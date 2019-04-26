ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 12 лет Бронзовой ночи. 33 года Чернобылю
Итак, подведем итоги этой пятницы. Чем она нас порадовала, чем огорчила?
Итак, подведем итоги этой пятницы. Чем она нас порадовала, чем огорчила?
Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку: как это было.
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Из-за продолжительной теплой погоды земля сильно просохла и на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. На этих выходных спасатели проведут контрольные рейды в излюбленные места гриля и костров. Цель рейдов — предвидеть несчастные случаи и повысить осведомленность населения о безопасном поведении и использовании открытого огня в пожароопасное время. Все серьезные нарушения будут зафиксированы и Спасательный департамент может позже возбудить соответствующее делопроизводство.
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”Этот вечер может спасти множество жизней”, — так рекламировали мероприятие в соцсети приверженцы ”лечения” MMS во главе с Яникой Вески. Изначально мероприятие собирались провести в Национальной библиотеке.
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АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"), сообщает пресс-служба компании.
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В 2007 году, 26 и 27 апреля Таллинн накрыли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Одним из обвиняемых по делу об организации беспорядков проходил школьник Марк Сирык. Впоследствии он, как и Максим Рева, Димитрий Кленский и Дмитрий Линтер были оправданы судом. Спустя 12 лет Марк Сирык впервые подробно вспоминает тюрьму, жизнь после освобождения, которая сопровождалась преследованиями, а также рассказывает о нынешней жизни. В эксклюзивном видеорепортаже Delfi Сирык знакомит зрителей со своим модным брендом Studio MART, супругой Аленой и проводит экскурсию по мастерской.
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Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.
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21 апреля Светлана Лобода выступила в Риге, а 23 апреля состоялся грандиозный концерт в Таллинне. За организацию концерта отвечала фирма Euroshow Group OÜ. В своем Instagram Лобода рассказала, что два концерта в Прибалтике они отработали бесплатно, ведь на момент приезда в Латвию организатор Теймураз Топчиашвили скрылся с деньгами. Топчиашвили эту информацию опровергает, приводим его комментарий в полном объеме.
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Со вторника, 30 апреля, начнется строительство Паэской прогулочной зоны (променада), сообщает пресс-служба управы района.
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На заправке в Латвии дизельное топливо вчера стоило на 19 центов дешевле, чем в Эстонии. Раньше разница в цене не была такой большой.
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Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку, как наш портал освещал последствия тех апрельских событий.
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По словам Андрея Лабунского, Крахт выманила у него тысячи евро. Крахт: это наши коммерческие дела.
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Председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик планирует выплатить покинувшему должность мэра Таави Аасу и покинувшим должности вице-мэров Тынису Мёльдеру и Зюлейхе Измайловой солидные компенсации.
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Нарвский магазин A1000 Market, открыть который планируется в начале июня, будет самым большим магазином этой сети в Эстонии, а зарплаты его продавцов будут значительно выше, чем у работников других сетевых продовольственных магазинов. За два дня нашлось более 250-ти желающих занять 8 рабочих мест.
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Задача пробной эксплуатации новой защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС - убедиться в надлежащей работе оборудования.
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На предстоящих выходных, по прогнозам синоптиков, погода в Эстонии будет переменчивой. В субботу возможны дожди и грозы, но уже в воскресенье небо над страной будет ясным.
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