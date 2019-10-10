10.10.2019, 21:53

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 11-летний школьный "террорист" и банда с 500 кг кокаина


rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Самые важные новости этого четверга, 10 октября, читайте в нашей традиционной подборке.

11-летний мальчик держит в страхе всю школу. Родители проблемы не видят и "террор" продолжается

Illustratsioon: Hanna Geara

11-летний мальчик из Пярну за три года учебы несчетное количество раз нападал на других учеников и учителей, пишет Eesti Ekspress.
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В Испании "накрыли" банду с 500 кг кокаина. Среди задержанных — эстонец

Foto: Guardia Civil

Испанская полиция задержала автомобиль с 500 кг кокаина и иных наркотических веществ. По делу задержаны пять человек, в том числе гражданина Эстонии.
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Наконец-то! Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с Тимуром Батрутдиновым

instagram / @ buzova86

Слухи о романе Бузовой и Батрутдинова муссируются несколько лет. Поговаривали, что знаменитости даже намерены пожениться. Оказалось, что звезды познакомились достаточно давно...
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"Если хотим закончить войну, эта встреча должна быть". Зеленский назвал условия для встречи с Путиным

Foto: EPA, SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не подтвердила предложенную дату встречи "нормандской четверки", и что не знает, будет ли "прямая встреча" с Путиным.
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Русская школа — это наше конкурентное преимущество, но никак не угроза

Läänemere Gümnaasium Foto: Priit Simson

В День учителя на портале rus.Delfi состоялись дебаты о судьбе русской школы между директором школы Костивере Ольгой Сайковской и учителем Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорем Калакаускасом. Ранее были озвучены высказывания некоторых политиков о том, что русская школа якобы вымрет и все образование необходимо перевести на эстонский язык обучения. Однако до сих пор почему-то был упущен либо затронут лишь вскользь ряд важных, на мой взгляд, аргументов в пользу обучения на родном языке, пишет Денис Преснецов, директор гимназии Ляэнемере.
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"Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах". На инфочасе Рийгикогу замещающий премьер-министра Март Хельме перепутал Европарламент и Совет Европы

Foto: Jaanus Lensment

ТОП

Вчера на вопросы депутатов Рийгикогу отвечали министр внутренних дел Март Хельме, замещающий премьер-министра Юри Ратаса, министр госадминистрирования Яак Ааб и министр обороны Юри Луйк.
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ФОТО | В самом маленьком городе Эстонии можно купить целую улицу по цене одного дома в Таллинне

MÕISAKÜLA KESKVÄLJAK: Keegi vene juutuuber käinud Mõisakülas ja ei jõudnud ära imestada - Eesti väikseim linn ja nii hea näeb välja! Foto: Vallo Kruuser

В самом маленьком городе Эстонии Мыйзакюла много пустых домов, но покупателей не много. Потому что в Мыйзакюла нет работы и народу становится все меньше, пишет Eesti Ekspress.
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Кристер Парис: Белки попались в водочную западню Кылварта

EPL

В действительности, в первый раз хотел об этом написать еще Евгению Осиновскому, когда тот в стиле Михаила Горбачева начал борьбу с вином, водкой и пивом. Ну так же нельзя! Взять из арсенала политических инструментов один из самых дешевых и незамысловатых и начать этим набирать себе политический капитал.
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В Чернобыле для туристов открыли четвертый энергоблок ЧАЭС

Scanpix, Pyotr Sivkov/TASS By-line:Pyotr Sivkov

Для туристов открыли доступ в высокорадиоактивный зал управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Именно там произошла катастрофа 1986 года.
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Elektrilevi просит помощи в поимке воров металла. Пострадать может ваша домашняя техника!

Elektrilevi palub abi Foto: Elektrilevi

В этом году в Таллинне было зафиксировано необычайно много случаев кражи с подстанций. Воруя медные заземляющие стержни и провода, вандалы ставят под угрозу свою жизнь — и домашнюю технику местных жителей.
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Грета будет рада! В Эстонии начинают продавать суперэкологичное топливо

Фото: Neste MY Renewable Diesel™ АЗС (источник: Neste)

Хорошая новость для борцов за экологию. Компания Neste первой в Эстонии вывела на рынок дизельное топливо, произведенное из на 100% возобновляемых источников. Пожалуй, самая обсуждаемая в последняя время 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг будет рада!
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В Нарве появилась новая дорога и парковочные зоны. Работы обошлись в полмиллиона евро

