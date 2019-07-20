20.07.2019, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с участием машины скорой помощи и выпавший из окна ребенок


rus.delfi.ee
EST 2
Õnnetus draamateatri ees
Õnnetus draamateatri eesFoto: Delfi lugeja

Самые важные новости этой субботы, 20 июля, читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек

Foto: Delfi lugeja


В Таллинне на Пярнуском шоссе у Эстонского драматического театра сегодня незадолго до 11 часов столкнулись автомобиль и ехавшая по вызову скорая помощь, пострадали в общей сложности пять человек.
Loe edasi...

Финских туристов шокировали цены на детские развлечения во время Дней моря в Таллинне

Самое дорогое развлечение: 8 евро/4 минуты Kuvatõmmis, todellinentallinna.blogspot.com.


На прошлых выходных в Таллинне в очередной раз с большим размахом прошли Дни моря. Финские туристы, приехавшие в столицу Эстонии специально по случаю этого разрекламированного события, были удивлены небывалыми, по их мнению, ценами на детские аттракционы, а также тот факт, что после обеда для семей с детьми не было предусмотрено ни одного бесплатного мероприятия, пишет Kasulik.
Loe edasi...

В ожидании большого кризиса бизнесмен из Ласнамяэ запасся сухпайками НАТО

EI OLE NAGU SAEPURU: Pärteli lemmik kuivtoit on spagetid Bologna kastmes: lihakäntsakat ei saa, aga lihatükid on tuntavad. Vesi peale ja sööks nagu püreed. Väga maitsev pealegi. Foto: Priit Simson


В случае кризисной ситуации или войны нас ожидает нехватка продуктов и голод. А вот семье проживающего на улице Валге в Таллинне предпринимателя Пеэтера Пяртеля (35) это не грозит, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Мазаев рассказал, как стал поклонником Путина и почему Вакарчук потерял свою ценность как рокер. А еще назвал Резника предателем и мудаком


В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. Во второй день фестиваля выступил лидер рок-группы ”Моральный кодекс” Сергей Мазаев. В интервью Delfi музыкант рассказал о своем отношении к Путину.
Loe edasi...

В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и был доставлен в больницу

Pilt on illustreeriv Foto: Argo Ingver


Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.
Loe edasi...

Завтра солнце и +27, а что потом? Узнайте, долго ли мы сможем наслаждаться жарой

Suvi rannas Foto: Anni Õnneleid


В Эстонию наконец-то пришло настоящее лето, но надолго ли оно задержится у нас?
Loe edasi...

ТОП

"Машина получает удар в бок, а это особенно опасно". Читатель возмущен — на одном перекрестке три аварии за пару дней, были пострадавшие

Delfi lugeja


Читатель Delfi сообщил, что за несколько дней на одном и том же месте произошло три аварии. А в последний раз врачи увезли людей в больницу. Таллиннский департамент транспорта не видит особой проблемы в данном участке дороги.
Loe edasi...

В волости Сауэ ночью загорелся ангар. Местным жителям посоветовали закрыть окна и двери


Спасательный департамент сообщил после полуночи, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Незадолго до часа ночи загорелось и расположенное рядом строение бани.
Loe edasi...

ФОТО | Лодки, бочки с химикатами, газовые баллоны: пожар в ангаре в Сауэ нанес много вреда

Tulekahju tegi palju pahandust Foto: Priit Simson


Сегодня в 00:30 Спасательный департамент сообщил, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Вскоре загорелось и расположенное рядом строение бани. Оба строения потушены, но сегодня утром было видно, что огонь причинил много вреда.
Loe edasi...

На реке Эмайыги мужчина упал с лодки в воду и пропал. Его до сих пор не нашли

Otsingud Emajõel. Foto: Argo Ingver


Примерно в семи-восьми километрах от моста Кяревере вверх по течению реки Эмайыги пропал 32-летний мужчина.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | На улице Туукри в Таллинне горел деревянный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали


Сегодня утром около 5 часов спасательный центр получил сообщение, что на улице Туукри горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом.
Loe edasi...

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Смотрите, сколько стоят свежие продукты на рынках Эстонии

Foto: Sven Arbet


Цены на молодой картофель, капусту и морковь падают уже несколько недель подряд. Стоимость килограмма лисичек тоже стала приемлемой. Время приготовить подливу?
Loe edasi...

