ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Аппетиты молодежи, новая жертва листерии, нелегалы и извращенец

Руководитель фирмы: не могу больше молчать! Почему молодежь хочет получать так много?

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В редакцию Naistekas поступило письмо от руководителя одной из эстонских фирм, шокированного тем, какую зарплату хочет получать сегодня молодежь.

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Почему некоторые пенсионеры не получили пособие в 115 евро?

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В начале октября вместе с пенсией Департамент социального страхования перевел и пособие для одиноких пенсионеров. При этом до сих пор есть те, кто это пособие получить не может, хотя по факту и является одиноким. В чем же причины и что нужно делать, чтобы хотя бы в следующем году это пособие получить, и выясняла ”МК-Эстония”.

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Листериоз унес жизнь еще одного нерожденного ребенка

Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратился проживающий в Тарту мужчина и рассказал, как в августе этого года потерял нерожденного сына из-за того, что жена заболела листериозом.

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