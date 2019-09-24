24.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Беда авиапассажира, трагедия на дороге и исчезновение банкира


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Беда авиапассажира, трагедия на дороге и исчезновение банкира
Foto: Oliver Tsupsman

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 24 сентября.

Клиентка airBaltic лишилась 40 000 евро из-за овербукинга. Что это такое и почему можно не попасть на купленный рейс?

AirBalticu lennuk Airbus A220-300 Foto: Karin Kaljuläte


Читательница rusDelfi рассказала историю, когда из-за "жадности" авиакомпании airBaltic, она потеряла внушительную сумму.
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ФОТО | Страшная авария на шоссе Таллинн-Пярну: в результате столкновения загорелись фура и легковушка, погиб человек

Liiklusõnnetus Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Raplamaal Foto: Kaspar Pokk


Сегодня ночью в Рапламаа на 46 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовая машина и легковушка, после чего загорелись. Водитель легкового автомобиля погиб.
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Нападение в магазине в Кохтла-Ярве: мужчина кинул в женщину арбуз

Arbuusitest Foto: Ilmar Saabas


В субботу в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Малева в Кохтла-Ярве была совершен атака на женщину. Мужчина кинул в нее арбуз.
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ФОТО | Полиция и добровольцы ищут бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Активные поиски продолжились утром

Aivar Rehe otsingud jätkuvad. Foto: Rauno Volmar


Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 56-летнего бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе, которого в последний раз видели вчера утром. Сегодня утром снова начали активные поиски, вчера мужчину пытались найти около 40 человек.
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Плохие новости: Еще одна бюджетная авиакомпания закрывает 2 прямых линии из Таллинна

Foto: Andres Putting


Совсем недавно авиакомпания WizzAir объявила о закрытии линии Таллинн-Лондон. За ней последовал и известный европейский лоукостер EasyJet, представители которого сегодня объявили о закрытии линий Таллинн-Берлин и Таллинн-Милан.
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Заворотнюк вынесли приговор

Anastassija Zavorotnjuk Foto: Karpushkina Yelizaveta, ITAR-TASS


Врачи признали опухоль актрисы неоперабельной.
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Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Venemaa õhujõudude lennuk Su-34 Foto: Maxim Shipenkov, EPA


Вчера вечером в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел самолет ВВС Российской Федерации Су-34, который пробыл в нашем воздушном пространстве меньше минуты.
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