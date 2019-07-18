ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с 26 пострадавшими, RusDelfi на фестивале Вайкуле и концерт Metallica в Тарту
Все самые важные новости этого четверга, 18 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Все самые важные новости этого четверга, 18 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
На шоссе Клоогаранна в направлении Таллинн-Раннамыйза произошла тяжелая авария, в которой пострадали 26 человек. 22 из них настолько серьезно, что были доставлены в больницу.
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Сегодня утром в Вильяндимаа в деревне Пуату произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, как сообщается, погиб мотоциклист.
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В Эстонии вступило в законную силу судебное решение, по которому 40-летний Энрико Нурм был признан виновным в изнасиловании двух женщин и жестоком убийстве и приговорен к пожизненному тюремному заключению, став таким образом 41-м преступником, приговоренным в стране к пожизненному заключению.
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Мама маленькой Ариэллы, на лечение которой собирали деньги всем миром, сообщила, что семья приняла решение обратиться в суд.
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"Я хочу оформить на сына дарственную на свою квартиру. Правда ли, что при ее продаже сын должен будет заплатить 20% налог от ее стоимости? И буду ли я платить этот налог, если продам ее сама? Чтобы получить эту квартиру, я проработала 47 лет на заводе, и все налоги при ее продаже у меня уплачены. Чем объясняется этот 20% налог на честно заработанную квартиру?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ирина.
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Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. Сегодня фотографу Delfi посчастливилось лицезреть нечто вроде погони, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу.
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Сегодня в 15:00 в Ласнамяэ начался Фестиваль парка Кивила. В недавно открывшемся парке гостям праздника предлагают разного рода аттракционы, представлены различные виды искусства, в том числе музыка, спорт и, конечно, есть, чем перекусить. Это третье мероприятие в рамках программы "Кинолето Ласнамяэ".
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"С прибытием союзнических подразделений НАТО в Эстонию в 2017 году количество упоминаний связанных с Силами обороны и сферой обороны тем в российских СМИ заметно выросло. В течение этих двух лет сформировались определенные направления развития и закономерности, как кремлевская пропаганда презентует Силы обороны Эстонии своим читателям и какие цели эти сообщения выполняют", — пишет в журнале Sõdur офицер Генерального штаба Сил обороны, младший лейтенант Индрек Халилов.
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Сегодня утром министр сельской жизни Март Ярвик, генеральные директора Ветеринарно-пишевого департамента и Департамента сельского хозяйства вместе с инспекторами неожиданно нагрянули с рейдом на рынок Балтийского вокзала, пишет Maaleht.
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Для обеспечения безопасности несколько квартирных товариществ Таллинна хотят запретить в своих домах краткосрочную аренду квартир. В некоторых особо популярных туристических зонах это правило уже действует, пишет Eesti Päevaleht.
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Владелец и глава платежного оператора GFC собирается подать в суд на Финансовую инспекцию, которая лишила компанию лицензии по подозрению в отмывании денег.
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Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация. На место прибыли 13 спасательных подразделений.
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Сегодня в Юрмале стартует музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, который пройдет уже в четвертый раз. В течение трех дней в концертном зале Dzintari состоятся выступления топовых артистов из России, Украины, Латвии и других стран.
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С 18 по 20 июля в Юрмале проходит музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. В течение трех дней в концертном зале Dzintari выступят известные и топовые артисты из России, Украины, Латвии и других стран. Среди них — Алена Свиридова. В свои 56 лет она не скрывает, что намерена выступать до тех пор, пока будет востребована.
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С 18 по 20 июля в Юрмале проходит музыкальный фестиваль Laima Rendezvous. В течение трех дней в концертном зале Dzintari выступят известные и топовые артисты из России, Украины, Латвии и других стран. Среди них — Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.
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Недавно Лолита Милявская призналась в Инстаграме, что рассталась с мужем Дмитрием Ивановым.
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Если немецкая торговая сеть Lidl выйдет на эстонский рынок, то конкуренция между действующими в стране супермаркетами увеличится, а цены в них снизятся, считает заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса, пишет rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee
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В октябре прошлого года в Ласнамяэ на конечной остановке трамвая произошел инцидент, который только по счастливой случайности не закончился трагедией, пишет Õhtuleht.
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Концертный клуб на Тарту маантеэ в Таллинне закрылся. Его новый владелец Антон Гер имеет долги перед собственником здания, пишут "Деловые Ведомости".
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В пятницу, 19 июля, в 14:00, в училище Кайселийта, расположенном в поселке Алу Раплаского уезда, состоится торжественная церемония смены командующих, сообщает Министерство обороны.
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с заявлением, в котором призвал Россию признать свою роль в крушении МH17 над Донбассом и сотрудничать со следствием. Посольство России в Эстонии прокомментировало слова Рейнсалу.
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Сегодня вечером в Тарту состоится долгожданный концерт группы Metallica.
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В мировом масштабе Тарту может быть и деревня, так как населения там всего 100 000. Однако на один вечер оно увеличится почти на 60 000 человек, которые приедут туда, чтобы посетить концерт звезды планетарной величины — американской группы Metallica. А это значит, что размеренный ритм жизни университетского города будет на какое-то время нарушен.
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Сегодня в Тарту состоится концерт легендарной группы Metallica. Предлагаем вам следить за этим долгожданным событием вместе с RusDelfi. На месте находится и наш корреспондент. Будет интересно!
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Через несколько часов начнется концерт группы Metallica. И мы предлагаем вам несколько веселых вопросов.
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Собственник местной торговой марки и сети магазинов Protten, предприниматель Калев Проттен со спутницей жизни Юлле Сепп выставили на продажу свой дом, расположенный в Кейла. Роскошный особняк с садом стоимостью 350 тыс. евро отмечен несколькими престижными наградами.
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Магазин мебели и товаров для дома IKEA начинает искать сотрудников для открытия интернет-магазин с пунктом выдачи в Эстонии. Известно, что потребуется свыше 40 сотрудников. До осени ищут работников в сфере логистики, продажи и обслуживания клиентов.
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После довольно переменчивого и прохладного периода в начале июля на следующей неделе в Европу, очевидно, придет новая значительная волна жары. Температура воздуха после полудня, очевидно, местами поднимется до 35-40 градусов.
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Когда в мае Раковый союз Эстонии обнародовал логотип благотворительной кампании, то многих задело то, что часть ”против рака” находится примерно в районе Ида-Вирумаа. Тогда НКО обещала изменить логотип во избежание недоразумений, но он по-прожнему используется в рекламе.
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Сегодня около 17 часов на Петербури теэ на ходу вспыхнул автомобиль. Водитель не пострадал.
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