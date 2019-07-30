30.07.2019, 21:13

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бабченко сравнил Украину и Эстонию, охранник в таллиннском магазине приковал клиента наручниками к столбу


rus.delfi.ee
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Politsei
Foto on illustratiivne.Foto: EPL Arhiiv

Читайте самые важные новости этого вторника, 30 июля, в нашей ежедневной подборке.

Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит

Arkadi Babtšenko Foto: Valentyn Ogirenko, AP

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого в прошлом году инсценировала СБУ, написал пост, что в головах многих украинцах «войны просто нет». По его словам, если люди не понимают, чем Украина отличается от Эстонии, жизнь научит. А в заключении поста Бабченко попросил своих подписчиков поддержать его материально и разметил банковские реквизиты.
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"Сравнивать воюющую Украину с мирной Эстонией — некорректно". Цыбуленко согласен с Бабченко, что Кальюлайд не пример для Зеленского

Evhen Tsybulenko Foto: Jaanus Lensment

Пост журналиста Аркадия Бабченко специально для RusDelfi прокомментировал юрист-международник Евген Цыбуленко.
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В таллиннском магазине клиент совершил ошибку на кассе самообслуживания. Охранник приковал его наручниками к столбу

Iseteeninduskassad Selveris ja Maximas Foto: Jaanus Lensment

В одном из магазинов столичного района Теллискиви произошел неприятный инцидент: охранник приковал клиента наручниками к металлическому столбу, посчитав, что тот не оплатил товар в кассе самообслуживания.
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Cвидетели тяжелой аварии в Латвии: родители в крови, младенец ползет по шоссе, машины проезжают мимо

Viljandimaal põrkasid kokku kaks sõiduautot ja veok Foto: Kenno Soo

26 июля утром, около 6.30 в краю Ницас под Лиепаей в Латвии произошла тяжелая авария: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Opel Astra, тяжелые травмы получили водитель, а также два пассажира — женщина и годовалая девочка. Все пострадавшие доставлены в Лиепайскую региональную больницу. В наиболее тяжелом состоянии сейчас женщина 1994 г.р., которая находится в реанимации.
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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает женщину, которую подозревают в правонарушении

PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.
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Хотели пожарить мясо: в Эстонии спалили дачу дотла, ущерб — 77 000 евро

Paul Hermann / Unsplash

В прошлом месяце самый крупный ущерб был от дачи, которая загорелась и полностью сгорела в пожаре после гриля, ущерб от этого пожара составил 77 000 евро. В общей сложности в июне в страховом обществе ERGO было зарегистрировано более 2000 случаев ущерба. Больше всего в летний период выросла доля случаев страхования путешествий.
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Финские туристы в восторге от таллиннского магазина, где продают ”легкую марихуану”

Foto: Priit Simson

ТОП

Подавляющее большинство клиентов действующего в центре Таллинна магазина Sativa Store, где продается т. н. легкая марихуана, составляют финны (90%), пишет Iltalehti.
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В Хаапсалу неизвестный водитель сбил на перекрестке 16-летнего велосипедиста и скрылся

Viljandi lähistel põrkasid kokku jalgrattur ja kaubik Foto: Kenno Soo

30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.
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"Не мифическая «оппозиция» пошла против власти. Власть пошла против народа". Топ-5 постов известных россиян об акции протеста

Moskva Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Известные россияне отреагировали в соцсетях на состоявшиеся в субботу в Москве протесты оппозиции.
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Нолан уехал, теперь очередь за отечественным кинематографом: в Таллинне снимают шпионский фильм

O2 filmivõtted Falgi teel Foto: Madis Veltman

В течение следующих четырех дней съемки отечественного шпионского приключенческого фильма „O2“ в центре города будут создавать кратковременные помехи движению, напоминает Раэпресс.
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ФОТО: В Муналаскме рейсовый автобус Atko оказался в кювете

Lugeja foto

Сегодня в 6.55 утра в Муналаскме автобус номер 107, который должен был выехать в сторону Таллинна, оказался в кювете.
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ГРАФИК: В водоемах Эстонии обнаружены сине-зеленые водоросли. Чем они опасны

Sinivetikate mõju inimese tervisele Graafika: Anna Plukk

В водоемах Эстонии были обнаружены сине-зеленые водоросли. На представленном вашему внимаю графике видно, какие проблемы со здоровьем они могут вызвать.
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В случае брексита без сделки Эстония может потерять 200 млн евро и 2700 рабочих мест

Eurovastased Epsomi linnas Foto: Andres Putting

Если Великобритания покинет Европейский союз на основаниях заключенного с Брюсселем соглашения, то ущерб для эстонской экономики составит 51 млн евро или 0,28% от производимой в стране добавленной стоимости, а в случае брексита без сделки потери вырастут до 193 млн евро.
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ВИДЕО: Водитель выезжал на встречку и очень странно вел машину. Полиция нашла в авто наркотики

