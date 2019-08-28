ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Данные по зарплатам, проклятье Ротерманни и обучение эстонскому

Проклятье квартала Ротерманни: закрывается очередной ресторан

Foto: Tiit Blaat

В июле прошлого года в Ротерманни открылся ресторан Noya, основателями которого являются собственники крупнейшей в Норвегии франшизы сети ресторанов японской кухни Sabi Sushi. Прошел всего лишь год, а заведение обанкротилось.

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По данным Департамента статистики, во II квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата повысилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 7,4%. Средняя почасовая брутто-зарплата была 8,22 евро, что на 9% больше, чем в этом же квартале прошлого года.

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