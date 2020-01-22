ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дело о похищении детей, возврат подоходного и вновь об эстонском
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 22 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 22 января.
Прокурор просил назначить в качестве наказания лишившему двух девочек свободы Алексейсу Никифоровсу три месяца реального лишения свободы плюс один год и три месяца условно. Суд с этим наказанием не согласился и отправил дело обратно в прокуратуру (соглашение не утвердил), пишет Eesti Ekspress.
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Подача налоговых деклараций в Эстонии начнется 15 февраля, свыше 500 000 жителей страны имели в 2019 году доход ниже необлагаемого минимума и получат поэтому от государства в качестве возврата почти 150 млн евро.
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Дискриминация или перфекционизм? RusDelfi разобрался в ситуации.
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Хорошая новость - иностранный язык (даже эстонский, и даже японский!) может выучить любой человек. Все дело лишь в усердии, верной методике обучения и желании. А вы хотели уже сказать, что у вас "нет к этому способностей" и вам ничего не поможет? Ловите несколько методик и попробуйте применить на практике хоть что-то!
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Исходя из последних температурных выкрутасов по всему миру, глобальное потепление, о котором твердят экологи и Грета Тунберг, не такие уж и выдумки, — уверяет MAXIM. Поэтому даже рядовые обыватели, которые вчера даже не задумывались о судьбах пингвинов или коал, начинают нервно гуглить, чем же чреваты климатические изменения.
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Вчера политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой необычным способом. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: “Катюшечка, я тебя люблю”.
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Мы живем в век пластика, прямых платежных поручений и интернет-магазинов. Но люди хотят общаться, смотреть друг другу в глаза и знать, что их понимают. Передача "Зеркало" на ETV+ уверена в том, что именно человечность и есть тот секрет, который помогает процветать малому подвальному бизнесу в Ласнамяэ.
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Инспекторы таллиннской Муниципальной полиции в ходе обычного билетного контроля в трамвае были вынуждены вмешаться в конфликт двух женщин, неожиданно переросший в драку.
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