ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Активная подготовка к празднествам, пожелание счастья от Путина, а также невероятные приключения пьяного эстонца в Тайланде

23 и 24 февраля общественный транспорт в Таллинне будет ходить по измененному графику

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

В связи с репетицией и проведением парада, посвященного 101-й годовщине Эстонской Республики, 23 февраля с 19 до 24 часов реорганизуется движение транспорта следующим образом:

Loe edasi...

У Мартина Репинского роман с "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу"?

Kollaaž. Fotod: erakogu/Daisy Lappard/Õhtuleht Kirjastus

У волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского (32) и вице-председателя волостного собрания Йыхви Екатерины Васильевой (29), которая также является "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу -2011", как утверждается, страстный роман. Репинский якобы собирается после выборов в Рийгикогу развестись с Сирет Котка-Репински (32), пишет Kroonika.

Loe edasi...

День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага

Lipu heiskamine Toompeal Foto: Hendrik Osula

24 февраля в 7:34 все желающие приглашаются в Губернаторский сад на Тоомпеа, где по случаю годовщины Эстонской Республики состоится торжественное поднятие флага.

Loe edasi...

Bellingcat и The Insider рассказали, как нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Кадр из видео

ТОП У Мартина Репинского роман с "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу"? Скворцы прилетели! Значит, весна наступит рано? Скоро будет тепло? Отвечают синоптики Многие эстонские семьи живут от зарплаты к зарплате, но есть и те, кому удается откладывать

Группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали третью часть расследования про ”Сергея Федотова” — предполагаемого сотрудника ГРУ, который вместе с ”Русланом Бошировым” и ”Александром Петровым” мог быть участником покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. В прошлой части расследования было названо настоящее имя агента — Денис Сергеев. Теперь Bellingcat и The Insider рассказали, как удалось его выявить.

Loe edasi...

ФОТО: В Нарве открылся второй магазин Grossi, скоро начнет работать третий

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Менее чем через пять месяцев после появления в Нарве первого магазина Grossi Олег Гросс открыл сегодня второй – в принадлежащем предпринимателю торговом центре Megamarket. Еще через пять месяцев откроет третий.

Loe edasi...

В первый день в Таллинне проголосовали 2380 человек

На восьми открытых для предварительного голосования избирательных участках Таллинна в первый день такого голосования бюллетени в избирательные урны опустили 238 человек, сообщает Раэпресс.

Loe edasi...

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ярвамаа в одной из квартир было найдено два трупа

Tapmine Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

Вчера в 16:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Пикакюла в Ярвамаа были найдены тела 35-летнего и 63-летнего мужчин.

Loe edasi...

ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила государственные награды