совершением правого поворота и вылетел в кювет.
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Внимание! Министерство утвердило ужесточение требований к зимним шинам

Kummiproff Foto: Karin Kaljuläte

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Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал законопроект, согласно которому с 1 декабря 2022 года зимние шины без шипов должны отвечать согласованным на международном уровне требованиям и иметь соответствующую маркировку в виде горы с тремя вершинами и снежинки.
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ФОТО: Полицейские помогли блуждавшим по дороге собачкам вернуться к хозяину

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Вчера вечером полицейские Карл и Катрин заметили на шоссе Пийбе двух собачек. Находиться на дороге животным было опасно, поэтому стражи порядка попытались по чипам установить личность их хозяина, но безрезультатно.
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Посольство РФ прокомментировало заявления EKRE о территориальных претензиях к России

Foto: Rauno Volmar


В заявлениях некоторых эстонских политиков о необходимости потребовать с России компенсацию ущерба за советскую оккупацию нет ничего нового, и посольство РФ в Эстонии исходит из того, что такие заявления отражают личное мнение политиков, а не официальную позицию Эстонии, сказал посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров в интервью радионовостям ERR.
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На Эстонию надвигаются грозы

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По прогнозам синоптиков, грозы с Финляндии в самое ближайшее время дойдут и до Эстонии.
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ВИДЕО: Россия разгромила Австрию на чемпионате мира

IHOCKEY-WC-IIHF-RUS-NOR Foto: Vladimir Simicek, AFP


Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная России без проблем разобралась в Братиславе с Австрией - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
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Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”

AFP / Scanpix


Российский президент Владимир Путин в эфире ”России 1” поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции ”Бессмертный полк”. Цитаты приводит РИА ”Новости”.
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Порошенко подсчитал, сколько украинцев уже "ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС"

Ukraina president Petro Porošenko Kadriorus Foto: Rauno Volmar


Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что с момента введения безвизового режима страны Евросоюза посетили уже более 2,5 млн украинцев. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.
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Хельме в свете визита Ле Пен: либеральная демократия хочет сделать все нации и людей одинаковыми. Мы с этим не согласны

Ekspress Meedia, SIPA


Сегодня Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что Марин Ле Пен возглавляет самую популярную во Франции партию и что после выборов в Европарламент евродепутат от EKRE будет состоять в той же фракции, что и Ле Пен.
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