ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Битва с коронавирусом, падение экономики и драматическая история известного журналиста

В понедельник утром депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) опубликовал в соцсетях разгневанный пост по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ. Управа района заверила RusDelfi, что ее действия полностью соответствуют рекомендациям Департамента здоровья Эстонии, а Кальюлайд подобными обвинениями просто пытается привлечь к себе внимание общественности.

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Коронавирус влияет на продажи в эстонских магазинах: жители готовятся к кризису и делают запасы продуктов

Ilmar Saabas

Сети розничной торговли подтвердили, что покупательская активность заметно выросла: люди начали больше покупать продуктов с длительным сроком хранения и более активно заказывать продовольствие с доставкой на дом в электронной торговле.

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Эстонка в закрытом на карантине Милане: из-за коронавируса я потеряю до 30 000 евро в месяц

Itaalia koroonaepideemia Foto: Alberto Pizzoli, AFP

Итальянское правительство приняло решение ввести строгий карантин в Ломбардии, крупнейшем очаге коронавируса в Европе. Мария Ларионова, которая держит салон и школу наращивания ресниц в центре кризисного региона, в Милане, до сих пор не заметила беспокойства у горожан.

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Правительство приняло новые меры по борьбе с вирусом: запуск инфотелефона, больничные листы родителям, создание запасов лекарств

Правительство собралось сегодня на кабинетное совещание, чтобы получить свежий обзор мер по борьбе с распространением в Эстонии коронавируса (COVID-19).

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Жена буквально заставила меня ехать в приемный покой: ведущий Андрей Титов чуть не остался без ноги

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8 марта журналист “Радио 4” и ETV+ Андрей Титов на своей странице Facebook поделился шокирующей новостью. Оказывается, последние две недели журналист горстями принимал лекарства и чуть не лишился ноги. А все началось с маленькой шишки на голени...