ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с эстонскими туристами в Литве, пьяный водитель Atko и массовая драка в Тарту

Сестра депутата Рийгикогу Мартина Репинского разместила в Facebook видео, на котором ее брат, экс-министр сельского хозяйства разгоняется на машине со скоростью до 170 км/ч. По словам Репинского, это юмористическое видео, а настоящая скорость машины не превышает 90 км/ч.

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Ну и погода! Синоптики дали прогноз на Новый год (спойлер: возможен снег!)

Foto: Taavi Sepp

По данным эстонских синоптиков, в канун Нового года столбик термометра будет показывать от 0 до +5 градусов. В ночь на 1 января местами ожидается минусовая температура, местами плюсовая. Днем в первый день Нового года опять потеплеет.

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Жизнь эстонки в Катаре: здесь я могу позволить себе очень многое

Marco Piazzi, erakogu, Pere ja Kodu

Когда 14 лет назад работающая стюардессой эстонка Пирет познакомилась с итальянским пилотом Алессандро, сразу стало ясно, что между молодыми людьми есть много общего: любовь к путешествиям, кулинарии и парусному спорту. Теперь же, по прошествии стольких лет, их объединяют не только общие интересы, но и сыновья Оливер и Виллем, а также необычное место жительства — Катар, пишет Pere ja Kodu.

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Конец алкотуризму? Цены на крепкий алкоголь в Латвии могут стать самыми высокими в странах Балтии

Foto: Anni Õnneleid

C 1 марта следующего года в Латвии планируется радикально — на 30% — поднять акцизный налог на крепкий алкоголь. Если это будет сделано, то покупателям придется считаться, что цены вырастут в среднем на 3 евро за литр, рассказал агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, пишет rus.delfi.lv.

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ФОТО и ВИДЕО | В Литве автобус с эстонскими туристами попал в аварию