ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 11-летний школьный "террорист" и банда с 500 кг кокаина

"Если хотим закончить войну, эта встреча должна быть". Зеленский назвал условия для встречи с Путиным

Foto: EPA, SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не подтвердила предложенную дату встречи "нормандской четверки", и что не знает, будет ли "прямая встреча" с Путиным.

Loe edasi...

Русская школа — это наше конкурентное преимущество, но никак не угроза

Läänemere Gümnaasium Foto: Priit Simson

В День учителя на портале rus.Delfi состоялись дебаты о судьбе русской школы между директором школы Костивере Ольгой Сайковской и учителем Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорем Калакаускасом. Ранее были озвучены высказывания некоторых политиков о том, что русская школа якобы вымрет и все образование необходимо перевести на эстонский язык обучения. Однако до сих пор почему-то был упущен либо затронут лишь вскользь ряд важных, на мой взгляд, аргументов в пользу обучения на родном языке, пишет Денис Преснецов, директор гимназии Ляэнемере.

Loe edasi...

"Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах". На инфочасе Рийгикогу замещающий премьер-министра Март Хельме перепутал Европарламент и Совет Европы

Foto: Jaanus Lensment

ТОП ШОК! Как выглядит Анастасия Заворотнюк после выписки из больницы 11-летний мальчик держит в страхе всю школу. Родители проблемы не видят и "террор" продолжается 10 вещей в доме, которые редко чистят. А нужно чаще!

Вчера на вопросы депутатов Рийгикогу отвечали министр внутренних дел Март Хельме, замещающий премьер-министра Юри Ратаса, министр госадминистрирования Яак Ааб и министр обороны Юри Луйк.

Loe edasi...

ФОТО | В самом маленьком городе Эстонии можно купить целую улицу по цене одного дома в Таллинне

MÕISAKÜLA KESKVÄLJAK: Keegi vene juutuuber käinud Mõisakülas ja ei jõudnud ära imestada - Eesti väikseim linn ja nii hea näeb välja! Foto: Vallo Kruuser

В самом маленьком городе Эстонии Мыйзакюла много пустых домов, но покупателей не много. Потому что в Мыйзакюла нет работы и народу становится все меньше, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Кристер Парис: Белки попались в водочную западню Кылварта

EPL

В действительности, в первый раз хотел об этом написать еще Евгению Осиновскому, когда тот в стиле Михаила Горбачева начал борьбу с вином, водкой и пивом. Ну так же нельзя! Взять из арсенала политических инструментов один из самых дешевых и незамысловатых и начать этим набирать себе политический капитал.

Loe edasi...

В Чернобыле для туристов открыли четвертый энергоблок ЧАЭС

Scanpix, Pyotr Sivkov/TASS By-line:Pyotr Sivkov

Для туристов открыли доступ в высокорадиоактивный зал управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Именно там произошла катастрофа 1986 года.

Loe edasi...

Elektrilevi просит помощи в поимке воров металла. Пострадать может ваша домашняя техника!