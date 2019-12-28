28.12.2019, 21:03

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с эстонскими туристами в Литве, пьяный водитель Atko и массовая драка в Тарту


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Eesti bussifirma buss sattus Leedus avariisse. Tegu oli õnneliku õnnetusega, sest kõik reisijad jäid terveks.
Eesti bussifirma buss sattus Leedus avariisse. Tegu oli õnneliku õnnetusega, sest kõik reisijad jäid terveks. Foto: Delfi lugeja

Читайте главное за 28 декабря в подборке RusDelfi.

В Нарве полиция задержала пьяного водителя автобуса Atko

PPA foto

Полиция задержала в Нарве пьяного водителя ATKO.
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Массовая драка в Тарту с участием 7 человек: двоих доставили в больницу, двое сбежали с места происшествия

Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

28 декабря в 00:15 в полицию поступило сообщение о драке в Тарту, на улице Ялака. По первоначальным данным, в потасовке участвовали семь человек.
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Росконтроль: вся красная икра в России заражена кишечной палочкой

Kalamarja tootmine Kamtšatkal. Foto: Scanpix/ Petrov Alexander, ITAR-TASS

К новогоднему столу нужно приготовить то количество салата, которое можно съесть в течение новогодней ночи, а вот от красной икры лучше воздержаться. Такие советы дали на пресс-конференции НСН сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова.
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ВИДЕО | Депутат Рийгикогу Мартин Репинский "подрабатывает" в Uber на "Жигулях" и гоняет 170 км/ч

Скриншот

Сестра депутата Рийгикогу Мартина Репинского разместила в Facebook видео, на котором ее брат, экс-министр сельского хозяйства разгоняется на машине со скоростью до 170 км/ч. По словам Репинского, это юмористическое видео, а настоящая скорость машины не превышает 90 км/ч.
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Ну и погода! Синоптики дали прогноз на Новый год (спойлер: возможен снег!)

Foto: Taavi Sepp

По данным эстонских синоптиков, в канун Нового года столбик термометра будет показывать от 0 до +5 градусов. В ночь на 1 января местами ожидается минусовая температура, местами плюсовая. Днем в первый день Нового года опять потеплеет.
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Жизнь эстонки в Катаре: здесь я могу позволить себе очень многое

Marco Piazzi, erakogu, Pere ja Kodu

Когда 14 лет назад работающая стюардессой эстонка Пирет познакомилась с итальянским пилотом Алессандро, сразу стало ясно, что между молодыми людьми есть много общего: любовь к путешествиям, кулинарии и парусному спорту. Теперь же, по прошествии стольких лет, их объединяют не только общие интересы, но и сыновья Оливер и Виллем, а также необычное место жительства — Катар, пишет Pere ja Kodu.
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Конец алкотуризму? Цены на крепкий алкоголь в Латвии могут стать самыми высокими в странах Балтии

Foto: Anni Õnneleid

C 1 марта следующего года в Латвии планируется радикально — на 30% — поднять акцизный налог на крепкий алкоголь. Если это будет сделано, то покупателям придется считаться, что цены вырастут в среднем на 3 евро за литр, рассказал агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.delfi.lv.
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ФОТО и ВИДЕО | В Литве автобус с эстонскими туристами попал в аварию

Автобусный тур Дрезден-Прага эстонской фирмы Viktoria Reisid подходил к концу, как неожиданно на трассе Виа Балтика автобус с местными туристами попал в аварию, в него врезалась легковушка. Из машины водителя пришлось вырезать.
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Юри Ратас сделал обзор изменений, которые вступят в 2020 году

Peaminister Jüri Ratas. Foto: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас на своей странице в Facebook сделал большой обзор изменений, которые вступят в 2020 году.
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ФОТО читателя Delfi | В Кейла мусоровоз спровоцировал цепную аварию

Фото читателя Delfi

27 декабря в Кейла на перекрестке улиц Луха и Пыхья произошла цепная авария.
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