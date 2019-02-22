ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Активная подготовка к празднествам, пожелание счастья от Путина, а также невероятные приключения пьяного эстонца в Тайланде

- 23 и 24 февраля общественный транспорт в Таллинне будет ходить по измененному графику
- День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага
- В первый день в Таллинне проголосовали 2380 человек
- В Ярвамаа в одной из квартир было найдено два трупа
- Полиция задержала трех человек, подозреваемых в продаже наркотиков несовершеннолетним
- Путин пожелал Керсти Кальюлайд и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов
- Пьяный турист из Эстонии провел ночь на крыше гостиницы и стал медиагероем в Таиланде
- Через неделю — март! И, кажется, у погоды на выходных случится ”весеннее обострение”
Многие эстонские семьи живут от зарплаты к зарплате, но есть и те, кому удается откладывать
20% эстонских семей живет от зарплаты к зарплате и, скорее всего, в случае потери работы одним из взрослых, попали бы в затруднительное положение, пишет Eesti Päevaleht.
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23 и 24 февраля общественный транспорт в Таллинне будет ходить по измененному графику
В связи с репетицией и проведением парада, посвященного 101-й годовщине Эстонской Республики, 23 февраля с 19 до 24 часов реорганизуется движение транспорта следующим образом:
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У Мартина Репинского роман с "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу"?
У волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского (32) и вице-председателя волостного собрания Йыхви Екатерины Васильевой (29), которая также является "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу -2011", как утверждается, страстный роман. Репинский якобы собирается после выборов в Рийгикогу развестись с Сирет Котка-Репински (32), пишет Kroonika.
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День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага
24 февраля в 7:34 все желающие приглашаются в Губернаторский сад на Тоомпеа, где по случаю годовщины Эстонской Республики состоится торжественное поднятие флага.
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Bellingcat и The Insider рассказали, как нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
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Группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали третью часть расследования про ”Сергея Федотова” — предполагаемого сотрудника ГРУ, который вместе с ”Русланом Бошировым” и ”Александром Петровым” мог быть участником покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. В прошлой части расследования было названо настоящее имя агента — Денис Сергеев. Теперь Bellingcat и The Insider рассказали, как удалось его выявить.
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ФОТО: В Нарве открылся второй магазин Grossi, скоро начнет работать третий
Менее чем через пять месяцев после появления в Нарве первого магазина Grossi Олег Гросс открыл сегодня второй – в принадлежащем предпринимателю торговом центре Megamarket. Еще через пять месяцев откроет третий.
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В первый день в Таллинне проголосовали 2380 человек
На восьми открытых для предварительного голосования избирательных участках Таллинна в первый день такого голосования бюллетени в избирательные урны опустили 238 человек, сообщает Раэпресс.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ярвамаа в одной из квартир было найдено два трупа
Вчера в 16:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Пикакюла в Ярвамаа были найдены тела 35-летнего и 63-летнего мужчин.
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ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила государственные награды
Сегодня президент Керсти Кальюлайд в центре имени Арво Пярта в Лауласмаа вручилп государственные награды.
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ФОТО: Полиция задержала трех человек, подозреваемых в продаже наркотиков несовершеннолетним
Следователи службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры задержали 8 февраля в Таллинне в Мустамяэ троих молодых людей в возрасте 17-24 лет, которые подозреваются в обороте наркотиков в большом количестве, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
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Путин пожелал Керсти Кальюлайд и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов
Посольство РФ в Эстонии сообщило у себя в Facebook, что президент Владимир Путин поздравил президента Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонии.
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Пьяный турист из Эстонии провел ночь на крыше гостиницы и стал медиагероем в Таиланде
38-летний эстонский турист Эрик Мейстер наделал много шума в Таиланде, решив после долгой вечеринки взять матрас и переночевать на крыше одной из гостиниц курортного Пхукета.
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"Песика" оставить нельзя: спасенного из реки Пярну волка выпустили обратно в лес
Вчера из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Однако домашним питомцем волку не суждено стать — сегодня ему на шею поместили устройство для отслеживания и отпустили обратно в лес.
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А вы валидируете? Половина пользователей общественного транспорта рискуют нарваться на штраф и недовольство других пассажиров
Валидация проезда в общественном транспорте важна, прежде всего, для того, чтобы получить данные, необходимые для составления графиков общественного транспорта и запланировать бюджет.
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Через неделю — март! И, кажется, у погоды на выходных случится “весеннее обострение”
Смотрите, что ожидает нас в погодной плане в субботу и воскресенье!
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ГРАФИК | Рост зарплат в Спасательном департаменте: начальникам — больше, спасателям — меньше. Почему так?
Зарплата на трех высоких должностях за последние пять лет повысилась на 1000 евро, то есть приблизительно на столько же, сколько вообще сейчас получает спасатель, пишет Eesti Päevaleht.
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