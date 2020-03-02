ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Битва с коронавирусом, приговор за пограничный таран и российский участник "Евровидения"

ВИДЕО | На круизном лайнере из-за коронавируса произошла массовая драка

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Экипаж круизного лайнера MSC Meraviglia был вынужден применить перцовый баллончик, чтобы подавить драку туристов, которая могла перерасти в настоящий бунт. Туристы были разгневаны тем, что лайнер три дня дрейфовал в Карибском море, т.к. из-за подозрений на коронавирус его отказались принять две страны. При этом туристы, наблюдавшие драку в главном холле корабля с балконов разных этажей, поаплодировали экипажу, когда ему удалось восстановить порядок на MSC Meraviglia.

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ФОТО | Деревянный домик во дворе жилого комплекса. Пенсионерка отказалась продавать участок застройщику

Foto: Mikhail Japaridze/TASS

Российская пенсионерка отказалась от квартиры в новом ЖК “Одинбург” в подмосковном городе Одинцово и от переезда в Израиль, предложенные ей взамен старой дачи. Участок женщины вплотную примыкает к новостройке, что мешает проезду машин и реализации изначального проекта девелопера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационный портал “Одинцово-ИНФО”.

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