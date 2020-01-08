08.01.2020, 22:43

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Атака Ирана, крушение украинского самолета и подарок посольства РФ президенту Эстонии


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Атака Ирана, крушение украинского самолета и подарок посольства РФ президенту Эстонии
Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 8 января.

СЛУХИ | Посольство РФ подарило Кальюлайд бутылку крымского шампанского. Президент отправила подарок обратно

Foto: Andres Putting

Издание Eesti Ekspress иронизирует в своей рубрике ”Слухи”, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не пьет крымского вина.
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ВИДЕО | Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. На одной из них находятся и эстонцы, но в момент нападения их там не было

Foto: Vahid Salemi, AP

Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. Тегеран заявляет о разрушении одной из баз. Пентагон пока не оценил ущерб.
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Погибло 11 граждан Украины: опубликован предварительный список погибших в авиакатастрофе

Iraan Foto: Mohammad Nasiri, AP

Сегодня утром самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение после вылета из Ирана. По свежим данным, у него взорвался двигатель. На борту находилось 11 граждан Украины, все погибли.
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ФОТО И ВИДЕО | В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 167 человек — все погибли

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и экипаж погибли.
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ФОТО | Палдиски в опасности! Городу угрожают… взрывоопасные удобрения

Foto: Andres Putting

В Палдиски нарушаются правила хранения крайне опасного нитрата аммония — прямо рядом с школой, детским садом и походной тропой, пишет Eesti Ekspress.
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Несчастный случай на рабочем месте унес жизнь строителя

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В Раквере в среду утром произошел несчастный случай на рабочем месте — попал под погрузчик и погиб 43-летний мужчина.
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"Вернуться в советское время я не хотела бы". Всемирно известный фотограф искал девушку, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году. И нашел!

KAS ON SARNANE? Jelena näitab Martin Parri tehtud pilti, millel ta on 19aastane kassapidaja. Foto: Vallo Kruuser

В октябре этого года мы писали о всемирно известном британском фотографе Мартине Парре. Тогда в тартуской галерее Noorus проходила его выставка о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года. В объектив камеры Парра попала молодая кассирша одного из ласнамяэских магазинов того времени. Фотограф сказал, что хочет найти ее, чтобы в знак благодарности подарить снимок.
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