Narva linn Facebook

Как сообщает городская управа Нарвы у себя на Facebook, 9 октября состоялось официальное открытие новой дороги на улице Харидусе и прилежащих к ней парковочных зон.
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Ситуация с опасной бактерией накаляется: M.V.Wool AS отзывает из продажи форель в упаковках по 200 грамм

MV Wool tööstuskompleksi avamine Foto: Ilmar Saabas

Сегодня утром M.V.Wool AS получила от Ветеринарно-продовольственного департамента предписание об отзыве из продажи 200-граммовых упаковок нарезанной форели производства фирмы.
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Правительство планирует произвести кадастровую переоценку. Эксперты предрекают резкий рост земельного налога

Viimaste aastate keskkonnaministrid eelistasid lähtepunkti, et n-ö riiklikku maa hindamist pole üldse vaja ja maa maksustamisel piisab, kui võtta aluseks turuhind. Praegu pole aga tehtud üht ega teist. Tiit Blaat

Правительственная коалиция планирует в следующем году произвести плановую переоценку земель и пересмотр оснований начисления земельного налога, пишет Maaleht.
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ВИДЕО: Задушил и не отпускал. Жуткий эпизод на бойцовском турнире в России

Удивительный эпизод произошел в минувшие выходные на бойцовском турнире по смешанным единоборствам в Самаре. Армянин Рафаэль Абраамян удушающим приемом победил турка Батухана Акдумана.
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ФОТО | Комиссия Рийгикогу решила, что Рейтельманн войдет в делегацию Эстонии в ПАСЕ

Väliskomisjon asub otsustama Reitelmanni kandidatuuri sobivuse üle ENPA kohale Foto: Rauno Volmar

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам сегодня в 14 часов собралась, чтобы решить, может ли входить в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат от EKRE Урмас Рейтельманн. Для решения вопроса потребовалось более чем полтора часа. Поскольку кандидатуру Рейтельманна поддержала депутаты коалиция, то вопрос решили для Рейтельманна положительно.
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Урмас Рейтельманн: ПАСЕ — бессмысленная говорильня. Оттуда можно было бы и уйти

Urmas Reitelmann Foto: Hendrik Osula

Выбранный сегодня членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представитель EKRE Урмас Рейтельманн отрицательно ответил на просьбу журналиста Delfi об участии в прямом телеэфире, потому что, по словам политика, Delfi относится к грязным изданиям.
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ФОТО И ВИДЕО | Невероятный показ эстонского дизайнера! Модели дефилировали на болоте Виру!

Оксана Тандит однозначно войдет в историю эстонской моды. Дизайнер показала свою коллекцию “Корни" и удивила абсолютно всех! Полгода она готовилась к тому, чтобы модели прошли полтора километра (!) среди эстонских болот! А кроме того, за время показа с неба не упало ни одной капли дождя. Оказывается, так бывает!
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”Не ****** никто вас давно? Я буду!” В России школьники сняли на видео учителя, который бил их и кричал матом

В поселке Боровский Тюменской области ученики засняли на камеру, как учитель ОБЖ Виктор Садлинский хватал школьников и кричал на них матом. ”Не ****** [избивал] никто вас давно? Я буду!”, — можно услышать слова Садлинского на видео, пишет "Дождь".
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В ответ на критику: Эрдоган пригрозил Евросоюзу миллионами сирийских беженцев

ADEM ALTAN, AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии. Он также пригрозил открыть границы для беженцев, если западные партнеры будут называть это оккупацией.
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ВИДЕО | Под Кивиыли зияют опасные провалы

У старой шахты в Кивиыли образовались провалы глубиной до десяти метров, которые долгое время ежедневно обваливались. Теперь, когда беспокойство местных за безопасность несколько дней циркулировало в социальной сети, сегодня провалы решили засыпать.
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Одной рукой даем, другой забираем. Пособия для детей-инвалидов растут, но процесс определения степени тяжести недостатка здоровья стал жестче

Foto: Ester Vaitmaa

Семь лет подряд 13-летний мальчик имел тяжелый комплексный недостаток здоровья: нарушение речи и синдром гиперактивности и дефицита внимания. Но этим летом в ответ на ходатайство о продлении инвалидности семья получила ошеломляющий ответ: инвалидности нет, пишет Eesti Päevaleht.
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Коалиция не хочет решать проблему серых паспортов? Почему детям родителей-россиян отказано в гражданстве

Foto: Madis Veltman

Соцдемы предложили закон, который позволил бы получить эстонский паспорт 8000 неграждан. Его отклонили. RusDelfi разобрался, что это был за законопроект.
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