ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии в Пирита и на Ярвевана, слово в защиту украинцев и совет продавцам

ФОТО И ВИДЕО | На Пиритаском шоссе произошла тяжелая авария

Andres Putting

В среду вечером в Таллинне на Пирита теэ у скульптуры Луриха случилось ДТП, в котором столкнулись две машины. Пострадали три человека.

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ФОТО И ВИДЕО | 15-летний подросток пытался скрыться на автомобиле от полиции и спровоцировал на Ярвевана теэ аварию

Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Ярвевана теэ на железнодорожном переезде Веэренни произошло ДТП, виновником которой стал водитель, пытавшийся скрыться от полиции.

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Клиента интернет-банка неожиданно "перекинуло" на счет другого человека. Скоро процесс идентификации усложнится

Foto: Ekraanitõmmis / montaaž

Клиент банка Luminor неожиданно получил доступ к банковскому счету постороннего человека. Банк называет это досадным стечением обстоятельств и обещает повысить безопасность, пишет Eesti Päevaleht.

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Уполномоченная по равноправию: прежде чем обижать украинцев, поставьте на их место эстонцев!