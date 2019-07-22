ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ЧП в столичном детсаду, ответ Ильвеса Трампу и RusDelfi в Юрмале

В таллиннском детском саду девочка напоролась шеей на штырь ограды, Тоомас Хендрик Ильвес заочно ответил Дональду Трампу, а Алена Свиридова приехала в Юрмалу на машине с эстонскими номерами. О чем еще мы писали сегодня, читайте в нашей традиционной подборке!
В таллиннском детском саду девочка напоролась шеей на штырь ограды. За год скорая помощь в детсадах понадобилась более 200 раз
Около двух недель назад маленькая воспитанница таллиннского детского сада "Кикас", шестилетняя Минна (имя изменено — прим. ред.) залезла на окружающую детсад ограду и упала шеей на торчащий из забора штырь, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”Я уехал из США наводить порядок в Эстонии”. Ильвес заочно ответил Трампу
В то время, как президент СШАДональд Трамп написал в Твиттере, что американские женщины-конгрессмены, имеющие неамериканские корни, могли бы вернуться на свою историческую родину и помогать налаживать дела там, бывший президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес с гордостью заметил, что он как раз это в свое время и сделал. Loe edasi...
В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту
Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых задержали во время приготовления кофе на лестнице моста Риальто, пишет BBC, Loe edasi...
Водолазы нашли тело пропавшего в пятницу на реке Эмайыги мужчины
Сегодня в ходе работ по поиску пропавшего в пятницу на реке Эмайыги мужчины было обнаружено его тело. Труп обнаружили водолазы клуба Maremark. Loe edasi...
Таллинн выделил еще два дня для завершения съемок на Лаагна теэ
В конце прошлой недели компания ”Funfair Films Limited” обратилась в мэрию Таллинна с просьбой выделить для завершения съемок на Лаагна теэ два дополнительных дня — среду и четверг, 24 и 25 июля. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Банда преступников пыталась скрыться от стражей порядка и протаранила полицейский автобус
Сегодня ночью в ходе совместной операции эстонской и латвийской полиции было задержано трое мужчин, которые пытались скрыться от стражей порядка на автомобиле. Loe edasi...
”Путь они принесут извинения”. Март Хельме не планирует извиняться за критику Таллиннского университета
В планы Марта Хельме не входит пояснять свою критику Таллиннского университета, он требует от самого учебного заведения извинений. Loe edasi...
По шоссе Таллинн-Нарва повезут авиабомбу советских времен. Участок дороги будет закрыт для движения!
DELFI В ЮРМАЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Свиридова приехала на машине с эстонскими номерами и поразила глубоким декольте костюма милитари
Вчера в Юрмале прошел заключительный день международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous. Loe edasi...
Артур Гаспарян: об эстонских исполнителях публика из России узнает в лучшем случае раз в год
Артур Гаспарян – известный российский журналист и музыкальный критик, телеведущий и публицист. Уже более 25-ти лет Артур является обозревателем знаменитой музыкальной рубрики «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец». Он же – идейный вдохновитель и основатель музыкальной премии «Звуковая дорожка», знакомой нам также как «ZD Awards». И именно ему – человеку, не понаслышке знакомому с мировой музыкальной индустрией, – на музыкальном фестивале Laima Rendezvous корреспондент Delfi Роман Старапопов задал несколько вопросов о точках соприкосновения эстонских артистов и российского шоу-бизнеса. Loe edasi...
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян
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