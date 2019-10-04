04.10.2019, 21:38

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дебаты о судьбе русской школы и инцидент в Силах обороны


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Venekeelne aabits
Venekeelne aabitsFoto: Taavi Arus

Военный под дулом пистолета заставил призывника достать руки из карманов. Самолет совершил аварийную посадку под Львовом, есть погибшие. В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем. Смотрите дебаты о судьбе русской школы на Delfi!

ФОТО: Майкель Уйбо завоевал серебряную медаль чемпионата мира!

Maicel Uibo Foto: Andrej Isakovic, AFP


Эстонский десятиборец Майкель Уйбо завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе - 8604 очка. Чемпионом стал немец Никлас Каул - 8691 очко. Бронза у канадца Дамиана Уорнера - 8529 очков.
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ДЕБАТЫ на RusDelfi | Судьба русской школы: стеклянный потолок — есть, обучение госязыку слабое, за 25 лет лучше не стало, зато на родном языке


Русская школа — что ее ждет через 15 лет? Об этом рассуждают и спорят преподаватель истории в русской школе и директор эстонской школы. Смотрите видео RusDelfi!
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ВИДЕО: В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Зачем?

Nutikas ülekäigurada Foto: Accelerista


Эстонский стартап Bercman Technologies установил в Таллинне первый умный пешеходный переход. Он сделает нашу жизнь безопасней и инфотехнологичней.
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Экс-сотрудник КаПо приговорен к пяти годам тюрьмы за деятельность против ЭР

FOTO: Raepress


Харьюский уездный суд признал виновным бывшего чиновника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Куликова в создании антиэстонских связей и разведдеятельности против Эстонского Государства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
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Самолет совершил аварийную посадку под Львовом: есть погибшие

Foto: Igor Zinkevych/Facebook


Три человека погибли на Украине в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, еще трое пострадали, судьба двух человек неизвестна, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Немецкие СМИ о выступлении Симсон: неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз

Kadri Simson kuulamisel Euroopa Parlamendis Foto: Ilmar Saabas


Вчера кандидат в еврокомиссары по энергетике центристка Кадри Симсон выступала перед Европарламентом. Много вопросов было и про "Северный поток-2", проект по котором по дну Балтийского моря проведут газопровод из России в Германии. Многие европейские страны его критикуют.
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ТОП

В Швеции оправдали полицейских, застреливших парня с синдромом Дауна из-за игрушки

Foto: Scanpix


Шведский суд оправдал трех полицейских, которые застрелили 20-летнего мужчину с синдромом Дауна, который размахивал игрушечным пистолетом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
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Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина

Foto: Rae vallavalitsus


В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна.
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Военный Сил обороны под дулом пистолета заставил призывника достать руки из карманов

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Eero Vabamägi


В мае военный караульного батальона перешел границы допустимого при поддержании порядка. Он направил на призывника дуло пистолета, чтобы тот достал руки из карманов.
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ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем


В четверг вечером на шоссе Таллинн-Тарту развернулась настоящая сцена из боевика. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не остановился даже тогда, когда ему прострелили колеса. Погоня закончилась, когда загорелся автомобиль нарушителя.
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В Эстонии все больше распространяется коклюш! Медработники заново вакцинировались, чтобы защитить пациентов

Vaktsineerimine Foto: Ilmar Saabas


Вследствие роста заболеваемости коклюшем по предложению Департамента здоровья вакцинировались против него около 4000 работников больниц, чтобы защитить пациентов. Вдобавок комплексная вакцина дает защиту от дифтерии и столбняка.
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От этого зависит цена вашей квартиры! Как место расположения отражается на стоимости недвижимости?

Фото: Pixabay


Наиболее распространённым клише на рынке недвижимости является фраза: “для стоимости недвижимости большое значение имеет место расположения, место расположения и еще раз место расположения”. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман расшифровывает, что же на самом деле означает это утверждение и какое влияние имеет удобное место расположения недвижимости.
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ФОТО И ВИДЕО | Посмотрите, какие модели вышли на подиум в Копенгагене! Эстонский стилист Женя Фокин в восторге от шоу


Шоу CHANGE lingerie, которое проходит в Копенгагене, намерено изменить отношение к красоте. За время показа коллекции нижнего белья весна-лето 2020 на подиум вышли модели всех размеров, цветов кожи и возрастов, том числе, беременные женщины. Вы хоть раз такое видели?
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