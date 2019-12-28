ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с эстонскими туристами в Литве, пьяный водитель Atko и массовая драка в Тарту
Читайте главное за 28 декабря в подборке RusDelfi.
Читайте главное за 28 декабря в подборке RusDelfi.
Полиция задержала в Нарве пьяного водителя ATKO.
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28 декабря в 00:15 в полицию поступило сообщение о драке в Тарту, на улице Ялака. По первоначальным данным, в потасовке участвовали семь человек.
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К новогоднему столу нужно приготовить то количество салата, которое можно съесть в течение новогодней ночи, а вот от красной икры лучше воздержаться. Такие советы дали на пресс-конференции НСН сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова.
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Сестра депутата Рийгикогу Мартина Репинского разместила в Facebook видео, на котором ее брат, экс-министр сельского хозяйства разгоняется на машине со скоростью до 170 км/ч. По словам Репинского, это юмористическое видео, а настоящая скорость машины не превышает 90 км/ч.
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По данным эстонских синоптиков, в канун Нового года столбик термометра будет показывать от 0 до +5 градусов. В ночь на 1 января местами ожидается минусовая температура, местами плюсовая. Днем в первый день Нового года опять потеплеет.
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Когда 14 лет назад работающая стюардессой эстонка Пирет познакомилась с итальянским пилотом Алессандро, сразу стало ясно, что между молодыми людьми есть много общего: любовь к путешествиям, кулинарии и парусному спорту. Теперь же, по прошествии стольких лет, их объединяют не только общие интересы, но и сыновья Оливер и Виллем, а также необычное место жительства — Катар, пишет Pere ja Kodu.
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C 1 марта следующего года в Латвии планируется радикально — на 30% — поднять акцизный налог на крепкий алкоголь. Если это будет сделано, то покупателям придется считаться, что цены вырастут в среднем на 3 евро за литр, рассказал агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.delfi.lv.
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Автобусный тур Дрезден-Прага эстонской фирмы Viktoria Reisid подходил к концу, как неожиданно на трассе Виа Балтика автобус с местными туристами попал в аварию, в него врезалась легковушка. Из машины водителя пришлось вырезать.
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Премьер-министр Юри Ратас на своей странице в Facebook сделал большой обзор изменений, которые вступят в 2020 году.
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27 декабря в Кейла на перекрестке улиц Луха и Пыхья произошла цепная авария.
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