ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бизнесмена оштрафовали за дачу взятки центристам, гендиректора полиции заподозрили в плагиате
Все самые важные и интересные новости этого вторника, 18 июня, вы найдете в нашей ежедневной подборке. Читайте!
Все самые важные и интересные новости этого вторника, 18 июня, вы найдете в нашей ежедневной подборке. Читайте!
Тайна туристов группы Игоря Дятлова раскрыта. Об этом сообщает ”Похвистнево Информ”.
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Накануне стало известно, что соцдем Тыну Интс вошел в число 18 лиц, которых подозревают в покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка.
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Ставший фигурантом уголовного дела о покупке сексуальных услуг у 15-летнего подростка бывший член правления Социал-демократической партии Тыну Интс (54) подал в отставку с поста руководителя Центра Йоханнеса Михельсона, передает rus.err.ee.
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Актер Вилле Хаапасало открыл в Финляндии собственный телеканал Kalastus-TV. И к его открытию приурочил путешествие из Хельсинки в Таллинн в самом настоящем джакузи!
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Читатели RusDelfi продолжают отправлять нам отзывы — как прошли съемки в массовке фильма Кристофера Нолана в Горхолле. Марина (имя изменено — ред.) сказала, что прошлые письма — далеки от правды. У нее другое видение процесса. Мы публикуем ее мнение в сокращенном варианте.
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Правительство Эстонии обсудит в четверг заявку Министерства культуры о выделении 5 млн евро для частичной оплаты расходов на съемки голливудского фильма Кристофера Нолана в Таллинне, передает rus.err.ee.
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Читатель RusDelfi сообщил, что он купил билеты до Таллинна и одежду для съемок. Но в итоге ему отказали в участии меньше чем за сутки до съемок.
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Позиция президента Эстонии Керсти Кальюлайд, согласно которой нет смысла тратить ресурсы на сохранение уходящей в прошлое сланцевой энергетики, вызвала разочарование у профсоюза работников энергетической промышленности, передает rus.err.ee.
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Наряду с шиповником Финляндия включила в список вредных растений также и люпин или волчий боб, но в планах Министерства окружающей среды Эстонии борьба с люпином, в отличии от шиповника, пока не стоит.
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Глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев. Также он предложил дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, передает rus.err.ee.
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Swedbank сообщил вчера поздно вечером, что решил в связи с проходящим внутренним расследованием приостановить полномочия руководителя эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевяли. Из банка и из его совета также уходит Прийт Перенс.
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В Ида-Вирумаа, в основном в окрестностях Нарвы и Нарва-Йыэсуу с начала июня идут съемки нового телевизионного многосерийного фильма ”Горящая земля” (Põlev maa) по заказу канала ETV+.
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Предприниматель Хиллар Тедер признался сегодня в суде в скрытом финансировании Центристской партии перед выборами в Рийгикогу 2015 года в расчете на получение выгодного для себя решения от Таллиннской горуправы.
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Известный радиоведущий Аллан Роозилехт, которого вечером в воскресенье полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии, предстал сегодня перед судом. Роозилехту назначили 4 месяца лишения свободы условно с полуторалетним исправительным сроком. В случае нарушения закона в этот период условное наказание будет приведено в исполнение. Суд решил оставить работнику Star FM водительские права. Он должен будет покрыть судебные расходы в размере 405 евро.
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Ликвидатору катастрофы на Чернобыльской АЭС не понравился популярный сериал американско-британского производства "Чернобыль". Читайте, почему.
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Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ), сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Президент провозгласила касающуюся акциза на алкоголь поправку к закону.
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Таллиннскому университету сегодня поступило ходатайство генерального директора Департамента полиции и погранохраны. Он хочет проверить соответствие своей магистерской работы академическим требованиям.
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Услуга электронного резидентства, которую предоставляет Эстония, набирает популярность среди украинских бизнесменов. С помощью программы бизнесмены открывают представительства в Эстонии. И если на родине зачастую возникают проблемы при оплате международных счетов, то благодаря Эстонии украинцы выходят на мировой рынок. Больше всего предприятий в Эстонии открыли именно э-резиденты из Украины.
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Delfi провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, кого же они хотят видеть на должности премьер-министра Эстонии. Вот его результаты!
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Эстонская журналистка, экоактивистка, политик, председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова вчера родила третьего ребенка.
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