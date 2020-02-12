12.02.2020, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии в Пирита и на Ярвевана, слово в защиту украинцев и совет продавцам


EST
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии в Пирита и на Ярвевана, слово в защиту украинцев и совет продавцам
Foto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 12 февраля.

ФОТО И ВИДЕО | На Пиритаском шоссе произошла тяжелая авария

Andres Putting

В среду вечером в Таллинне на Пирита теэ у скульптуры Луриха случилось ДТП, в котором столкнулись две машины. Пострадали три человека.
Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО | 15-летний подросток пытался скрыться на автомобиле от полиции и спровоцировал на Ярвевана теэ аварию

Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Ярвевана теэ на железнодорожном переезде Веэренни произошло ДТП, виновником которой стал водитель, пытавшийся скрыться от полиции.
Loe edasi...

Клиента интернет-банка неожиданно "перекинуло" на счет другого человека. Скоро процесс идентификации усложнится

Foto: Ekraanitõmmis / montaaž

Клиент банка Luminor неожиданно получил доступ к банковскому счету постороннего человека. Банк называет это досадным стечением обстоятельств и обещает повысить безопасность, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Уполномоченная по равноправию: прежде чем обижать украинцев, поставьте на их место эстонцев!

Shutterstock/EPL

Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста в своей статье, опубликованной в Eesti Päevaleht, рассуждает на примере нового китайского коронавируса о том, как легко в дискриминации перейти от слов к делу.
Loe edasi...

Продавец магазина одежды спрашивает: что делать, если работодатель не разрешает ни на секунду присесть?

Tiit Blaat

Если работодатель не дает сотруднику со стоячей работой возможности достаточно отдохнуть, то нужно обратиться в Инспекцию труда.
Loe edasi...

Российский чиновник после обвинительного приговора покончил с собой прямо в зале суда

Valery Sharifulin/TASS

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда, пишет РБК.
Loe edasi...

Читайте также: