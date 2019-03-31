ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бомбовые угрозы столичным торговым центрам, демонстрации против EKREIKE и президентские выборы на Украине



Организаторы призывали людей в Таллинне и Тарту сегодня в полдень выразить протест против того, что Центристская партия, Isamaa и EKRE, очевидно, вместе сформируют правительство.

Loe edasi...



ВИДЕО DELFI | Русские на манифестации "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!": мы не паразитирующие тиблы, не пятая колонна и не раковая опухоль



Сегодня, 31 марта, в Таллинне и Тарту прошли демонстрации против коалиции EKREIKE.

Loe edasi...



На Украине стартовали выборы президента



По последним данным, в списках голосующих — 35,56 млн человек. В качестве кандидатов в президентской гонке участвуют 39 политиков.

Loe edasi...



Президентские выборы в Украине: высокая явка и очереди перед участками



В Украине проходят президентские выборы. Избирательные участки открыты до 22 часов. DW об основных событиях дня.

Loe edasi...



Данные экзитполов: во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

ТОП Почему нельзя мыть пол вечером и другие приметы про уборку ФОТО | Не только Viru: взрывом угрожали и торговым центрам Kristiine и Rocca al Mare, а также Arsenal дополнено ФОТО: Таллиннский торговый центр Viru эвакуировали из-за угрозы взрыва дополнено



Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко — 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзитпола (опроса избирателей на выходе с участков).

Loe edasi...



Не забыли перевести часы? В ночь на воскресенье Эстония перешла на летнее время



Уважаемые читатели, напоминаем, что в ночь на 31 марта Эстония перешла на летнее время. Стрелки часов следует перевести на час вперед.

Loe edasi...



ФОТО: На Коплиских линиях горит заброшенный дом

Põleng Kopli liinidel Foto: Facebooki Pelgulinna grupp



В Таллинне в Копли на 5-й линии горит заброшенный жилой дом царских времен. Здание очень сильно пострадало.

Loe edasi...



Керсти Кальюлайд созвала первое заседание нового состава Рийгикогу на 4 апреля

"Eesti 2035" strateegia arutelu Foto: Raigo Pajula, riigikantselei



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд созвала первое заседание Рийгикогу XIV созыва на 4 апреля — соответствующий приказ глава государства подписала в воскресенье, 31 марта.

Loe edasi...



ФОТО и ВИДЕО: Гномы и феи, викинги и ковбои — как прошел благотворительный веселый костюмированный забег в Нарве



Спортивный клуб MOTUS открыл сезон бега благотворительным веселым костюмированным забегом.

Loe edasi...



Неожиданный вызов: в Тарту помощь полиции потребовалась влюбленным, приковавшим себя друг к другу наручниками