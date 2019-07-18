ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с 26 пострадавшими, RusDelfi на фестивале Вайкуле и концерт Metallica в Тарту

Мама маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всем миром, сообщила, что семья приняла решение обратиться в суд.

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Надо ли платить подоходный налог за продажу подаренной или полученной в наследство квартиры?

"Я хочу оформить на сына дарственную на свою квартиру. Правда ли, что при ее продаже сын должен будет заплатить 20% налог от ее стоимости? И буду ли я платить этот налог, если продам ее сама? Чтобы получить эту квартиру, я проработала 47 лет на заводе, и все налоги при ее продаже у меня уплачены. Чем объясняется этот 20% налог на честно заработанную квартиру?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ирина.

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ФОТО: На Лаагна теэ автомобиль BMW перевернулся на крышу. К счастью, это всего лишь съемки фильма!

Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019 Foto: Andres Putting

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. Сегодня фотографу Delfi посчастливилось лицезреть нечто вроде погони, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу.

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ФОТО | Сюрпризы от Нолана продолжаются! Народ собрался на фестиваль в парке Кивила

Foto: Andres Putting

Сегодня в 15:00 в Ласнамяэ начался Фестиваль парка Кивила. В недавно открывшемся парке гостям праздника предлагают разного рода аттракционы, представлены различные виды искусства, в том числе музыка, спорт и, конечно, есть, чем перекусить. Это третье мероприятие в рамках программы "Кинолето Ласнамяэ".

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Эстонский офицер: как российские СМИ показывают сферу обороны Эстонии

Foto: Ilja Pitalev, Sputnik

"С прибытием союзнических подразделений НАТО в Эстонию в 2017 году количество упоминаний связанных с Силами обороны и сферой обороны тем в российских СМИ заметно выросло. В течение этих двух лет сформировались определенные направления развития и закономерности, как кремлевская пропаганда презентует Силы обороны Эстонии своим читателям и какие цели эти сообщения выполняют", — пишет в журнале Sõdur офицер Генерального штаба Сил обороны, младший лейтенант Индрек Халилов.

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ФОТО | Скандал с эстонской клубникой: министр и чиновники нагрянули на рынок Балтийского вокзала с проверкой

Kontrollreid Balti jaama turul Foto: Sven Arbet

Сегодня утром министр сельской жизни Март Ярвик, генеральные директора Ветеринарно-пишевого департамента и Департамента сельского хозяйства вместе с инспекторами неожиданно нагрянули с рейдом на рынок Балтийского вокзала, пишет Maaleht.

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Как веселящиеся в Эстонии туристы наводят на местных ужас и влияют на рынок жилья