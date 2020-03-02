ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Битва с коронавирусом, приговор за пограничный таран и российский участник "Евровидения"
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 2 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 2 марта.
Экипаж круизного лайнера MSC Meraviglia был вынужден применить перцовый баллончик, чтобы подавить драку туристов, которая могла перерасти в настоящий бунт. Туристы были разгневаны тем, что лайнер три дня дрейфовал в Карибском море, т.к. из-за подозрений на коронавирус его отказались принять две страны. При этом туристы, наблюдавшие драку в главном холле корабля с балконов разных этажей, поаплодировали экипажу, когда ему удалось восстановить порядок на MSC Meraviglia.
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Российская пенсионерка отказалась от квартиры в новом ЖК “Одинбург” в подмосковном городе Одинцово и от переезда в Израиль, предложенные ей взамен старой дачи. Участок женщины вплотную примыкает к новостройке, что мешает проезду машин и реализации изначального проекта девелопера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационный портал “Одинцово-ИНФО”.
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Сегодня Вируский уездный суд в ходе договорного производства признал 49-летнего гражданина Российской Федерации виновным в незаконном пересечении границы Эстонской Республики и временной контрольной линии и приговорил его к трем месяцам лишения свободы.
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Официальных новостей о состоянии Анастасии Заворотнюк не появляется совсем. Собственно, их и не было - разве что опровержения очередных неофициальных в инстаграм. Но теперь и этот канал прекратил свою жизнедеятельность. Вот и приходится СМИ строить предположения на основании весьма скудных сведений.
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Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт, заявил президент России Владимир Путин ТАСС.
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Новорожденная родилась на пароме Baltic Queen.
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Журналисты RusDelfi, гуляю по Кохтла-Ярве, заметили, что многие дома в городе окрашены лишь до первого этажа. Где-то и вовсе, краски хватило только на площадь вокруг двери. Почему так получилось? Смотрите галерею.
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Россию на конкурсе “Евровидение” в мае 2020 года будет представлять группа Little Big. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал, пишет “Медуза”.
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