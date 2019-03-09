09.03.2019, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 75 лет с мартовской бомбардировки, смерть Владимира Этуша, продолжающиеся споры о различных вариантах коалиции

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Märtsipommitamise 75. aastapäev Harju tänaval
Märtsipommitamise 75. aastapäev Harju tänavalFoto: Kristjan Järv

Читайте главные новости за 9 марта!

ГАЛЕРЕЯ: С мартовской бомбардировки Таллинна прошло 75 лет. На площади Вабадузе зажгли свечи в память о погибших

Märtsipommitamise 75. aastapäev Harju tänaval Foto: Kristjan Järv


9 марта вечером на площади Вабадузе зажгли свечи в память о погибших во время мартовской бомбардировки 75 лет назад.
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Евгений Криштафович: если избиратели Центристской партии и EKRE встретятся, то точно найдут общий язык в вопросах гомофобии и расизма

Jevgeni Krištafovitš Foto: Karin Kaljuläte


Несложно представить себе коалицию, в которой с одной стороны партнер ”Единой России” Центристская партия, а с другой стороны EKRE, чьих новеньких членов парламента выгоняют из ночных клубов из-за криков ”"Хайль Гитлер".
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Сотрудник посольства США пытался пронести в Шереметьево в багаже мину со взрывателем

Foto: TASS


Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.
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Яак Мадисон: Юри Ратасу было бы разумно начать переговоры с EKRE и Isamaa

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv


По оценке вице-председателя EKRE Яака Мадисона руководитель Партии реформ Кая Каллас не справилась с началом коалиционных переговоров, из-за чего Юри Ратасу будет разумно начать параллельные переговоры с EKRE и Isamaa.
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СМИ: Власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты

AFP - Scanpix


Власти КНДР возможно готовятся к проведению в ближайшее время ракетного пуска. С таким утверждением выступило в пятницу радио NPR со ссылкой на проведенный анализ снимков коммерческих спутников, пишет TACC.
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Эйки Нестор: приходите со своими голосами и помогите воплотить наши идеи в жизнь — так коалицию не создать

Eiki Nestor Riigikogu infotunnis Foto: Ilmar Saabas

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Член правления Социал-демократической партии и покидающий должность председателя Рийгикогу Эйки Нестор верит, что соцдемы примут приглашение Партии реформ начать коалиционные переговоры, но отмечает, что они могут выйти нелегкими.
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Венесуэла остается без света уже более 30 часов

REUTERS - Scanpix


Более 30 часов 80% территории Венесуэлы лишены энергоснабжения после отключения ГЭС "Гури", сообщает в субботу латиноамериканская пресса, передает "Интерфакс".
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Умер Владимир Этуш

Sputnik - Scanpix


Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.
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Не уступил место в автобусе? Женщина ударила 9-летнего мальчика кулаком в лицо

Foto: Andres Putting


Несколько дней назад в соцсетях распространилась информация, что 6 марта после обеда взрослая женщина, которая на тот момент находилась в автобусе, ударила кулаком в лицо 9-летнего мальчика.
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ВИДЕО | Как девушка из Ласнамяэ стала хозяйкой элитного салона красоты в Милане


Программа "Seitsmesed uudised" на TV3 побывала в Милане в гостях у эстонки Марии Ларионовой, которая является хозяйкой популярного салона красоты, пишет Naistekas.
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Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда

Reformierakonna uus peasekretär Erkki Keldo Foto: Rauno Volmar


В пятницу вечером главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо разослал своим коллегам по партии письмо, в котором написал, что решение Центристской партии отказаться от коалиционных переговоров было сюрпризом и показывает то, что центристы продолжают избирательную компанию.
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ВИДЕО: Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на “Евровидении-2019”


Этой весной в Тель-Авиве пройдет “Евровидении-2019”. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream. Как вам песня? Достойна ли победы?
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