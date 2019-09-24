ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Беда авиапассажира, трагедия на дороге и исчезновение банкира
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 24 сентября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 24 сентября.
Читательница rusDelfi рассказала историю, когда из-за "жадности" авиакомпании airBaltic, она потеряла внушительную сумму.
Loe edasi...
Сегодня ночью в Рапламаа на 46 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовая машина и легковушка, после чего загорелись. Водитель легкового автомобиля погиб.
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В субботу в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Малева в Кохтла-Ярве была совершен атака на женщину. Мужчина кинул в нее арбуз.
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Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 56-летнего бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе, которого в последний раз видели вчера утром. Сегодня утром снова начали активные поиски, вчера мужчину пытались найти около 40 человек.
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Совсем недавно авиакомпания WizzAir объявила о закрытии линии Таллинн-Лондон. За ней последовал и известный европейский лоукостер EasyJet, представители которого сегодня объявили о закрытии линий Таллинн-Берлин и Таллинн-Милан.
Loe edasi...
Врачи признали опухоль актрисы неоперабельной.
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Вчера вечером в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел самолет ВВС Российской Федерации Су-34, который пробыл в нашем воздушном пространстве меньше минуты.
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