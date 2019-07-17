ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Цены с национальной окраской, червивая черешня и очередной педофил

"Покупая на русском — цена 7.5 евро, на эстонском — 5. Как такое возможно?" Билеты на паром оказались дороже, если бронировать на русском языке

LAEV MONICA Foto: VÄINO SILM

Читательца отправила RusDelfi скриншот, где видно, что цена билета при покупке на русском и эстонском языках разная.

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ФОТО: Клиента Maxima шокировали белые червяки в черешне. Департамент сельского хозяйства дополнительно проверит все магазины

Delfi lugeja

Жительница Кохтла-Ярве приобрела в магазине Maxima черешню. После слухов, что в городе уже несколько человек видели в ягодах белых червей, она тоже решила проверить, что внутри у ягод. Находка не порадовала женщину.

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ФОТО | Роскошная вилла находящегося за решеткой бизнесмена поросла бурьяном

Foto: Vallo Kruuser

Бизнесмен Павел Гаммер (55) уже полтора года сидит в тюрьме. В это время участок его виллы в Виймси порос бурьяном, пишет Eesti Ekspress.

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