ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 12 лет Бронзовой ночи. 33 года Чернобылю

”Этот вечер может спасти множество жизней”, — так рекламировали мероприятие в соцсети приверженцы ”лечения” MMS во главе с Яникой Вески. Изначально мероприятие собирались провести в Национальной библиотеке.

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Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

UkrTransNafta Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"), сообщает пресс-служба компании.

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ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО НА DELFI: Марк Сирык — о заключении и преследовании после бронзовой ночи, нынешней жизни в РФ и своем модном бренде

В 2007 году, 26 и 27 апреля Таллинн накрыли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Одним из обвиняемых по делу об организации беспорядков проходил школьник Марк Сирык. Впоследствии он, как и Максим Рева, Димитрий Кленский и Дмитрий Линтер были оправданы судом. Спустя 12 лет Марк Сирык впервые подробно вспоминает тюрьму, жизнь после освобождения, которая сопровождалась преследованиями, а также рассказывает о нынешней жизни. В эксклюзивном видеорепортаже Delfi Сирык знакомит зрителей со своим модным брендом Studio MART, супругой Аленой и проводит экскурсию по мастерской.

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Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая — Аксинья из Тихого Дона

Elina Bõstritskaja Foto: RIA Novosti, Sputnik

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

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Организатор Теймураз Топчиашвили ответил на обвинения Лободы: это очевидная ложь!

Sputnik

21 апреля Светлана Лобода выступила в Риге, а 23 апреля состоялся грандиозный концерт в Таллинне. За организацию концерта отвечала фирма Euroshow Group OÜ. В своем Instagram Лобода рассказала, что два концерта в Прибалтике они отработали бесплатно, ведь на момент приезда в Латвию организатор Теймураз Топчиашвили скрылся с деньгами. Топчиашвили эту информацию опровергает, приводим его комментарий в полном объеме.

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ЭСКИЗЫ: В Ласнамяэ начинается строительство променада Паэ. Смотрите, как он будет выглядеть!

Lasnamäe linnaosavalitsus

Со вторника, 30 апреля, начнется строительство Паэской прогулочной зоны (променада), сообщает пресс-служба управы района.

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ФОТО: Разница в цене все растет! В Латвии дизельное топливо на 19 центов дешевле, чем в Эстонии

Kütusehind Lätis Foto: Lugeja foto

На заправке в Латвии дизельное топливо вчера стоило на 19 центов дешевле, чем в Эстонии. Раньше разница в цене не была такой большой.

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БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА: Эхо Брозновой ночи — сквозь года. Аналитика, мнения, критика, интервью

RAHUTUSED TALLINNAS Foto: Rauno Volmar

Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку, как наш портал освещал последствия тех апрельских событий.

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