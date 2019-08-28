ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Данные по зарплатам, проклятье Ротерманни и обучение эстонскому
Предлагаем вам подборку самых важных новостей за среду, 28 августа.
Предлагаем вам подборку самых важных новостей за среду, 28 августа.
В июле прошлого года в Ротерманни открылся ресторан Noya, основателями которого являются собственники крупнейшей в Норвегии франшизы сети ресторанов японской кухни Sabi Sushi. Прошел всего лишь год, а заведение обанкротилось.
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По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата повысилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 7,4%. Средняя почасовая брутто-зарплата была 8,22 евро, что на 9% больше, чем в этом же квартале прошлого года.
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Как пишет в газете Eesti Päevaleht председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас, опубликованные сегодня результаты аудита Госконтроля показывают несостоятельность звучащего время от времени мнения, что неэстонцы не хотят учить государственный язык, что у них нет мотивации.
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Перекрытия рухнули в здании в Новосибирске во время ремонта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что из-под завалов спасен один рабочий. "У него множественные травмы. Однако он жив", — отметил собеседник агентства.
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