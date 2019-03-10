10.03.2019, 21:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Авиакатастрофа в Эфиопии, марш за свободный интернет в Москве, надвигающаяся коалиция центристов и EKRE, Масленица и банкомат-обманщик

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Авиакатастрофа в Эфиопии, марш за свободный интернет в Москве, надвигающаяся коалиция центристов и EKRE, Масленица и банкомат-обманщик
Фото: Scanpix

Предлагаем вам подборку главных новостей дня за воскресенье, 10 марта. Приятного чтения!

Коалиция центристов и EKRE все ближе? Глава ”Отечества” Сеэдер считает, что возможны все варианты

Helir-Valdor Seeder Foto: Tiit Blaat

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, который в выходные разговаривал с лидерами всех парламентских партий, на сегодня в игре в качестве возможных вариантов коалиции оба тройственных союза. Официальное предложение по формированию коалиции сейчас сделала лишь Партия реформ, однако, по словам главы ”отечественников”, это не означает, что не могут появиться и другие предложения.
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ФОТО | Найдите себя! В Ласнамяэ и Маарду с размахом отпраздновали Масленицу

Vastlapäev Pae pargis Foto: Kristjan Järv

В воскресенье, 10 марта, в общей сложности тысячи жителей столичного Ласнамяэ и города Маарду по традиции отправились на посвященные Масленице гуляния. В Таллинне праздник был устроен возле управы части города Ласнамяэ, а в Маарду - на площади перед Народным домом.
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”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!” Объясняет банк

фото иллюстративное AFP / Scanpix

В редакцию rusDelfi обратилась читательница Анна. Женщина поведала историю, произошедшую с ее супругом Андреем пару недель назад. Мужчина поместил в банкомат 500 евро, засчитали, как утверждает женщина, всего 400. Разница в 100 евро ”где-то потерялась”, и вернуть ее пока не удалось. Также Анна добавила, что этот случай — не единственный, и ей известны еще несколько подобных историй.
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ФОТО И ВИДЕО | Новейший Боинг-737 "Эфиопских авиалиний" разлетелся на куски. Не выжил никто

Фото: MICHAEL TEWELDE, AFP

Авиалайнер Boeing 737 компании Ethiopian Airlinesi, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение после взлета в аэропорту столицы Эфиопии Аддис-Аббебе.
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Наш герой! Пожилой нарвитянин прогнал молодого разбойника с пистолетом из цветочного магазина в Кингисеппе

Foto: Eero Vabamägi

Налетчик напугал женщину-кассира цветочного магазина в Кингисеппском районе Ленинградской области, но получил отпор от добропорядочного покупателя, передал портал 47news.
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Масленичная трагедия: в России погиб победитель конкурса на поедание блинов

Pannkook, pannkoogid Foto: Maaleht arhiiv

В российском городе Владимир во время масленичного конкурса по поеданию блинов, организованного на праздничной площадке у кинотеатра ”РусьКино” в Добром, скончался мужчина, передает местное региональное издание Зебра ТВ.
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Женщина-заключенная выпрыгнула из окна Центральной больницы и разбилась насмерть

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

В субботу в 12:30 полицейские доставили из тюрьмы в больницу для проведения контроля состояния здоровья 24-летнюю женщину, которая впоследствии свела счеты с жизнью.
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Реформистка: я подумывала о манипуляциях на э-выборах, это очень просто!

digiriigi häkatoniks valmistumine Foto: Taavi Sepp

Абсолютно точно — э-выборы представлят проблему, во время них в мольшей или меньшей степени осуществляется обман.

Нет,я даже не говорю о подделке результатов голсоования, хотя, скорее всего, и это возможно. Я говорю о том, что знаю довольно точно и в чем на 100% уверена: поскольку ИД-карты и пароли многих людей, доступны и кому-то еще, помимо самих владельцев, их голосами может манипулировать этот кто-то другой.
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ФОТО, ВИДЕО | Тысячи россиян вышли на улицы в защиту свободного интернета

Фото: Scanpix

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Протестующие вышли сегодня на улицы Москвы, Воронежа, Хабаровска и других крупных городов России после того, как в Госдуме был взят в разработку законопроект об ограничении интернета. Только в Москве число участников акции достигло 15 000 человек.
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