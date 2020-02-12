ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии в Пирита и на Ярвевана, слово в защиту украинцев и совет продавцам
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 12 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 12 февраля.
В среду вечером в Таллинне на Пирита теэ у скульптуры Луриха случилось ДТП, в котором столкнулись две машины. Пострадали три человека.
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Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Ярвевана теэ на железнодорожном переезде Веэренни произошло ДТП, виновником которой стал водитель, пытавшийся скрыться от полиции.
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Клиент банка Luminor неожиданно получил доступ к банковскому счету постороннего человека. Банк называет это досадным стечением обстоятельств и обещает повысить безопасность, пишет Eesti Päevaleht.
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Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста в своей статье, опубликованной в Eesti Päevaleht, рассуждает на примере нового китайского коронавируса о том, как легко в дискриминации перейти от слов к делу.
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Если работодатель не дает сотруднику со стоячей работой возможности достаточно отдохнуть, то нужно обратиться в Инспекцию труда.
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Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале суда, пишет РБК.
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