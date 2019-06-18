ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бизнесмена оштрафовали за дачу взятки центристам, гендиректора полиции заподозрили в плагиате



Актер Вилле Хаапасало открыл в Финляндии собственный телеканал Kalastus-TV. И к его открытию приурочил путешествие из Хельсинки в Таллинн в самом настоящем джакузи!

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"Ребята, там стреляли хлопушками, а еда была расфасована по пакетикам". Отзывы о съемках у Нолана в Горхолле продолжают поступать!

Ukraina politsei-ja kiirabiautod Nolani filmivõtete parklas Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat



Читатели RusDelfi продолжают отправлять нам отзывы — как прошли съемки в массовке фильма Кристофера Нолана в Горхолле. Марина (имя изменено — ред.) сказала, что прошлые письма — далеки от правды. У нее другое видение процесса. Мы публикуем ее мнение в сокращенном варианте.

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Минкульт запросил у правительства 5 млн евро для оплаты съемок фильма Нолана

Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat



Правительство Эстонии обсудит в четверг заявку Министерства культуры о выделении 5 млн евро для частичной оплаты расходов на съемки голливудского фильма Кристофера Нолана в Таллинне, передает rus.err.ee.

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"Я приехал из Финляндии в Таллинн, но меньше чем за сутки мне сообщили — я не нужен". Читатель RusDelfi о плохой организации съемок

Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019 Foto: Andres Putting

ТОП "750 евро — вы с ума сошли?": Работа, где нужно: владеть русским и эстонским, верстать баннеры, общаться с клиентами, обслуживать сайт "Люди дрались за еду": Еще одно письмо читательницы RusDelfi cо съемок фильма Нолана в Горхолле "люди, как стадо" СМИ: Тайна группы Дятлова раскрыта



Читатель RusDelfi сообщил, что он купил билеты до Таллинна и одежду для съемок. Но в итоге ему отказали в участии меньше чем за сутки до съемок.

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Встреча с Керсти Кальюлайд разочаровала ида-вируских энергетиков

President ja õiguskantsler jagasid lastekaitsepäeval «Lastega ja lastele» tunnustusauhindu Foto: Tiit Blaat



Позиция президента Эстонии Керсти Кальюлайд, согласно которой нет смысла тратить ресурсы на сохранение уходящей в прошлое сланцевой энергетики, вызвала разочарование у профсоюза работников энергетической промышленности, передает rus.err.ee.

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Красивый, но “агрессивный”. Эстонcких садоводов заставят избавиться от вредного для окружающей среды люпина?

Ben Stansall, AFP / Scanpix



Наряду с шиповником Финляндия включила в список вредных растений также и люпин или волчий боб, но в планах Министерства окружающей среды Эстонии борьба с люпином, в отличии от шиповника, пока не стоит.

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Рейнсалу призвал Европу продлить санкции в отношении России