Глава фонда "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу в 38 лет идет учиться на врача

Foto: Taavi Sepp


Журналист Eesti Ekspress и руководитель Фонда лечения рака "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу с осени приступает к обучению на медицинском факультете Тартуского университета. Ради этого он в прошлом учебном году вернулся в среднюю школу вспоминать биологию.
Loe edasi...

"Мы пришли с миром от всего человечества": как США 50 лет назад стали первыми на Луне

Foto: AFP/SCANPIX


16 июля 1969 года космический корабль ”Аполлон-11” стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди, чтобы совершить первую высадку человека на Луну. Ровно 50 лет назад, 20 июля, Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин ступили на ее поверхность, что ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.
Loe edasi...

Были ли американцы на Луне? Опрос RusDelfi

Apollo 11 Фото: Scanpix


Ровно 50 лет назад, 20 июля 1969 года, нога человека - его имя Нил Армстронг - ступила на Луну. Или, как гласит популярная теория, не ступила.
Loe edasi...

Таллиннской горуправе сообщили о желании команды Нолана продлить съемки на Лаагна теэ только вчера

Filmivõtted Laagna teel Foto: Andres Putting


Вчера съемочная группа режиссера Кристофера Нолана сообщила, что они хотят снимать на Лаагна теэ на два дня дольше, чем планировалось. Советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон отметил, что информация свежая и город узнал об официальном желании только вчера после обеда.
Loe edasi...

ФОТО | Спасибо Нолану за это! Смотрите, кто пришел на семейный день в парке Паэ

Pae pargi perepäev Foto: Rauno Volmar


Сегодня в 12 часов в Ласнамяэ начался семейный день в парке Паэ, который является частью летней культурной программы ”Кинолето Ласнамяэ”, а в конце мероприятия выступил Уку Сувисте.
Loe edasi...

DELFI В ЮРМАЛЕ | Аркадий Укупник рассказал о старом друге из Эстонии и восхитился выступлением Уку Сувисте


В Юрмале в самом разгаре международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, который проходит в концертном зале Dzintari. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. В качестве зрителя на фестивале присутствовал композитор, продюсер и заслуженный артист России Аркадий Укупник.
Loe edasi...

DELFI В ЮРМАЛЕ | Сати Казанова рассказала об отношении к европейским нормам, когда каждый платит сам за себя


В Юрмале, в концертном зале Dzintari проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Вчера прошел второй день фестиваля, на котором выступила популярная российская певица Сати Казанова. В интервью Delfi она рассказала, как относится к европейскому стандарту, когда в ресторане каждый платит сам за себя.
Loe edasi...

DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: "Я люблю, люблю, люблю". Александр Панайотов рассказал о своих чувствах


В Юрмале, в концертном зале Dzintari проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Вчера прошел второй день фестиваля, на котором выступил певец Александр Панайотов. Артист сказал, что раз в год стабильно приезжает в Прибалтику. Он выразил восхищение фестивалем Лаймы Вайкуле и признался в любви к ...
Loe edasi...

Немецкая полиция задержала двоих воров из Эстонии. У них нашли краденую одежду и ноутбук

Pilt on illustreeriv Foto: Argo Ingver


У задержанных в немецком Вюрцбурге мужчин забрали множество украденных из магазинов предметов одежды и ноутбук, пишет издание Main-Echo.
Loe edasi...

Президентская канцелярия об интервью Foreign Policy: глава государства выразила там свои мысли

Kersti Kaljulaid Foto: Jaanus Lensment


Советник по связям с общественностью президента республики Таави Линнамяэ, комментируя опубликованное вчера интервью президента Керсти Кальюлайд Foreign Policy, сказал, что глава государства выразила там свои мысли, когда сказала, что ненавидит политиков EKRE за их поведение.
Loe edasi...

Яак Мадисон намерен препятствовать работе Европарламента

Foto: Rauno Volmar


Набравший на выборах в Европарламент 22 819 голосов член EKRE Яак Мадисон хочет внести свой вклад в остановку деятельности Европарламента.
Loe edasi...

ВИДЕО | Из-за бесхозной сумки встало движение у торгового центра Ülemiste


Сегодня вечером незадолго до 19 часов Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о дорожном чемодане среднего размера на перроне у торгового центра Ülemiste. На место отправили саперов.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: