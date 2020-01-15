ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии со смертельным исходом, отставка правительства РФ и подробности об алководителе с Сааремаа

Сегодня в Эстонии произошло две аварии, в которых погибли люди. А еще сегодня правительство РФ подало в отставку. Также мы опубликовали несколько статей о виновнике страшной аварии на Сааремаа. Все самые интересные новости дня найдете в нашей традиционной подборке!
ВИДЕО | Путин введет новую должность и назначит на нее Медведева
Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву, пишет РИА. Loe edasi...
Михкельсон: отставка правительства России — первый видимый шаг к сохранению Путина у власти в 2024
Комментируя сегодняшнюю отставку российского кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, вице-председатель Комиссии по международным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сказал, что "это был лишь вопрос времени, когда будут сделаны конституционные и другие шаги к тому, чтобы гарантировать сохранения власти Путина в 2024 году". Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина
Сегодня во второй половине дня в Ляэнемаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина. Loe edasi...
В Харку в столкновении двух автомобилей погиб человек. Еще один в больнице в тяжелом состоянии
Сегодня в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 9 км шоссе Кийа-Вяэна-Вити в волости Харку в деревне Вахи столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda, в результате чего погиб мужчина. Loe edasi...
Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
Русскоязычные соцдемы возмущены: "правительство должно давать реальное, а не фейковое гражданство!"
Правление Русскоязычного объединения Социал-демократической партии считает верхом лицемерия законопроект правящей коалиции, который на словах обещает дать гражданство Эстонии полутора тысячам детей, а на деле почти всех их оставит с носом, сообщается в пресс-релизе партии. Loe edasi...
"Переворот ли это? Да" Политики и политологи высказались об отставке правительства России и речи Путина
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести реформу Конституции. Она предполагает, в частности, передачу части президентских полномочий парламенту, ужесточение требований для кандидатов в президенты и ограничение приоритета международного права на территории России. Позже Дмитрий Медведевзаявил, что правительство РФ уходит в отставку. Loe edasi...
Мужчина решил пострелять по банкам, но убил ребенка
В Нижнем Тагиле мужчина ранил из ружья ребенка при стрельбе по жестяным банкам, впоследствии мальчик скончался. Об этом сообщает РИА ”Новости”. Loe edasi...
На третий раз он стал убийцей: сумасшедшие гонки виновника ужасной сааремааской аварии
Материалы уголовного дела говорят, что виновник субботней страшной аварии на Сааремаа Андрес Рейнарт ранее дважды удирал от полиции в нетрезвом виде. На третий раз он превратился в убийцу. Loe edasi...
Крах легендарного Dzintars: производство остановлено, магазины распродают остатки продукции
Большинство магазинов латвийского производителя косметики Dzintars уже закрыты, производство не работает, в конце 2019 года прекратились поставки продукции в розничные сети, а магазины распродают оставшиеся запасы продуктов Dzintars. Loe edasi...
ТАБЛИЦА | Названы самые привлекательные для работников работодатели Эстонии. Есть ли среди них ваш?
В период с 26 ноября по 31 декабря 2019 года CV-Online Estonia проводил ежегодное исследование, которое помогает выявить работодателя, на которого люди хотят работать. Участники могли не только проголосовать за самого, по их мнению, привлекательного работодателя, но и выбрать ценности, которые больше остальных влияют на выбор. Loe edasi...
ВИДЕО | Разница в полминуты: как иранские ракеты погубили украинский лайнер
NYT обнародовала видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен момент атаки на украинский самолет, потерпевший крушение 8 января в небе над Тегераном. Судя по кадрам, в лайнер попали две ракеты. Как утверждает издание, ему удалось подтвердить подлинность этой записи. Ранее Иран признал, что причиной катастрофы стали действия его военных, а не техническая неисправность самолета. Loe edasi...
Путин не будет участвовать в следующих президентских выборах? Главное из послания Федеральному собранию
Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин обращается к российскому парламенту. Это уже 16-е обращение для него в качестве главы страны. Loe edasi...
"В голове не укладывается, что Андрес пьяным сел за руль". Бывший работодатель — о виновнике ДТП на Сааремаа
Бывший и нынешний работодатели Андреса Рейнарта, который является виновником унесшего жизни трех людей ДТП на Сааремаа, удивлены, что мужчина сел пьяным за руль. Как было известно начальству, проблем на работе у Рейнарта не было, его даже хвалили. Loe edasi...
ФОТО | IKEA отзывает часть опасных товаров TROLIGTVIS
IKEA призывает всех покупателей, кто приобрел термокружку TROLIGTVIS, на которой указано “Сделано в Индии” (Made in India), прекратить ее использование. Последние тесты показали, что в этом товаре миграция химических веществ может быть превышать допустимые границы. Loe edasi...
Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обменялись новогодними поздравлениями
Литовцы ежегодно выставляют Эстонии счет на миллионы. За что?
"Выставление Литвой счетов постоянно витает в воздухе", — признает директор предприятия EleringТаави Вескимяги, говоря о "газовых" отношениях двух балтийских стран в связи с находящимся в Клайпеде СПГ-терминалом. "Сегодня мы от оплаты просто отказались. Сейчас они индексировали счет до двух миллионов, с 2022 года будет пять миллионов". Loe edasi...
ТОП-10: какие телефоны стали самыми продаваемыми в Эстонии в прошлом году
В прошлом году самым продаваемым телефоном в Эстонии стал Samsung А-серии, следует из годового отчета телекоммуникационной компании Telia. Loe edasi...
Предсмертный пост украинской стюардессы с «Боинга» потряс Сеть
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