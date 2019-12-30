ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Безумные гонки, изменения в законах и (не)поздравление Путина
Предлагаем вам обзор основных новостей за понедельник, 30 декабря.
Предлагаем вам обзор основных новостей за понедельник, 30 декабря.
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Президента Эстонии Керсти Кальюлайд Путин пока еще не поздравил. Однако президент Эстонии направила главе РФ поздравительную открытку.
Как ни крути, но почти все мы включим телевизор 31 декабря. Что приготовили для нас основные русскоязычные телеканалы? Для удобства своих читателей "Бублик" собрал все ТВ-программы в одну статью. Смотри и выбирай!
1 ноября этого года полицейский патруль заметил на Таммсааре теэ в Таллинне автомобиль Porsche, который ехал со скоростью 140 км/ч. Стражи порядка велели водителю остановиться, но он проигнорировал сигнал.
До нового года осталась пара дней, но припорошивший землю снежок может растаять — синоптики обещают плюсовую температуру. Читайте прогноз от pogoda.ee.
В новом году повысится цена пачки сигарет, увеличится дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка начиная с третьего ребенка и появится обязанность сообщать о налоговых схемах.
Накануне Нового года Bublik поинтересовался, что же чаще всего покупают жители Таллинна в секс-шопе и какими новинками можно удивить партнеров в праздник. Читаем и берем на заметку, время еще есть!
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в одну из столичных клиник с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Что заявили в суде родители ребенка с вросшей в колени гречкой
Названа причина смерти театрального режиссера Галины Волчек
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов
В Японии сделали страшную находку