ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии со смертельным исходом, отставка правительства РФ и подробности об алководителе с Сааремаа



Комментируя сегодняшнюю отставку российского кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева, вице-председатель Комиссии по международным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сказал, что "это был лишь вопрос времени, когда будут сделаны конституционные и другие шаги к тому, чтобы гарантировать сохранения власти Путина в 2024 году".

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ФОТО И ВИДЕО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина



Сегодня во второй половине дня в Ляэнемаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина.

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В Харку в столкновении двух автомобилей погиб человек. Еще один в больнице в тяжелом состоянии

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Сегодня в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 9 км шоссе Кийа-Вяэна-Вити в волости Харку в деревне Вахи столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda, в результате чего погиб мужчина.

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Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Mikhail Metzel/TASS, Scanpix



Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.

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Русскоязычные соцдемы возмущены: "правительство должно давать реальное, а не фейковое гражданство!"