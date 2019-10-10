ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 11-летний школьный "террорист" и банда с 500 кг кокаина
Самые важные новости этого четверга, 10 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого четверга, 10 октября, читайте в нашей традиционной подборке.
11-летний мальчик из Пярну за три года учебы несчетное количество раз нападал на других учеников и учителей, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
Испанская полиция задержала автомобиль с 500 кг кокаина и иных наркотических веществ. По делу задержаны пять человек, в том числе гражданина Эстонии.
Loe edasi...
Слухи о романе Бузовой и Батрутдинова муссируются несколько лет. Поговаривали, что знаменитости даже намерены пожениться. Оказалось, что звезды познакомились достаточно давно...
Loe edasi...
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не подтвердила предложенную дату встречи "нормандской четверки", и что не знает, будет ли "прямая встреча" с Путиным.
Loe edasi...
В День учителя на портале rus.Delfi состоялись дебаты о судьбе русской школы между директором школы Костивере Ольгой Сайковской и учителем Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорем Калакаускасом. Ранее были озвучены высказывания некоторых политиков о том, что русская школа якобы вымрет и все образование необходимо перевести на эстонский язык обучения. Однако до сих пор почему-то был упущен либо затронут лишь вскользь ряд важных, на мой взгляд, аргументов в пользу обучения на родном языке, пишет Денис Преснецов, директор гимназии Ляэнемере.
Loe edasi...
ТОП
Вчера на вопросы депутатов Рийгикогу отвечали министр внутренних дел Март Хельме, замещающий премьер-министра Юри Ратаса, министр госадминистрирования Яак Ааб и министр обороны Юри Луйк.
Loe edasi...
В самом маленьком городе Эстонии Мыйзакюла много пустых домов, но покупателей не много. Потому что в Мыйзакюла нет работы и народу становится все меньше, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
В действительности, в первый раз хотел об этом написать еще Евгению Осиновскому, когда тот в стиле Михаила Горбачева начал борьбу с вином, водкой и пивом. Ну так же нельзя! Взять из арсенала политических инструментов один из самых дешевых и незамысловатых и начать этим набирать себе политический капитал.
Loe edasi...
Для туристов открыли доступ в высокорадиоактивный зал управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Именно там произошла катастрофа 1986 года.
Loe edasi...
В этом году в Таллинне было зафиксировано необычайно много случаев кражи с подстанций. Воруя медные заземляющие стержни и провода, вандалы ставят под угрозу свою жизнь — и домашнюю технику местных жителей.
Loe edasi...
Хорошая новость для борцов за экологию. Компания Neste первой в Эстонии вывела на рынок дизельное топливо, произведенное из на 100% возобновляемых источников. Пожалуй, самая обсуждаемая в последняя время 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг будет рада!
Loe edasi...
Как сообщает городская управа Нарвы у себя на Facebook, 9 октября состоялось официальное открытие новой дороги на улице Харидусе и прилежащих к ней парковочных зон.
Loe edasi...
Сегодня утром M.V.Wool AS получила от Ветеринарно-продовольственного департамента предписание об отзыве из продажи 200-граммовых упаковок нарезанной форели производства фирмы.
Loe edasi...
Правительственная коалиция планирует в следующем году произвести плановую переоценку земель и пересмотр оснований начисления земельного налога, пишет Maaleht.
Loe edasi...
Удивительный эпизод произошел в минувшие выходные на бойцовском турнире по смешанным единоборствам в Самаре. Армянин Рафаэль Абраамян удушающим приемом победил турка Батухана Акдумана.
Loe edasi...
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам сегодня в 14 часов собралась, чтобы решить, может ли входить в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат от EKRE Урмас Рейтельманн. Для решения вопроса потребовалось более чем полтора часа. Поскольку кандидатуру Рейтельманна поддержала депутаты коалиция, то вопрос решили для Рейтельманна положительно.
Loe edasi...
Выбранный сегодня членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представитель EKRE Урмас Рейтельманн отрицательно ответил на просьбу журналиста Delfi об участии в прямом телеэфире, потому что, по словам политика, Delfi относится к грязным изданиям.
Loe edasi...
Оксана Тандит однозначно войдет в историю эстонской моды. Дизайнер показала свою коллекцию “Корни" и удивила абсолютно всех! Полгода она готовилась к тому, чтобы модели прошли полтора километра (!) среди эстонских болот! А кроме того, за время показа с неба не упало ни одной капли дождя. Оказывается, так бывает!
Loe edasi...
В поселке Боровский Тюменской области ученики засняли на камеру, как учитель ОБЖ Виктор Садлинский хватал школьников и кричал на них матом. ”Не ****** [избивал] никто вас давно? Я буду!”, — можно услышать слова Садлинского на видео, пишет "Дождь".
Loe edasi...
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии. Он также пригрозил открыть границы для беженцев, если западные партнеры будут называть это оккупацией.
Loe edasi...
У старой шахты в Кивиыли образовались провалы глубиной до десяти метров, которые долгое время ежедневно обваливались. Теперь, когда беспокойство местных за безопасность несколько дней циркулировало в социальной сети, сегодня провалы решили засыпать.
Loe edasi...
Семь лет подряд 13-летний мальчик имел тяжелый комплексный недостаток здоровья: нарушение речи и синдром гиперактивности и дефицита внимания. Но этим летом в ответ на ходатайство о продлении инвалидности семья получила ошеломляющий ответ: инвалидности нет, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Соцдемы предложили закон, который позволил бы получить эстонский паспорт 8000 неграждан. Его отклонили. RusDelfi разобрался, что это был за законопроект.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Сети призывают законно проучить кассиршу, оскорбившую дедушку
Почему в отеле нельзя заправлять кровать
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
Привозили грузовиками: подпольный крематорий найден в Кургане