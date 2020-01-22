22.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дело о похищении детей, возврат подоходного и вновь об эстонском


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EurodFoto: Ester Vaitmaa

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 22 января.

Мужчина пытался похитить в Таллинне двух девочек. Прокуратура хотела "пощадить" его, но суд не согласился

MIKS SA SEDA TEGID? Kahe tüdrukult vabaduse võtmisessüüdistatav Aleksejs Nikiforovs vaikib oma tegude motiividest. Foto: PPA

Прокурор просил назначить в качестве наказания лишившему двух девочек свободы Алексейсу Никифоровсу три месяца реального лишения свободы плюс один год и три месяца условно. Суд с этим наказанием не согласился и отправил дело обратно в прокуратуру (соглашение не утвердил), пишет Eesti Ekspress.
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Полмиллиона жителей Эстонии получат возврат переплаченного подоходного налога. Проверьте, вернут ли вам?

Illustratsioon: Oliver Tsupsman/EPL

Подача налоговых деклараций в Эстонии начнется 15 февраля, свыше 500 000 жителей страны имели в 2019 году доход ниже необлагаемого минимума и получат поэтому от государства в качестве возврата почти 150 млн евро.
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Зоомагазин требует идеальный эстонский (категория С2), чтобы работник не сделал ошибки в словах попугай и хомяк

Попугай Foto: Andres Putting

Дискриминация или перфекционизм? RusDelfi разобрался в ситуации.
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5 способов быстро выучить эстонский язык

Photo by Renato Abati from Pexels

Хорошая новость - иностранный язык (даже эстонский, и даже японский!) может выучить любой человек. Все дело лишь в усердии, верной методике обучения и желании. А вы хотели уже сказать, что у вас "нет к этому способностей" и вам ничего не поможет? Ловите несколько методик и попробуйте применить на практике хоть что-то!
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Мы все утонем! Как изменится мир, если поднимется уровень мирового океана

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Исходя из последних температурных выкрутасов по всему миру, глобальное потепление, о котором твердят экологи и Грета Тунберг, не такие уж и выдумки, — уверяет MAXIM. Поэтому даже рядовые обыватели, которые вчера даже не задумывались о судьбах пингвинов или коал, начинают нервно гуглить, чем же чреваты климатические изменения.
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“Женщине не может такое не нравиться”. Репинский рассказал, почему решил повесить плакат в центре Йыхви

Kollaaž: Delfi

Вчера политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой необычным способом. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: “Катюшечка, я тебя люблю”.
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ВИДЕО | Обзор подвального бизнеса в Ласнамяэ: пестрые острова жизни в серых "спальниках"

Lasnamäe majad Foto: Martin Dremljuga

Мы живем в век пластика, прямых платежных поручений и интернет-магазинов. Но люди хотят общаться, смотреть друг другу в глаза и знать, что их понимают. Передача "Зеркало" на ETV+ уверена в том, что именно человечность и есть тот секрет, который помогает процветать малому подвальному бизнесу в Ласнамяэ.
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В столичном трамвае подрались две женщины. Сотрудникам МуПо пришлось их разнимать

Andres Putting

Инспекторы таллиннской Муниципальной полиции в ходе обычного билетного контроля в трамвае были вынуждены вмешаться в конфликт двух женщин, неожиданно переросший в драку.
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