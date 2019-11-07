07.11.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аппетиты молодежи, новая жертва листерии, нелегалы и извращенец


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Foto: Sven Arbet

Предлагаем вам подборку основных новостей за четверг, 7 ноября.

Руководитель фирмы: не могу больше молчать! Почему молодежь хочет получать так много?

Raha Foto: Oliver Tsupsman

В редакцию Naistekas поступило письмо от руководителя одной из эстонских фирм, шокированного тем, какую зарплату хочет получать сегодня молодежь.
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Почему некоторые пенсионеры не получили пособие в 115 евро?

Käed Foto: Anni Õnneleid

В начале октября вместе с пенсией Департамент социального страхования перевел и пособие для одиноких пенсионеров. При этом до сих пор есть те, кто это пособие получить не может, хотя по факту и является одиноким. В чем же причины и что нужно делать, чтобы хотя бы в следующем году это пособие получить, и выясняла ”МК-Эстония”.
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Листериоз унес жизнь еще одного нерожденного ребенка

Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратился проживающий в Тарту мужчина и рассказал, как в августе этого года потерял нерожденного сына из-за того, что жена заболела листериозом.
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Автомобилисты в Йыхви заставили полицейских гордиться ими

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Обычно полиция сообщает, что утром или вечером было задержано столько-то пьяных водителей. В этот раз в городе Йыхви все было иначе.
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Полиция обнаружила на строительных объектах нелегальных рабочих из Украины

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

Вчера полиция и инспекция труда провели рейд на объектах по строительству новых зданий Хаапсалуской и Таэблаской основных школ и выявили на обоих объектах нелегальных иностранных рабочих, пишет Lääne Elu.
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Что же на самом деле случилось: почему направлявшийся вчера из Стокгольма в Хельсинки круизный паром вернулся обратно?

Foto: Rauno Volmar

Вчера вечером принадлежащий судоходной компании St. Peter Line паром Princess Anastasia на пути из Стокгольма в Хельсинки неожиданно для пассажиров вернулся в порт Швеции.
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В Тарту замечен мужчина, который удовлетворял себя в общественном месте

Социальная сеть

Сегодня утром в 9.15 полиции сообщили, что в Тарту на улице Пеплери был замечен мужчина, который открыто занимался самоудовлетворением. По словам сообщившего, мужчина и раньше занимался подобным.
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