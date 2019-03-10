ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Авиакатастрофа в Эфиопии, марш за свободный интернет в Москве, надвигающаяся коалиция центристов и EKRE, Масленица и банкомат-обманщик

Коалиция центристов и EKRE все ближе? Глава ”Отечества” Сеэдер считает, что возможны все варианты

Helir-Valdor Seeder Foto: Tiit Blaat

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, который в выходные разговаривал с лидерами всех парламентских партий, на сегодня в игре в качестве возможных вариантов коалиции оба тройственных союза. Официальное предложение по формированию коалиции сейчас сделала лишь Партия реформ, однако, по словам главы ”отечественников”, это не означает, что не могут появиться и другие предложения.

Loe edasi...

ФОТО | Найдите себя! В Ласнамяэ и Маарду с размахом отпраздновали Масленицу

Vastlapäev Pae pargis Foto: Kristjan Järv

В воскресенье, 10 марта, в общей сложности тысячи жителей столичного Ласнамяэ и города Маарду по традиции отправились на посвященные Масленице гуляния. В Таллинне праздник был устроен возле управы части города Ласнамяэ, а в Маарду - на площади перед Народным домом.

Loe edasi...

”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!” Объясняет банк

фото иллюстративное AFP / Scanpix

В редакцию rusDelfi обратилась читательница Анна. Женщина поведала историю, произошедшую с ее супругом Андреем пару недель назад. Мужчина поместил в банкомат 500 евро, засчитали, как утверждает женщина, всего 400. Разница в 100 евро ”где-то потерялась”, и вернуть ее пока не удалось. Также Анна добавила, что этот случай — не единственный, и ей известны еще несколько подобных историй.

Loe edasi...