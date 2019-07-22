ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ЧП в столичном детсаду, ответ Ильвеса Трампу и RusDelfi в Юрмале

В то время, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что американские женщины-конгрессмены, имеющие неамериканские корни, могли бы вернуться на свою историческую родину и помогать налаживать дела там, бывший президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес с гордостью заметил, что он как раз это в свое время и сделал.

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В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту

Venice, Veneto, ITA (Italy) Credit:AFP

Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых задержали во время приготовления кофе на лестнице моста Риальто, пишет BBC,

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Водолазы нашли тело пропавшего в пятницу на реке Эмайыги мужчины

Anni Õnneleid

Сегодня в ходе работ по поиску пропавшего в пятницу на реке Эмайыги мужчины было обнаружено его тело. Труп обнаружили водолазы клуба Maremark.

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Таллинн выделил еще два дня для завершения съемок на Лаагна теэ

Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019 Foto: Andres Putting

В конце прошлой недели компания ”Funfair Films Limited” обратилась в мэрию Таллинна с просьбой выделить для завершения съемок на Лаагна теэ два дополнительных дня — среду и четверг, 24 и 25 июля.

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ФОТО и ВИДЕО: Банда преступников пыталась скрыться от стражей порядка и протаранила полицейский автобус

Сегодня ночью в ходе совместной операции эстонской и латвийской полиции было задержано трое мужчин, которые пытались скрыться от стражей порядка на автомобиле.

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”Путь они принесут извинения”. Март Хельме не планирует извиняться за критику Таллиннского университета

Siseminister Mart Helme Foto: Madis Veltman

В планы Марта Хельме не входит пояснять свою критику Таллиннского университета, он требует от самого учебного заведения извинений.

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По шоссе Таллинн-Нарва повезут авиабомбу советских времен. Участок дороги будет закрыт для движения!

Foto: Päästeamet, Päästeamet

ТОП DELFI В ЮРМАЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Алла Пугачева похвасталась стройной фигурой и роскошными ногами в мини-шортах В таллиннском детском саду девочка напоролась шеей на штырь ограды. За год скорая помощь в детсадах понадобилась более 200 раз Российскому боксеру после боя удалили часть черепа. Он в коме

Сегодня в 18:45 в связи с транспортировкой найденной в деревне Солдина бомбой советских времен будет закрыт 208-206 км шоссе Таллинн-Нарва.

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ФОТО: Торговый центр Nautica эвакуировали

Andres Putiing.

Сегодня около 15 часов посетителей торгового центра Nautica попросили срочно покинуть здание.

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Во Франции нашли подлодку, пропавшую без вести 51 год назад

stf / afp

Поисковая группа Министерства вооруженных сил Франции обнаружила подлодку Minerve, пропавшую без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Готов ли Таллинн к немецкому нашествию?

Фанаты "Айнтрахта" Фото: eintracht.de

В четверг, 25 июля, в городе ожидают около 1500 болельщиков немецкой команды, сообщает официальный сайт "Флоры".

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В Пирита собака сорвалась с поводка и напала на женщину: полиция ищет хозяев животного

Pixabay

Вечером 17 июля в начале Мяхе теэ лабрадор-ретривер, сорвавшийся с поводка, напал на проходившую мимо женщину.

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ФОТО: В Сибири горит миллион гектаров леса. Города задыхаются в дыму пожаров, но их никто не тушит

ITAR-TASS, Andrei Samsonov, Scanpix

В Красноярском крае и Иркутской области горит почти миллион гектаров леса. Информация об этом появилась на сайте красноярского "Лесопожарного центра" и ГУ МЧС по Иркутской области.

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