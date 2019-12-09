09.12.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Автобусный таран, крушение самолета и украинские работники


EST 1
Место аварии
Место аварииФото: Анастасия Кулькова

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 9 декабря.

ФОТО и ВИДЕО | Пьяный водитель на автобусе Ecolines таранил LuxExpress на таллиннском автовокзале

Место аварии Фото: Анастасия Кулькова

В воскресенье вечером на автовокзале Таллинна столкнулись автобусы компаний Ecolines и LuxExpress. Фото и видео последствий инцидента отправила в редакцию RusDelfi читательница Анастасия, ставшая свидетельницей аварии.
Loe edasi...

В Эстонию на работу в KFC прибыли четыре гражданки Украины. Но необходимой регистрации у них не оказалось

Ukraina pealinnast Kiievist saabunud tüdrukud olid rõõmsad, neil olid käes töölepingud. Foto: Kaader videost

Прибывающим в Таллиннский аэропорт иностранцем, к примеру, из Киева, Москвы, Стамбула или Грузии необходимо пройти паспортный контроль. Нужно не только показать документы, но и пояснить цель прибытия в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами

Vereproov Foto: SERGEI KARPUKHIN/Reuters/Scanpix

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.
Loe edasi...

В Ивангороде начался эксперимент: Россия упрощает таможенные процедуры для эстонских водителей

Foto: Priit Simson

Эксперимент, который начала Кингисеппская таможня на КПП в Ивангороде, позволит иностранным гражданам, пересекающим эстонско-российскую границу на личном транспорте, упростить таможенные процедуры.
Loe edasi...

ФОТО | Во двор дома в пригороде Каунаса упал самолет: два человека погибли

DELFI.lt / Nerijus Povilaitis

В воскресенье в 13.51 в литовский Единый центр помощи поступило сообщения о том, что в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес, по улице Саулетеке 5 упал самолет.
Loe edasi...

ФОТО | Саммит "нормандской четверки": проходит двусторонняя встреча Зеленского и Путина

EPA - Scanpix

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский начали переговоры тет-а-тет после саммита «нормандской четверки» в Париже.
Loe edasi...

Читайте также: