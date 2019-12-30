30.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Безумные гонки, изменения в законах и (не)поздравление Путина


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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Предлагаем вам обзор основных новостей за понедельник, 30 декабря.

Foto: Alexei Nikolsky/TASS

Путин не поздравил Кальюлайд с Новым годом (155)

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Президента Эстонии Керсти Кальюлайд Путин пока еще не поздравил. Однако президент Эстонии направила главе РФ поздравительную открытку.

RUS Delfi 58 мин
Pixabay

Что нам смотреть 31 декабря? "Бублик" собрал полную ТВ-программу для русскоязычных жителей Эстонии (18)

Как ни крути, но почти все мы включим телевизор 31 декабря. Что приготовили для нас основные русскоязычные телеканалы? Для удобства своих читателей "Бублик" собрал все ТВ-программы в одну статью. Смотри и выбирай!

Бублик 58 мин

ВИДЕО | Безумные гонки: полиция пытается догнать Porsche, который мчится со скоростью 170 км/ч (77)

1 ноября этого года полицейский патруль заметил на Таммсааре теэ в Таллинне автомобиль Porsche, который ехал со скоростью 140 км/ч. Стражи порядка велели водителю остановиться, но он проигнорировал сигнал.

RUS Delfi 58 мин
Lumesadu.Tallinn.Mustamäe
Lumesadu.Tallinn.MustamäeFoto: Vallo Kruuser

Предновогодний прогноз: снег или дождь? Температура плюсовая (5)

До нового года осталась пара дней, но припорошивший землю снежок может растаять — синоптики обещают плюсовую температуру. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Погода 58 мин
Uuel aastal tõuseb suitsupaki hindFoto: Priit Simson

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Подоходный налог, акцизы и не только: читайте, какие изменения в законах ждут нас в новом году (25)

В новом году повысится цена пачки сигарет, увеличится дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка начиная с третьего ребенка и появится обязанность сообщать о налоговых схемах.

RUS Delfi 58 мин
Photo by Igor Starkov from Pexels

Вибратор с подогревом?! Рейтинг самых популярных покупок в Таллиннском секс-шопе в канун Нового года (22)

Накануне Нового года Bublik поинтересовался, что же чаще всего покупают жители Таллинна в секс-шопе и какими новинками можно удивить партнеров в праздник. Читаем и берем на заметку, время еще есть!

Бублик 58 мин
screenshot - youtube

"В ужасающем состоянии". Кристину Асмус госпитализировали (9)

Актриса Кристина Асмус госпитализирована в одну из столичных клиник с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Бублик 58 мин
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