ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Беда авиапассажира, трагедия на дороге и исчезновение банкира

Клиентка airBaltic лишилась 40 000 евро из-за овербукинга. Что это такое и почему можно не попасть на купленный рейс?

AirBalticu lennuk Airbus A220-300 Foto: Karin Kaljuläte



Читательница rusDelfi рассказала историю, когда из-за "жадности" авиакомпании airBaltic, она потеряла внушительную сумму.

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ФОТО | Страшная авария на шоссе Таллинн-Пярну: в результате столкновения загорелись фура и легковушка, погиб человек

Liiklusõnnetus Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Raplamaal Foto: Kaspar Pokk



Сегодня ночью в Рапламаа на 46 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовая машина и легковушка, после чего загорелись. Водитель легкового автомобиля погиб.

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Нападение в магазине в Кохтла-Ярве: мужчина кинул в женщину арбуз



В субботу в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Малева в Кохтла-Ярве была совершен атака на женщину. Мужчина кинул в нее арбуз.

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ФОТО | Полиция и добровольцы ищут бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Активные поиски продолжились утром