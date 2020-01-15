15.01.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии со смертельным исходом, отставка правительства РФ и подробности об алководителе с Сааремаа


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Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal
Kolme hukkunuga liiklusõnnetus SaaremaalFoto: Irina Mägi

Сегодня в Эстонии произошло две аварии, в которых погибли люди. А еще сегодня правительство РФ подало в отставку. Также мы опубликовали несколько статей о виновнике страшной аварии на Сааремаа. Все самые интересные новости дня найдете в нашей традиционной подборке!

Правительство России ушло в отставку

Alexei Nikolsky/TASS, Scanpix


Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.
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ВИДЕО | Путин введет новую должность и назначит на нее Медведева

Vyacheslav Prokofyev/TASS


Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву, пишет РИА.
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Михкельсон: отставка правительства России — первый видимый шаг к сохранению Путина у власти в 2024

Marko Mihkelson Foto: Karin Kaljuläte


Комментируя сегодняшнюю отставку российского кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, вице-председатель Комиссии по международным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сказал, что "это был лишь вопрос времени, когда будут сделаны конституционные и другие шаги к тому, чтобы гарантировать сохранения власти Путина в 2024 году".
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ФОТО И ВИДЕО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина


Сегодня во второй половине дня в Ляэнемаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина.
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В Харку в столкновении двух автомобилей погиб человек. Еще один в больнице в тяжелом состоянии

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting


Сегодня в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 9 км шоссе Кийа-Вяэна-Вити в волости Харку в деревне Вахи столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda, в результате чего погиб мужчина.
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Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Mikhail Metzel/TASS, Scanpix


Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.
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Русскоязычные соцдемы возмущены: "правительство должно давать реальное, а не фейковое гражданство!"

Pass Foto: Ilmar Saabas


Правление Русскоязычного объединения Социал-демократической партии считает верхом лицемерия законопроект правящей коалиции, который на словах обещает дать гражданство Эстонии полутора тысячам детей, а на деле почти всех их оставит с носом, сообщается в пресс-релизе партии.
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"Переворот ли это? Да" Политики и политологи высказались об отставке правительства России и речи Путина

Medvedev ja Putin Foto: EDUARD KORNIJENKO, REUTERS


Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести реформу Конституции. Она предполагает, в частности, передачу части президентских полномочий парламенту, ужесточение требований для кандидатов в президенты и ограничение приоритета международного права на территории России. Позже Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ уходит в отставку.
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Мужчина решил пострелять по банкам, но убил ребенка

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson


В Нижнем Тагиле мужчина ранил из ружья ребенка при стрельбе по жестяным банкам, впоследствии мальчик скончался. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
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На третий раз он стал убийцей: сумасшедшие гонки виновника ужасной сааремааской аварии

Частный архив


Материалы уголовного дела говорят, что виновник субботней страшной аварии на Сааремаа Андрес Рейнарт ранее дважды удирал от полиции в нетрезвом виде. На третий раз он превратился в убийцу.
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Крах легендарного Dzintars: производство остановлено, магазины распродают остатки продукции

Dzintars. Foto: Kuvatõmmis


Большинство магазинов латвийского производителя косметики Dzintars уже закрыты, производство не работает, в конце 2019 года прекратились поставки продукции в розничные сети, а магазины распродают оставшиеся запасы продуктов Dzintars.
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ТАБЛИЦА | Названы самые привлекательные для работников работодатели Эстонии. Есть ли среди них ваш?

Esimese rahvusvaheline 5G kõne Foto: Madis Veltman


В период с 26 ноября по 31 декабря 2019 года CV-Online Estonia проводил ежегодное исследование, которое помогает выявить работодателя, на которого люди хотят работать. Участники могли не только проголосовать за самого, по их мнению, привлекательного работодателя, но и выбрать ценности, которые больше остальных влияют на выбор.
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ВИДЕО | Разница в полминуты: как иранские ракеты погубили украинский лайнер

Foto: VIA REUTERS/Scanpix


NYT обнародовала видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен момент атаки на украинский самолет, потерпевший крушение 8 января в небе над Тегераном. Судя по кадрам, в лайнер попали две ракеты. Как утверждает издание, ему удалось подтвердить подлинность этой записи. Ранее Иран признал, что причиной катастрофы стали действия его военных, а не техническая неисправность самолета.
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Путин не будет участвовать в следующих президентских выборах? Главное из послания Федеральному собранию

Владимир Путин Фото: скриншот трансляции


Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин обращается к российскому парламенту. Это уже 16-е обращение для него в качестве главы страны.
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"В голове не укладывается, что Андрес пьяным сел за руль". Бывший работодатель — о виновнике ДТП на Сааремаа

Kolme hukkunuga liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Irina Mägi


Бывший и нынешний работодатели Андреса Рейнарта, который является виновником унесшего жизни трех людей ДТП на Сааремаа, удивлены, что мужчина сел пьяным за руль. Как было известно начальству, проблем на работе у Рейнарта не было, его даже хвалили.
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ФОТО | IKEA отзывает часть опасных товаров TROLIGTVIS

CHARLES PLATIAU, Reuters


IKEA призывает всех покупателей, кто приобрел термокружку TROLIGTVIS, на которой указано “Сделано в Индии” (Made in India), прекратить ее использование. Последние тесты показали, что в этом товаре миграция химических веществ может быть превышать допустимые границы.
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Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обменялись новогодними поздравлениями

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила новогоднее поздравление от российского лидера Владимира Путина, сообщает rus.err.ee.
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Литовцы ежегодно выставляют Эстонии счет на миллионы. За что?

Rauno Volmar


"Выставление Литвой счетов постоянно витает в воздухе", — признает директор предприятия Elering Таави Вескимяги, говоря о "газовых" отношениях двух балтийских стран в связи с находящимся в Клайпеде СПГ-терминалом. "Сегодня мы от оплаты просто отказались. Сейчас они индексировали счет до двух миллионов, с 2022 года будет пять миллионов".
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ТОП-10: какие телефоны стали самыми продаваемыми в Эстонии в прошлом году

Telia uus kontor Foto: Priit Simson


В прошлом году самым продаваемым телефоном в Эстонии стал Samsung А-серии, следует из годового отчета телекоммуникационной компании Telia.
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