26 июля в 17:20 полиция получила сообщение о едущем из Ныо в сторону Тарту автомобиле Ford, водитель которого то и дело выезжает на встречную полосу и совершает другие странные маневры.
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Эстонский капитан задержанного в Калининграде судна отпущен на свободу

AFP

Суд Калининграда освободил капитана задержанного в мае судна Roxen из-под домашнего ареста и теперь эстонец может покинуть Россию, передает Postimees.
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Тынис Лукас отзывать свое приглашение министру культуры РФ не намерен

Tõnis Lukas Foto: Madis Veltman

Министр культуры Тынис Лукас не намерен отзывать направленное министру культуры РФ приглашение, хотя вчера сам посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать такое же приглашение, направленное ею Владимиру Путину.
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Swedbank выпустил новое мобильное приложение: теперь можно платить с помощью смарт-часов

Cuber app Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня Swedbank начинает переход на новое мобильное приложение. Aвтоматический переход завершится ко второй половине августа. Приложение с усовершенствованным интерфейсом надежнее прежнего, в том числе, благодаря биометрической аутентификации, и позволяет осуществлять как бесконтактные мобильные, так и мгновенные платежи. К обновленным возможностям оплаты добавился и виджет, позволяющий просматривать остаток на счёте, не входя в приложение. Добавились также платежи с использованием смарт-часов.
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ВИДЕО с Фестиваля пирожков | Редактор "Бублика" Алина Захарова попробовала всё! Какой пирожок оказался самым вкусным?

28 июля в столичном Паэ парке уже во второй раз прошел Фестиваль пирожков Ласнамяэ, участие в котором приняли как частные лица, так и действующие в районе Ласнамяэ пекарни и кафе.

Редактор "Бублика" Алина Захарова попробовала все вкусы и выявила самый лучший! Также стало известно, сколько пирогов можно позволить себе съедать в день и как потом сжечь ненужные калории.

На фестивале можно было найти пирожки с сыром, сосиской, луком и яйцом, чечевицей, сыром сулугуни, морковкой, маком, корицей, творогом, курицей, шпинатом, томатами и ещё много-много с чем!

Скорее смотри видео!
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ЭКСКЛЮЗИВ "БУБЛИКА" | Шанс еще есть! Эстонские поклонницы волнуются за личную жизнь Макса Барских

26 июля популярный украинский певец Макс Барских выступил в клубе Cathouse.

Алина Захарова обсудила с поклонницами личную жизнь Макса Барских. Оказалось, что далеко не каждая готова стать его "неземной". Неужели фанатки испугались большой конкуренции?
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ВИДЕО | Все были в шоке! Парень из Эстонии перепел Макса Барских!

26 июля популярный украинский певец Макс Барских выступил в клубе Cathouse.

Перед входом в клуб редактор Бублика Алина Захарова распевала голос вместе с фанатами Макса Барских. Даже иностранец не смог удержаться от исполнения песни “Туманы”!
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Звезды "Санта-Барбары". Где они сейчас и как выглядят?

Иден Кэпвелл и Круз Кастильо Фото: сериал "Санта Барбара"

Ровно 35 лет назад на экране телевизора впервые появилась заставка "Санта-Барбара". Шоу продержалось в эфире 9 сезонов и стало популярным в Америке, но особенно - в трещащем по швам Советском Союзе.
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Трогательный подарок: скончавшийся от онкологии мужчина перед смертью завещал внушительную сумму Фонду лечения рака

Foto: Madis Veltman

Недавно Фонду лечения рака ”Подаренная жизнь” поступил перевод на сумму 4000 евро.
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ОБЗОР | Самые колоритные побеги из эстонских тюрем. Некоторые заключенные могут до сих пор находиться на свободе

okastraat Foto: Andres Putting

26 лет назад, в ночь на 29 июля, из Елгавской тюрьмы сбежали 89 заключенных. Этот побег стал самым масштабным в истории Латвии. В Эстонии столь масштабных побегов не было, но и местными заключенным то и дело удавалось вырваться на свободу.
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Март Хельме дал интервью пророссийскому порталу. Михал: он выставил дураком не только себя, но Эстонию и ее народ

Foto: Andres Putting

Кристен Михал (Партия реформ) считает, что политики, дающие интервью прокремлевским каналам, обслуживают интересы ближайшего окружения Владимира Путина и силовых структур.
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"Не все бегут от бедности и безысходности": Вира Конык рассказала, почему украинцы приезжают в Эстонию

Varnja Piirivalvekordon Foto: Andres Putting

Департамент полиции и погранохраны отметил: за первые шесть месяцев этого года всего было зарегистрировано 519 попыток незаконного въезда в Эстонию. В 306 случаях речь шла о гражданах Украины, в 42 — России, 39 — Молдавии и 29 — Белоруссии.

Эту новость RusDelfi попросил прокомментировать председателя конгресса украинцев Эстонии Виру Конык.
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