ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Атака Ирана, крушение украинского самолета и подарок посольства РФ президенту Эстонии
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 8 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 8 января.
Издание Eesti Ekspress иронизирует в своей рубрике ”Слухи”, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не пьет крымского вина.
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Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. Тегеран заявляет о разрушении одной из баз. Пентагон пока не оценил ущерб.
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Сегодня утром самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение после вылета из Ирана. По свежим данным, у него взорвался двигатель. На борту находилось 11 граждан Украины, все погибли.
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Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и экипаж погибли.
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В Палдиски нарушаются правила хранения крайне опасного нитрата аммония — прямо рядом с школой, детским садом и походной тропой, пишет Eesti Ekspress.
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В Раквере в среду утром произошел несчастный случай на рабочем месте — попал под погрузчик и погиб 43-летний мужчина.
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В октябре этого года мы писали о всемирно известном британском фотографе Мартине Парре. Тогда в тартуской галерее Noorus проходила его выставка о ”бедной и бесцветной Эстонии” 1992 года. В объектив камеры Парра попала молодая кассирша одного из ласнамяэских магазинов того времени. Фотограф сказал, что хочет найти ее, чтобы в знак благодарности подарить снимок.
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