ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дебаты о судьбе русской школы и инцидент в Силах обороны



Харьюский уездный суд признал виновным бывшего чиновника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Куликова в создании антиэстонских связей и разведдеятельности против Эстонского Государства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Loe edasi...



Самолет совершил аварийную посадку под Львовом: есть погибшие

Foto: Igor Zinkevych/Facebook



Три человека погибли на Украине в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, еще трое пострадали, судьба двух человек неизвестна, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Loe edasi...



Немецкие СМИ о выступлении Симсон: неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз

Kadri Simson kuulamisel Euroopa Parlamendis Foto: Ilmar Saabas



Вчера кандидат в еврокомиссары по энергетике центристка Кадри Симсон выступала перед Европарламентом. Много вопросов было и про "Северный поток-2", проект по котором по дну Балтийского моря проведут газопровод из России в Германии. Многие европейские страны его критикуют.

Loe edasi...



В Швеции оправдали полицейских, застреливших парня с синдромом Дауна из-за игрушки

Foto: Scanpix



Шведский суд оправдал трех полицейских, которые застрелили 20-летнего мужчину с синдромом Дауна, который размахивал игрушечным пистолетом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Loe edasi...



Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина

Foto: Rae vallavalitsus



В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна.

Loe edasi...



Военный Сил обороны под дулом пистолета заставил призывника достать руки из карманов

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Eero Vabamägi



В мае военный караульного батальона перешел границы допустимого при поддержании порядка. Он направил на призывника дуло пистолета, чтобы тот достал руки из карманов.

Loe edasi...



ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем



В четверг вечером на шоссе Таллинн-Тарту развернулась настоящая сцена из боевика. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не остановился даже тогда, когда ему прострелили колеса. Погоня закончилась, когда загорелся автомобиль нарушителя.

Loe edasi...



В Эстонии все больше распространяется коклюш! Медработники заново вакцинировались, чтобы защитить пациентов