ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бабченко сравнил Украину и Эстонию, охранник в таллиннском магазине приковал клиента наручниками к столбу

В одном из магазинов столичного района Теллискиви произошел неприятный инцидент: охранник приковал клиента наручниками к металлическому столбу, посчитав, что тот не оплатил товар в кассе самообслуживания.

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Cвидетели тяжелой аварии в Латвии: родители в крови, младенец ползет по шоссе, машины проезжают мимо

Viljandimaal põrkasid kokku kaks sõiduautot ja veok Foto: Kenno Soo

26 июля утром, около 6.30 в краю Ницас под Лиепаей в Латвии произошла тяжелая авария: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Opel Astra, тяжелые травмы получили водитель, а также два пассажира — женщина и годовалая девочка. Все пострадавшие доставлены в Лиепайскую региональную больницу. В наиболее тяжелом состоянии сейчас женщина 1994 г.р., которая находится в реанимации.

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ФОТО: Нарвская полиция разыскивает женщину, которую подозревают в правонарушении

PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.

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Хотели пожарить мясо: в Эстонии спалили дачу дотла, ущерб — 77 000 евро

Paul Hermann / Unsplash

В прошлом месяце самый крупный ущерб был от дачи, которая загорелась и полностью сгорела в пожаре после гриля, ущерб от этого пожара составил 77 000 евро. В общей сложности в июне в страховом обществе ERGO было зарегистрировано более 2000 случаев ущерба. Больше всего в летний период выросла доля случаев страхования путешествий.

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Финские туристы в восторге от таллиннского магазина, где продают ”легкую марихуану”

Foto: Priit Simson

ТОП 8 гениальных идей для вашего дома, взятых из интерьера отелей Бабченко: если не понимаете, чем Украина отличается от Эстонии, то жизнь научит журналист попросил денег у подписчиков В таллиннском магазине клиент совершил ошибку на кассе самообслуживания. Охранник приковал его наручниками к столбу присылайте свои истории!

Подавляющее большинство клиентов действующего в центре Таллинна магазина Sativa Store, где продается т. н. легкая марихуана, составляют финны (90%), пишет Iltalehti.

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В Хаапсалу неизвестный водитель сбил на перекрестке 16-летнего велосипедиста и скрылся

Viljandi lähistel põrkasid kokku jalgrattur ja kaubik Foto: Kenno Soo

30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.

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"Не мифическая «оппозиция» пошла против власти. Власть пошла против народа". Топ-5 постов известных россиян об акции протеста

Moskva Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Известные россияне отреагировали в соцсетях на состоявшиеся в субботу в Москве протесты оппозиции.

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Нолан уехал, теперь очередь за отечественным кинематографом: в Таллинне снимают шпионский фильм

O2 filmivõtted Falgi teel Foto: Madis Veltman

В течение следующих четырех дней съемки отечественного шпионского приключенческого фильма „O2“ в центре города будут создавать кратковременные помехи движению, напоминает Раэпресс.

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ФОТО: В Муналаскме рейсовый автобус Atko оказался в кювете

Lugeja foto

Сегодня в 6.55 утра в Муналаскме автобус номер 107, который должен был выехать в сторону Таллинна, оказался в кювете.

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ГРАФИК: В водоемах Эстонии обнаружены сине-зеленые водоросли. Чем они опасны