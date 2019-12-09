ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Автобусный таран, крушение самолета и украинские работники
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 9 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за понедельник, 9 декабря.
В воскресенье вечером на автовокзале Таллинна столкнулись автобусы компаний Ecolines и LuxExpress. Фото и видео последствий инцидента отправила в редакцию RusDelfi читательница Анастасия, ставшая свидетельницей аварии.
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Прибывающим в Таллиннский аэропорт иностранцем, к примеру, из Киева, Москвы, Стамбула или Грузии необходимо пройти паспортный контроль. Нужно не только показать документы, но и пояснить цель прибытия в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.
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Эксперимент, который начала Кингисеппская таможня на КПП в Ивангороде, позволит иностранным гражданам, пересекающим эстонско-российскую границу на личном транспорте, упростить таможенные процедуры.
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В воскресенье в 13.51 в литовский Единый центр помощи поступило сообщения о том, что в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес, по улице Саулетеке 5 упал самолет.
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Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский начали переговоры тет-а-тет после саммита «нормандской четверки» в Париже.
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