ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Авиакатастрофа в Эфиопии, марш за свободный интернет в Москве, надвигающаяся коалиция центристов и EKRE, Масленица и банкомат-обманщик(5)
Предлагаем вам подборку главных новостей дня за воскресенье, 10 марта. Приятного чтения!
Предлагаем вам подборку главных новостей дня за воскресенье, 10 марта. Приятного чтения!
По словам председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, который в выходные разговаривал с лидерами всех парламентских партий, на сегодня в игре в качестве возможных вариантов коалиции оба тройственных союза. Официальное предложение по формированию коалиции сейчас сделала лишь Партия реформ, однако, по словам главы ”отечественников”, это не означает, что не могут появиться и другие предложения.
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В воскресенье, 10 марта, в общей сложности тысячи жителей столичного Ласнамяэ и города Маарду по традиции отправились на посвященные Масленице гуляния. В Таллинне праздник был устроен возле управы части города Ласнамяэ, а в Маарду - на площади перед Народным домом.
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В редакцию rusDelfi обратилась читательница Анна. Женщина поведала историю, произошедшую с ее супругом Андреем пару недель назад. Мужчина поместил в банкомат 500 евро, засчитали, как утверждает женщина, всего 400. Разница в 100 евро ”где-то потерялась”, и вернуть ее пока не удалось. Также Анна добавила, что этот случай — не единственный, и ей известны еще несколько подобных историй.
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Авиалайнер Boeing 737 компании Ethiopian Airlinesi, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение после взлета в аэропорту столицы Эфиопии Аддис-Аббебе.
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Налетчик напугал женщину-кассира цветочного магазина в Кингисеппском районе Ленинградской области, но получил отпор от добропорядочного покупателя, передал портал 47news.
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В российском городе Владимир во время масленичного конкурса по поеданию блинов, организованного на праздничной площадке у кинотеатра ”РусьКино” в Добром, скончался мужчина, передает местное региональное издание Зебра ТВ.
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В субботу в 12:30 полицейские доставили из тюрьмы в больницу для проведения контроля состояния здоровья 24-летнюю женщину, которая впоследствии свела счеты с жизнью.
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Абсолютно точно — э-выборы представлят проблему, во время них в мольшей или меньшей степени осуществляется обман.
Нет,я даже не говорю о подделке результатов голсоования, хотя, скорее всего, и это возможно. Я говорю о том, что знаю довольно точно и в чем на 100% уверена: поскольку ИД-карты и пароли многих людей, доступны и кому-то еще, помимо самих владельцев, их голосами может манипулировать этот кто-то другой.
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Протестующие вышли сегодня на улицы Москвы, Воронежа, Хабаровска и других крупных городов России после того, как в Госдуме был взят в разработку законопроект об ограничении интернета. Только в Москве число участников акции достигло 15 000 человек.
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