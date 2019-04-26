26.04.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 12 лет Бронзовой ночи. 33 года Чернобылю


rus.delfi.ee
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SÕDA PRONKSSÕDURI JUURES JA ÖISES TALLINNAS
SÕDA PRONKSSÕDURI JUURES JA ÖISES TALLINNASFOTO: Marko Mumm

Итак, подведем итоги этой пятницы. Чем она нас порадовала, чем огорчила?

12 лет Бронзовой ночи. Как это было

SÕDA PRONKSSÕDURI JUURES JA ÖISES TALLINNAS FOTO: Marko Mumm

Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку: как это было.
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На предстоящих выходных собираетесь на шашлыки? Имейте в виду — это может закончиться возбуждением делопроизводства

Grillimine ja piknik Pirita jõe ääres Foto: Priit Simson

Из-за продолжительной теплой погоды земля сильно просохла и на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. На этих выходных спасатели проведут контрольные рейды в излюбленные места гриля и костров. Цель рейдов — предвидеть несчастные случаи и повысить осведомленность населения о безопасном поведении и использовании открытого огня в пожароопасное время. Все серьезные нарушения будут зафиксированы и Спасательный департамент может позже возбудить соответствующее делопроизводство.
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Пропагандисты запрещенного вещества хотели устроить инфодень в библиотеке. Но им вставили палки в колеса

Ekspress Meedia

”Этот вечер может спасти множество жизней”, — так рекламировали мероприятие в соцсети приверженцы ”лечения” MMS во главе с Яникой Вески. Изначально мероприятие собирались провести в Национальной библиотеке.
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Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

UkrTransNafta Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"), сообщает пресс-служба компании.
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ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО НА DELFI: Марк Сирык — о заключении и преследовании после бронзовой ночи, нынешней жизни в РФ и своем модном бренде

В 2007 году, 26 и 27 апреля Таллинн накрыли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Одним из обвиняемых по делу об организации беспорядков проходил школьник Марк Сирык. Впоследствии он, как и Максим Рева, Димитрий Кленский и Дмитрий Линтер были оправданы судом. Спустя 12 лет Марк Сирык впервые подробно вспоминает тюрьму, жизнь после освобождения, которая сопровождалась преследованиями, а также рассказывает о нынешней жизни. В эксклюзивном видеорепортаже Delfi Сирык знакомит зрителей со своим модным брендом Studio MART, супругой Аленой и проводит экскурсию по мастерской.
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Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая — Аксинья из Тихого Дона

Elina Bõstritskaja Foto: RIA Novosti, Sputnik

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.
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ТОП

Организатор Теймураз Топчиашвили ответил на обвинения Лободы: это очевидная ложь!

Sputnik

21 апреля Светлана Лобода выступила в Риге, а 23 апреля состоялся грандиозный концерт в Таллинне. За организацию концерта отвечала фирма Euroshow Group . В своем Instagram Лобода рассказала, что два концерта в Прибалтике они отработали бесплатно, ведь на момент приезда в Латвию организатор Теймураз Топчиашвили скрылся с деньгами. Топчиашвили эту информацию опровергает, приводим его комментарий в полном объеме.
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ЭСКИЗЫ: В Ласнамяэ начинается строительство променада Паэ. Смотрите, как он будет выглядеть!

Lasnamäe linnaosavalitsus

Со вторника, 30 апреля, начнется строительство Паэской прогулочной зоны (променада), сообщает пресс-служба управы района.
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ФОТО: Разница в цене все растет! В Латвии дизельное топливо на 19 центов дешевле, чем в Эстонии

Kütusehind Lätis Foto: Lugeja foto

На заправке в Латвии дизельное топливо вчера стоило на 19 центов дешевле, чем в Эстонии. Раньше разница в цене не была такой большой.
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БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА: Эхо Брозновой ночи — сквозь года. Аналитика, мнения, критика, интервью

RAHUTUSED TALLINNAS Foto: Rauno Volmar

Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку, как наш портал освещал последствия тех апрельских событий.
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"В Эстонии вас могут обмануть!" Украинский предприниматель называет бизнес-леди Керсти Крахт мошенницей

RailBalticu-vastane meeleavaldus Toompeal. 19.06.2017 Foto: Karin Kaljuläte

По словам Андрея Лабунского, Крахт выманила у него тысячи евро. Крахт: это наши коммерческие дела.
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8300 и 15 600 евро. Покинувшие должность Аас, Мёльдер и Измайлова получат от города солидные премии

Koalitsioonileppe allkirjastamine, Züleyxa Izmailova, Taavi Aas Foto: Tiit Blaat

Председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик планирует выплатить покинувшему должность мэра Таави Аасу и покинувшим должности вице-мэров Тынису Мёльдеру и Зюлейхе Измайловой солидные компенсации.
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ФОТО: Дискаунтер A1000 Market скоро откроется в Нарве в бывшей мебельной фабрике и предлагает продавцам необычайно высокие зарплаты

A1000 Market, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Нарвский магазин A1000 Market, открыть который планируется в начале июня, будет самым большим магазином этой сети в Эстонии, а зарплаты его продавцов будут значительно выше, чем у работников других сетевых продовольственных магазинов. За два дня нашлось более 250-ти желающих занять 8 рабочих мест.
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На Чернобыльской АЭС начали пробную эксплуатацию защитного саркофага

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Задача пробной эксплуатации новой защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС - убедиться в надлежащей работе оборудования.
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От дождей и гроз до ясного неба. На выходных погода в Эстонии будет переменчивой

Foto: Anni Õnneleid

На предстоящих выходных, по прогнозам синоптиков, погода в Эстонии будет переменчивой. В субботу возможны дожди и грозы, но уже в воскресенье небо над страной будет ясным.
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