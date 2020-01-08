ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Атака Ирана, крушение украинского самолета и подарок посольства РФ президенту Эстонии

Сегодня утром самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение после вылета из Ирана. По свежим данным, у него взорвался двигатель. На борту находилось 11 граждан Украины, все погибли.

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ФОТО И ВИДЕО | В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 167 человек — все погибли

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и экипаж погибли.

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ФОТО | Палдиски в опасности! Городу угрожают… взрывоопасные удобрения

Foto: Andres Putting

В Палдиски нарушаются правила хранения крайне опасного нитрата аммония — прямо рядом с школой, детским садом и походной тропой, пишет Eesti Ekspress.

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Несчастный случай на рабочем месте унес жизнь строителя

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В Раквере в среду утром произошел несчастный случай на рабочем месте — попал под погрузчик и погиб 43-летний мужчина.

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"Вернуться в советское время я не хотела бы". Всемирно известный фотограф искал девушку, которую заснял в Ласнамяэ в 1992 году. И нашел!