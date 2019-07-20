ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с участием машины скорой помощи и выпавший из окна ребенок

В ожидании большого кризиса бизнесмен из Ласнамяэ запасся сухпайками НАТО

EI OLE NAGU SAEPURU: Pärteli lemmik kuivtoit on spagetid Bologna kastmes: lihakäntsakat ei saa, aga lihatükid on tuntavad. Vesi peale ja sööks nagu püreed. Väga maitsev pealegi. Foto: Priit Simson



В случае кризисной ситуации или войны нас ожидает нехватка продуктов и голод. А вот семье проживающего на улице Валге в Таллинне предпринимателя Пеэтера Пяртеля (35) это не грозит, пишет Eesti Ekspress.

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Мазаев рассказал, как стал поклонником Путина и почему Вакарчук потерял свою ценность как рокер. А еще назвал Резника предателем и мудаком



В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. Фестиваль в этом году юбилейный, ему пять лет. Во второй день фестиваля выступил лидер рок-группы ”Моральный кодекс” Сергей Мазаев. В интервью Delfi музыкант рассказал о своем отношении к Путину.

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В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и был доставлен в больницу

Pilt on illustreeriv Foto: Argo Ingver



Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.

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Завтра солнце и +27, а что потом? Узнайте, долго ли мы сможем наслаждаться жарой

Suvi rannas Foto: Anni Õnneleid



В Эстонию наконец-то пришло настоящее лето, но надолго ли оно задержится у нас?

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"Машина получает удар в бок, а это особенно опасно". Читатель возмущен — на одном перекрестке три аварии за пару дней, были пострадавшие

Delfi lugeja



Читатель Delfi сообщил, что за несколько дней на одном и том же месте произошло три аварии. А в последний раз врачи увезли людей в больницу. Таллиннский департамент транспорта не видит особой проблемы в данном участке дороги.

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В волости Сауэ ночью загорелся ангар. Местным жителям посоветовали закрыть окна и двери



Спасательный департамент сообщил после полуночи, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Незадолго до часа ночи загорелось и расположенное рядом строение бани.

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ФОТО | Лодки, бочки с химикатами, газовые баллоны: пожар в ангаре в Сауэ нанес много вреда

Tulekahju tegi palju pahandust Foto: Priit Simson



Сегодня в 00:30 Спасательный департамент сообщил, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Вскоре загорелось и расположенное рядом строение бани. Оба строения потушены, но сегодня утром было видно, что огонь причинил много вреда.

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На реке Эмайыги мужчина упал с лодки в воду и пропал. Его до сих пор не нашли

Otsingud Emajõel. Foto: Argo Ingver



Примерно в семи-восьми километрах от моста Кяревере вверх по течению реки Эмайыги пропал 32-летний мужчина.

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ФОТО и ВИДЕО | На улице Туукри в Таллинне горел деревянный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали