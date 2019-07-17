ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Цены с национальной окраской, червивая черешня и очередной педофил
Основные новости этой среды, 17 июля — в нашей ежедневной подборке.
Основные новости этой среды, 17 июля — в нашей ежедневной подборке.
Читательца отправила RusDelfi скриншот, где видно, что цена билета при покупке на русском и эстонском языках разная.
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Жительница Кохтла-Ярве приобрела в магазине Maxima черешню. После слухов, что в городе уже несколько человек видели в ягодах белых червей, она тоже решила проверить, что внутри у ягод. Находка не порадовала женщину.
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Бизнесмен Павел Гаммер (55) уже полтора года сидит в тюрьме. В это время участок его виллы в Виймси порос бурьяном, пишет Eesti Ekspress.
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В конце июня-начале вниманию общественности был представлен новый фильм Сильвестра Сталлоне ”План побега 3”. Примечательно, что в ленте имеются и сцены, изображающие Эстонию.
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Державший тату-салон мужчина обещал детям бесплатные татуировки, давал им горячительные напитки и некоторых в конце концов тащил в постель, пишет Eesti Ekspress.
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