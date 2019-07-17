17.07.2019, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Цены с национальной окраской, червивая черешня и очередной педофил


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фото иллюстративноеFoto: Reisifoto 2018

Основные новости этой среды, 17 июля — в нашей ежедневной подборке.

"Покупая на русском — цена 7.5 евро, на эстонском — 5. Как такое возможно?" Билеты на паром оказались дороже, если бронировать на русском языке

LAEV MONICA Foto: VÄINO SILM

Читательца отправила RusDelfi скриншот, где видно, что цена билета при покупке на русском и эстонском языках разная.
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ФОТО: Клиента Maxima шокировали белые червяки в черешне. Департамент сельского хозяйства дополнительно проверит все магазины

Delfi lugeja

Жительница Кохтла-Ярве приобрела в магазине Maxima черешню. После слухов, что в городе уже несколько человек видели в ягодах белых червей, она тоже решила проверить, что внутри у ягод. Находка не порадовала женщину.
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ФОТО | Роскошная вилла находящегося за решеткой бизнесмена поросла бурьяном

Foto: Vallo Kruuser

Бизнесмен Павел Гаммер (55) уже полтора года сидит в тюрьме. В это время участок его виллы в Виймси порос бурьяном, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: Узнаете? В новом фильме Сильвестра Сталлоне изображена Эстония

Foto: CAP/RFS, Capital Pictures/Scanpix

В конце июня-начале вниманию общественности был представлен новый фильм Сильвестра Сталлоне ”План побега 3”. Примечательно, что в ленте имеются и сцены, изображающие Эстонию.
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30 мальчишек и девчонок, один педофил. Добрый друг детей оказался опасным преступником

Foto: fotomontaaž

Державший тату-салон мужчина обещал детям бесплатные татуировки, давал им горячительные напитки и некоторых в конце концов тащил в постель, пишет Eesti Ekspress.
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