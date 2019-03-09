ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 75 лет с мартовской бомбардировки, смерть Владимира Этуша, продолжающиеся споры о различных вариантах коалиции



Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

Loe edasi...



Яак Мадисон: Юри Ратасу было бы разумно начать переговоры с EKRE и Isamaa

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv



По оценке вице-председателя EKRE Яака Мадисона руководитель Партии реформ Кая Каллас не справилась с началом коалиционных переговоров, из-за чего Юри Ратасу будет разумно начать параллельные переговоры с EKRE и Isamaa.

Loe edasi...



СМИ: Власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты

AFP - Scanpix



Власти КНДР возможно готовятся к проведению в ближайшее время ракетного пуска. С таким утверждением выступило в пятницу радио NPR со ссылкой на проведенный анализ снимков коммерческих спутников, пишет TACC.

Loe edasi...



Эйки Нестор: приходите со своими голосами и помогите воплотить наши идеи в жизнь — так коалицию не создать

ТОП Не уступил место в автобусе? Женщина ударила 9-летнего мальчика кулаком в лицо Посещающих Ивангород без спецпропуска людей начали активно штрафовать. Объясняем, где, как и когда можно бесплатно оформить пропуск Две недели не предел: 13 самых стойких срезанных цветов



Член правления Социал-демократической партии и покидающий должность председателя Рийгикогу Эйки Нестор верит, что соцдемы примут приглашение Партии реформ начать коалиционные переговоры, но отмечает, что они могут выйти нелегкими.

Loe edasi...



Венесуэла остается без света уже более 30 часов

REUTERS - Scanpix



Более 30 часов 80% территории Венесуэлы лишены энергоснабжения после отключения ГЭС "Гури", сообщает в субботу латиноамериканская пресса, передает "Интерфакс".

Loe edasi...



Умер Владимир Этуш

Sputnik - Scanpix



Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.

Loe edasi...



Не уступил место в автобусе? Женщина ударила 9-летнего мальчика кулаком в лицо

Foto: Andres Putting



Несколько дней назад в соцсетях распространилась информация, что 6 марта после обеда взрослая женщина, которая на тот момент находилась в автобусе, ударила кулаком в лицо 9-летнего мальчика.

Loe edasi...



ВИДЕО | Как девушка из Ласнамяэ стала хозяйкой элитного салона красоты в Милане



Программа "Seitsmesed uudised" на TV3 побывала в Милане в гостях у эстонки Марии Ларионовой, которая является хозяйкой популярного салона красоты, пишет Naistekas.

Loe edasi...



Главный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо: то, что мы хотим забрать деньги у пенсионеров и детей — неправда