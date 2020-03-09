ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Битва с коронавирусом, падение экономики и драматическая история известного журналиста
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 9 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 9 марта.
К настоящему моменту в Эстонии выявлено десять человек, зараженных коронавирусом. Все они, по сообщению Департамента здоровья, находятся на домашнем лечении, и это вызывает у общественности немало вопросов. Само ведомство объясняет это тем, что решение о лечении принимает медицинский работник, исходя из ситуации.
Loe edasi...
Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился у себя в Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта.
Loe edasi...
В понедельник утром депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) опубликовал в соцсетях разгневанный пост по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ. Управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.
Loe edasi...
Сети розничной торговли подтвердили, что покупательская активность заметно выросла: люди начали больше покупать продуктов с длительным сроком хранения и более активно заказывать продовольствие с доставкой на дом в электронной торговле.
Loe edasi...
Итальянское правительство приняло решение ввести строгий карантин в Ломбардии, крупнейшем очаге коронавируса в Европе. Мария Ларионова, которая держит салон и школу наращивания ресниц в центре кризисного региона, в Милане, до сих пор не заметила беспокойства у горожан.
Loe edasi...
Правительство собралось сегодня на кабинетное совещание, чтобы получить свежий обзор мер по борьбе с распространением в Эстонии коронавируса (COVID-19).
Loe edasi...
8 марта журналист “Радио 4” и ETV+ Андрей Титов на своей странице Facebook поделился шокирующей новостью. Оказывается, последние две недели журналист горстями принимал лекарства и чуть не лишился ноги. А все началось с маленькой шишки на голени...
Пост Андрея Титова читайте ниже!
Loe edasi...
Жительница Ахтме Ольга Князева обратилась за помощью в газету, потому что, по ее словам, уже семь лет никто не решает проблему с оставленным в ужасных условиях животным. ”Соседская собака сидит закрытая в крошечной будке, ее хозяева в доме не живут, приезжают раз в неделю примерно, чтобы покормить, — рассказывает она. — А это — овчарка! Они с ней даже не гуляют никогда, она постоянно на цепи. Сидит в крошечном помещении месяцами, выпускают только летом. Куда мы только не обращались — толку нет”. Подробности этой шокирующей истории выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...
RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.
Loe edasi...
К настоящему моменту в Эстонии выявлено десять человек, зараженных коронавирусом. Все они, по сообщению Департамента здоровья, находятся на домашнем лечении, и это вызывает у общественности немало вопросов. Само ведомство объясняет это тем, что решение о лечении принимает медицинский работник, исходя из ситуации.
Loe edasi...
Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился у себя в Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта.
Loe edasi...
В понедельник утром депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) опубликовал в соцсетях разгневанный пост по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ. Управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.
Loe edasi...
Сети розничной торговли подтвердили, что покупательская активность заметно выросла: люди начали больше покупать продуктов с длительным сроком хранения и более активно заказывать продовольствие с доставкой на дом в электронной торговле.
Loe edasi...
Итальянское правительство приняло решение ввести строгий карантин в Ломбардии, крупнейшем очаге коронавируса в Европе. Мария Ларионова, которая держит салон и школу наращивания ресниц в центре кризисного региона, в Милане, до сих пор не заметила беспокойства у горожан.
Loe edasi...
Правительство собралось сегодня на кабинетное совещание, чтобы получить свежий обзор мер по борьбе с распространением в Эстонии коронавируса (COVID-19).
Loe edasi...
8 марта журналист “Радио 4” и ETV+ Андрей Титов на своей странице Facebook поделился шокирующей новостью. Оказывается, последние две недели журналист горстями принимал лекарства и чуть не лишился ноги. А все началось с маленькой шишки на голени...
Пост Андрея Титова читайте ниже!
Loe edasi...
Жительница Ахтме Ольга Князева обратилась за помощью в газету, потому что, по ее словам, уже семь лет никто не решает проблему с оставленным в ужасных условиях животным. ”Соседская собака сидит закрытая в крошечной будке, ее хозяева в доме не живут, приезжают раз в неделю примерно, чтобы покормить, — рассказывает она. — А это — овчарка! Они с ней даже не гуляют никогда, она постоянно на цепи. Сидит в крошечном помещении месяцами, выпускают только летом. Куда мы только не обращались — толку нет”. Подробности этой шокирующей истории выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...
RusDelfi отправился в пункт обмена валюты в Нарве, чтобы узнать, как отреагировал рынок на падение рубля на сегодняшних торгах.
Loe edasi...
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