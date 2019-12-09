ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Автобусный таран, крушение самолета и украинские работники

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Loe edasi...

В Ивангороде начался эксперимент: Россия упрощает таможенные процедуры для эстонских водителей

Foto: Priit Simson

Эксперимент, который начала Кингисеппская таможня на КПП в Ивангороде, позволит иностранным гражданам, пересекающим эстонско-российскую границу на личном транспорте, упростить таможенные процедуры.

Loe edasi...

ФОТО | Во двор дома в пригороде Каунаса упал самолет: два человека погибли

DELFI.lt / Nerijus Povilaitis

В воскресенье в 13.51 в литовский Единый центр помощи поступило сообщения о том, что в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес, по улице Саулетеке 5 упал самолет.

Loe edasi...

ФОТО | Саммит "нормандской четверки": проходит двусторонняя встреча Зеленского и Путина

EPA - Scanpix

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский начали переговоры тет-а-тет после саммита «нормандской четверки» в Париже.

Loe edasi...