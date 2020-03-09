09.03.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Битва с коронавирусом, падение экономики и драматическая история известного журналиста


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Minu Unistuste Päev Lastehaiglas koos Lennaga
Minu Unistuste Päev Lastehaiglas koos LennagaFoto: Priit Simson

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 9 марта.

Общественность недоумевает: почему больные коронавирусом находятся на домашнем лечении?

Foto: Tiit Blaat

К настоящему моменту в Эстонии выявлено десять человек, зараженных коронавирусом. Все они, по сообщению Департамента здоровья, находятся на домашнем лечении, и это вызывает у общественности немало вопросов. Само ведомство объясняет это тем, что решение о лечении принимает медицинский работник, исходя из ситуации.
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Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

Raimond Kaljulaid Foto: Madis Veltman

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился у себя в Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта.
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"Мы следуем рекомендациям Департамента здоровья". Управа Ласнамяэ ответила на обвинения Кальюлайда

Foto: Karin Kaljuläte

В понедельник утром депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) опубликовал в соцсетях разгневанный пост по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ. Управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.
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Коронавирус влияет на продажи в эстонских магазинах: жители готовятся к кризису и делают запасы продуктов

Ilmar Saabas

Сети розничной торговли подтвердили, что покупательская активность заметно выросла: люди начали больше покупать продуктов с длительным сроком хранения и более активно заказывать продовольствие с доставкой на дом в электронной торговле.
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Эстонка в закрытом на карантине Милане: из-за коронавируса я потеряю до 30 000 евро в месяц

Itaalia koroonaepideemia Foto: Alberto Pizzoli, AFP

Итальянское правительство приняло решение ввести строгий карантин в Ломбардии, крупнейшем очаге коронавируса в Европе. Мария Ларионова, которая держит салон и школу наращивания ресниц в центре кризисного региона, в Милане, до сих пор не заметила беспокойства у горожан.
Loe edasi...

Правительство приняло новые меры по борьбе с вирусом: запуск инфотелефона, больничные листы родителям, создание запасов лекарств

pixabay.com

Правительство собралось сегодня на кабинетное совещание, чтобы получить свежий обзор мер по борьбе с распространением в Эстонии коронавируса (COVID-19).
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Жена буквально заставила меня ехать в приемный покой: ведущий Андрей Титов чуть не остался без ноги

facebook-Andrei Titov

8 марта журналист “Радио 4” и ETV+ Андрей Титов на своей странице Facebook поделился шокирующей новостью. Оказывается, последние две недели журналист горстями принимал лекарства и чуть не лишился ноги. А все началось с маленькой шишки на голени...

Пост Андрея Титова читайте ниже!
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Шокирующая история | Читатель: семь лет собака живет в ужасных услових, и никто ничего не делает

Foto on illustratiivse iseloomuga Foto: Helen Solovjev

Жительница Ахтме Ольга Князева обратилась за помощью в газету, потому что, по ее словам, уже семь лет никто не решает проблему с оставленным в ужасных условиях животным. ”Соседская собака сидит закрытая в крошечной будке, ее хозяева в доме не живут, приезжают раз в неделю примерно, чтобы покормить, — рассказывает она. — А это — овчарка! Они с ней даже не гуляют никогда, она постоянно на цепи. Сидит в крошечном помещении месяцами, выпускают только летом. Куда мы только не обращались — толку нет”. Подробности этой шокирующей истории выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...

ФОТО | Рубль падает. По какому курсу российскую валюту можно купить в Нарве?

Foto: Roman Vikulov

RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.
Loe edasi...

Общественность недоумевает: почему больные коронавирусом находятся на домашнем лечении?

К настоящему моменту в Эстонии выявлено десять человек, зараженных коронавирусом. Все они, по сообщению Департамента здоровья, находятся на домашнем лечении, и это вызывает у общественности немало вопросов. Само ведомство объясняет это тем, что решение о лечении принимает медицинский работник, исходя из ситуации.
Loe edasi...

Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился у себя в Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта.
Loe edasi...

"Мы следуем рекомендациям Департамента здоровья". Управа Ласнамяэ ответила на обвинения Кальюлайда

В понедельник утром депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) опубликовал в соцсетях разгневанный пост по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ. Управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.
Loe edasi...

Коронавирус влияет на продажи в эстонских магазинах: жители готовятся к кризису и делают запасы продуктов

Сети розничной торговли подтвердили, что покупательская активность заметно выросла: люди начали больше покупать продуктов с длительным сроком хранения и более активно заказывать продовольствие с доставкой на дом в электронной торговле.
Loe edasi...

Эстонка в закрытом на карантине Милане: из-за коронавируса я потеряю до 30 000 евро в месяц

Итальянское правительство приняло решение ввести строгий карантин в Ломбардии, крупнейшем очаге коронавируса в Европе. Мария Ларионова, которая держит салон и школу наращивания ресниц в центре кризисного региона, в Милане, до сих пор не заметила беспокойства у горожан.
Loe edasi...

Правительство приняло новые меры по борьбе с вирусом: запуск инфотелефона, больничные листы родителям, создание запасов лекарств

Правительство собралось сегодня на кабинетное совещание, чтобы получить свежий обзор мер по борьбе с распространением в Эстонии коронавируса (COVID-19).
Loe edasi...

Жена буквально заставила меня ехать в приемный покой: ведущий Андрей Титов чуть не остался без ноги

8 марта журналист “Радио 4” и ETV+ Андрей Титов на своей странице Facebook поделился шокирующей новостью. Оказывается, последние две недели журналист горстями принимал лекарства и чуть не лишился ноги. А все началось с маленькой шишки на голени...

Пост Андрея Титова читайте ниже!
Loe edasi...

Шокирующая история | Читатель: семь лет собака живет в ужасных услових, и никто ничего не делает

Жительница Ахтме Ольга Князева обратилась за помощью в газету, потому что, по ее словам, уже семь лет никто не решает проблему с оставленным в ужасных условиях животным. ”Соседская собака сидит закрытая в крошечной будке, ее хозяева в доме не живут, приезжают раз в неделю примерно, чтобы покормить, — рассказывает она. — А это — овчарка! Они с ней даже не гуляют никогда, она постоянно на цепи. Сидит в крошечном помещении месяцами, выпускают только летом. Куда мы только не обращались — толку нет”. Подробности этой шокирующей истории выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...

ФОТО | Рубль падает. По какому курсу российскую валюту можно купить в Нарве?

RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.
Loe edasi...

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