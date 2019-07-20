ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с участием машины скорой помощи и выпавший из окна ребенок
Самые важные новости этой субботы, 20 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этой субботы, 20 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
В Таллинне на Пярнуском шоссе у Эстонского драматического театра сегодня незадолго до 11 часов столкнулись автомобиль и ехавшая по вызову скорая помощь, пострадали в общей сложности пять человек.
Loe edasi...
На прошлых выходных в Таллинне в очередной раз с большим размахом прошли Дни моря. Финские туристы, приехавшие в столицу Эстонии специально по случаю этого разрекламированного события, были удивлены небывалыми, по их мнению, ценами на детские аттракционы, а также тот факт, что после обеда для семей с детьми не было предусмотрено ни одного бесплатного мероприятия, пишет Kasulik.
Loe edasi...
В случае кризисной ситуации или войны нас ожидает нехватка продуктов и голод. А вот семье проживающего на улице Валге в Таллинне предпринимателя Пеэтера Пяртеля (35) это не грозит, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. Во второй день фестиваля выступил лидер рок-группы ”Моральный кодекс” Сергей Мазаев. В интервью Delfi музыкант рассказал о своем отношении к Путину.
Loe edasi...
Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.
Loe edasi...
В Эстонию наконец-то пришло настоящее лето, но надолго ли оно задержится у нас?
Loe edasi...
Читатель Delfi сообщил, что за несколько дней на одном и том же месте произошло три аварии. А в последний раз врачи увезли людей в больницу. Таллиннский департамент транспорта не видит особой проблемы в данном участке дороги.
Loe edasi...
Спасательный департамент сообщил после полуночи, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Незадолго до часа ночи загорелось и расположенное рядом строение бани.
Loe edasi...
Сегодня в 00:30 Спасательный департамент сообщил, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Вскоре загорелось и расположенное рядом строение бани. Оба строения потушены, но сегодня утром было видно, что огонь причинил много вреда.
Loe edasi...
Примерно в семи-восьми километрах от моста Кяревере вверх по течению реки Эмайыги пропал 32-летний мужчина.
Loe edasi...
Сегодня утром около 5 часов спасательный центр получил сообщение, что на улице Туукри горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом.
Loe edasi...
Цены на молодой картофель, капусту и морковь падают уже несколько недель подряд. Стоимость килограмма лисичек тоже стала приемлемой. Время приготовить подливу?
Loe edasi...
Журналист Eesti Ekspress и руководитель Фонда лечения рака "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу с осени приступает к обучению на медицинском факультете Тартуского университета. Ради этого он в прошлом учебном году вернулся в среднюю школу вспоминать биологию.
Loe edasi...
16 июля 1969 года космический корабль ”Аполлон-11” стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди, чтобы совершить первую высадку человека на Луну. Ровно 50 лет назад, 20 июля, Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин ступили на ее поверхность, что ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.
Loe edasi...
Ровно 50 лет назад, 20 июля 1969 года, нога человека - его имя Нил Армстронг - ступила на Луну. Или, как гласит популярная теория, не ступила.
Loe edasi...
Вчера съемочная группа режиссера Кристофера Нолана сообщила, что они хотят снимать на Лаагна теэ на два дня дольше, чем планировалось. Советник Таллиннской горуправы Прийт Симсон отметил, что информация свежая и город узнал об официальном желании только вчера после обеда.
Loe edasi...
Сегодня в 12 часов в Ласнамяэ начался семейный день в парке Паэ, который является частью летней культурной программы ”Кинолето Ласнамяэ”, а в конце мероприятия выступил Уку Сувисте.
Loe edasi...
В Юрмале в самом разгаре международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, который проходит в концертном зале Dzintari. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. В качестве зрителя на фестивале присутствовал композитор, продюсер и заслуженный артист России Аркадий Укупник.
Loe edasi...
В Юрмале, в концертном зале Dzintari проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Вчера прошел второй день фестиваля, на котором выступила популярная российская певица Сати Казанова. В интервью Delfi она рассказала, как относится к европейскому стандарту, когда в ресторане каждый платит сам за себя.
Loe edasi...
В Юрмале, в концертном зале Dzintari проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Вчера прошел второй день фестиваля, на котором выступил певец Александр Панайотов. Артист сказал, что раз в год стабильно приезжает в Прибалтику. Он выразил восхищение фестивалем Лаймы Вайкуле и признался в любви к ...
Loe edasi...
У задержанных в немецком Вюрцбурге мужчин забрали множество украденных из магазинов предметов одежды и ноутбук, пишет издание Main-Echo.
Loe edasi...
Советник по связям с общественностью президента республики Таави Линнамяэ, комментируя опубликованное вчера интервью президента Керсти Кальюлайд Foreign Policy, сказал, что глава государства выразила там свои мысли, когда сказала, что ненавидит политиков EKRE за их поведение.
Loe edasi...
Набравший на выборах в Европарламент 22 819 голосов член EKRE Яак Мадисон хочет внести свой вклад в остановку деятельности Европарламента.
Loe edasi...
Сегодня вечером незадолго до 19 часов Департамент полиции и погранохраны получил сообщение о дорожном чемодане среднего размера на перроне у торгового центра Ülemiste. На место отправили саперов.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск
Кто на самом деле избивал девочку из Ингушетии?
Миф о милых ежиках: чем зверьки опасны для человека
«Собаке — собачья смерть»: 5 фактов о Михаиле Лермонтове