ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дело о похищении детей, возврат подоходного и вновь об эстонском

Хорошая новость - иностранный язык (даже эстонский, и даже японский!) может выучить любой человек. Все дело лишь в усердии, верной методике обучения и желании. А вы хотели уже сказать, что у вас "нет к этому способностей" и вам ничего не поможет? Ловите несколько методик и попробуйте применить на практике хоть что-то!

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Мы все утонем! Как изменится мир, если поднимется уровень мирового океана

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Исходя из последних температурных выкрутасов по всему миру, глобальное потепление, о котором твердят экологи и Грета Тунберг, не такие уж и выдумки, — уверяет MAXIM. Поэтому даже рядовые обыватели, которые вчера даже не задумывались о судьбах пингвинов или коал, начинают нервно гуглить, чем же чреваты климатические изменения.

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“Женщине не может такое не нравиться”. Репинский рассказал, почему решил повесить плакат в центре Йыхви

Kollaaž: Delfi

Вчера политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой необычным способом. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: “Катюшечка, я тебя люблю”.

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ВИДЕО | Обзор подвального бизнеса в Ласнамяэ: пестрые острова жизни в серых "спальниках"

Мы живем в век пластика, прямых платежных поручений и интернет-магазинов. Но люди хотят общаться, смотреть друг другу в глаза и знать, что их понимают. Передача "Зеркало" на ETV+ уверена в том, что именно человечность и есть тот секрет, который помогает процветать малому подвальному бизнесу в Ласнамяэ.

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В столичном трамвае подрались две женщины. Сотрудникам МуПо пришлось их разнимать