ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бабченко сравнил Украину и Эстонию, охранник в таллиннском магазине приковал клиента наручниками к столбу
Читайте самые важные новости этого вторника, 30 июля, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этого вторника, 30 июля, в нашей ежедневной подборке.
Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, смерть которого в прошлом году инсценировала СБУ, написал пост, что в головах многих украинцах «войны просто нет». По его словам, если люди не понимают, чем Украина отличается от Эстонии, жизнь научит. А в заключении поста Бабченко попросил своих подписчиков поддержать его материально и разметил банковские реквизиты.
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Пост журналиста Аркадия Бабченко специально для RusDelfi прокомментировал юрист-международник Евген Цыбуленко.
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В одном из магазинов столичного района Теллискиви произошел неприятный инцидент: охранник приковал клиента наручниками к металлическому столбу, посчитав, что тот не оплатил товар в кассе самообслуживания.
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26 июля утром, около 6.30 в краю Ницас под Лиепаей в Латвии произошла тяжелая авария: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Opel Astra, тяжелые травмы получили водитель, а также два пассажира — женщина и годовалая девочка. Все пострадавшие доставлены в Лиепайскую региональную больницу. В наиболее тяжелом состоянии сейчас женщина 1994 г.р., которая находится в реанимации.
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Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности женщины, которая изображена на фото.
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В прошлом месяце самый крупный ущерб был от дачи, которая загорелась и полностью сгорела в пожаре после гриля, ущерб от этого пожара составил 77 000 евро. В общей сложности в июне в страховом обществе ERGO было зарегистрировано более 2000 случаев ущерба. Больше всего в летний период выросла доля случаев страхования путешествий.
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Подавляющее большинство клиентов действующего в центре Таллинна магазина Sativa Store, где продается т. н. легкая марихуана, составляют финны (90%), пишет Iltalehti.
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30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.
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Известные россияне отреагировали в соцсетях на состоявшиеся в субботу в Москве протесты оппозиции.
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В течение следующих четырех дней съемки отечественного шпионского приключенческого фильма „O2“ в центре города будут создавать кратковременные помехи движению, напоминает Раэпресс.
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Сегодня в 6.55 утра в Муналаскме автобус номер 107, который должен был выехать в сторону Таллинна, оказался в кювете.
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В водоемах Эстонии были обнаружены сине-зеленые водоросли. На представленном вашему внимаю графике видно, какие проблемы со здоровьем они могут вызвать.
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Если Великобритания покинет Европейский союз на основаниях заключенного с Брюсселем соглашения, то ущерб для эстонской экономики составит 51 млн евро или 0,28% от производимой в стране добавленной стоимости, а в случае брексита без сделки потери вырастут до 193 млн евро.
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26 июля в 17:20 полиция получила сообщение о едущем из Ныо в сторону Тарту автомобиле Ford, водитель которого то и дело выезжает на встречную полосу и совершает другие странные маневры.
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Суд Калининграда освободил капитана задержанного в мае судна Roxen из-под домашнего ареста и теперь эстонец может покинуть Россию, передает Postimees.
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Министр культуры Тынис Лукас не намерен отзывать направленное министру культуры РФ приглашение, хотя вчера сам посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать такое же приглашение, направленное ею Владимиру Путину.
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С сегодняшнего дня Swedbank начинает переход на новое мобильное приложение. Aвтоматический переход завершится ко второй половине августа. Приложение с усовершенствованным интерфейсом надежнее прежнего, в том числе, благодаря биометрической аутентификации, и позволяет осуществлять как бесконтактные мобильные, так и мгновенные платежи. К обновленным возможностям оплаты добавился и виджет, позволяющий просматривать остаток на счёте, не входя в приложение. Добавились также платежи с использованием смарт-часов.
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28 июля в столичном Паэ парке уже во второй раз прошел Фестиваль пирожков Ласнамяэ, участие в котором приняли как частные лица, так и действующие в районе Ласнамяэ пекарни и кафе.
Редактор "Бублика" Алина Захарова попробовала все вкусы и выявила самый лучший! Также стало известно, сколько пирогов можно позволить себе съедать в день и как потом сжечь ненужные калории.
На фестивале можно было найти пирожки с сыром, сосиской, луком и яйцом, чечевицей, сыром сулугуни, морковкой, маком, корицей, творогом, курицей, шпинатом, томатами и ещё много-много с чем!
Скорее смотри видео!
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26 июля популярный украинский певец Макс Барских выступил в клубе Cathouse.
Алина Захарова обсудила с поклонницами личную жизнь Макса Барских. Оказалось, что далеко не каждая готова стать его "неземной". Неужели фанатки испугались большой конкуренции?
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26 июля популярный украинский певец Макс Барских выступил в клубе Cathouse.
Перед входом в клуб редактор Бублика Алина Захарова распевала голос вместе с фанатами Макса Барских. Даже иностранец не смог удержаться от исполнения песни “Туманы”!
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Ровно 35 лет назад на экране телевизора впервые появилась заставка "Санта-Барбара". Шоу продержалось в эфире 9 сезонов и стало популярным в Америке, но особенно - в трещащем по швам Советском Союзе.
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Недавно Фонду лечения рака ”Подаренная жизнь” поступил перевод на сумму 4000 евро.
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26 лет назад, в ночь на 29 июля, из Елгавской тюрьмы сбежали 89 заключенных. Этот побег стал самым масштабным в истории Латвии. В Эстонии столь масштабных побегов не было, но и местными заключенным то и дело удавалось вырваться на свободу.
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Кристен Михал (Партия реформ) считает, что политики, дающие интервью прокремлевским каналам, обслуживают интересы ближайшего окружения Владимира Путина и силовых структур.
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Департамент полиции и погранохраны отметил: за первые шесть месяцев этого года всего было зарегистрировано 519 попыток незаконного въезда в Эстонию. В 306 случаях речь шла о гражданах Украины, в 42 — России, 39 — Молдавии и 29 — Белоруссии.
Эту новость RusDelfi попросил прокомментировать председателя конгресса украинцев Эстонии Виру Конык.
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