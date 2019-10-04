ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дебаты о судьбе русской школы и инцидент в Силах обороны

Военный под дулом пистолета заставил призывника достать руки из карманов. Самолет совершил аварийную посадку под Львовом, есть погибшие. В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем. Смотрите дебаты о судьбе русской школы на Delfi!
ФОТО: Майкель Уйбо завоевал серебряную медаль чемпионата мира!
Эстонский десятиборец Майкель Уйбо завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе - 8604 очка. Чемпионом стал немец Никлас Каул - 8691 очко. Бронза у канадца Дамиана Уорнера - 8529 очков. Loe edasi...
ДЕБАТЫ на RusDelfi | Судьба русской школы: стеклянный потолок — есть, обучение госязыку слабое, за 25 лет лучше не стало, зато на родном языке
Русская школа — что ее ждет через 15 лет? Об этом рассуждают и спорят преподаватель истории в русской школе и директор эстонской школы. Смотрите видео RusDelfi! Loe edasi...
ВИДЕО: В Таллинне установили "умный пешеходный переход". Зачем?
Эстонский стартап Bercman Technologies установил в Таллинне первый умный пешеходный переход. Он сделает нашу жизнь безопасней и инфотехнологичней. Loe edasi...
Экс-сотрудник КаПо приговорен к пяти годам тюрьмы за деятельность против ЭР
Харьюский уездный суд признал виновным бывшего чиновника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Куликова в создании антиэстонских связей и разведдеятельности против Эстонского Государства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Loe edasi...
Самолет совершил аварийную посадку под Львовом: есть погибшие
Три человека погибли на Украине в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, еще трое пострадали, судьба двух человек неизвестна, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Loe edasi...
Немецкие СМИ о выступлении Симсон: неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз
В Швеции оправдали полицейских, застреливших парня с синдромом Дауна из-за игрушки
Шведский суд оправдал трех полицейских, которые застрелили 20-летнего мужчину с синдромом Дауна, который размахивал игрушечным пистолетом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP. Loe edasi...
Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина
В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна. Loe edasi...
Военный Сил обороны под дулом пистолета заставил призывника достать руки из карманов
В мае военный караульного батальона перешел границы допустимого при поддержании порядка. Он направил на призывника дуло пистолета, чтобы тот достал руки из карманов. Loe edasi...
ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем
В четверг вечером на шоссе Таллинн-Тарту развернулась настоящая сцена из боевика. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не остановился даже тогда, когда ему прострелили колеса. Погоня закончилась, когда загорелся автомобиль нарушителя. Loe edasi...
В Эстонии все больше распространяется коклюш! Медработники заново вакцинировались, чтобы защитить пациентов
Вследствие роста заболеваемости коклюшем по предложению Департамента здоровья вакцинировались против него около 4000 работников больниц, чтобы защитить пациентов. Вдобавок комплексная вакцина дает защиту от дифтерии и столбняка. Loe edasi...
От этого зависит цена вашей квартиры! Как место расположения отражается на стоимости недвижимости?
Наиболее распространённым клише на рынке недвижимости является фраза: “для стоимости недвижимости большое значение имеет место расположения, место расположения и еще раз место расположения”. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман расшифровывает, что же на самом деле означает это утверждение и какое влияние имеет удобное место расположения недвижимости. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО | Посмотрите, какие модели вышли на подиум в Копенгагене! Эстонский стилист Женя Фокин в восторге от шоу
Шоу CHANGE lingerie, которое проходит в Копенгагене, намерено изменить отношение к красоте. За время показа коллекции нижнего белья весна-лето 2020 на подиум вышли модели всех размеров, цветов кожи и возрастов, том числе, беременные женщины. Вы хоть раз такое видели? Loe edasi...
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
НАСА назвало дату первого "женского" выхода в открытый космос
Беспредел в полиции: девушка устроила фотосессию в форме
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском